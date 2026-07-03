Tăng Nhật Tuệ cúi đầu xin lỗi khi bị bắt: 'Tôi mất tất cả rồi'

Sáng 3/7, Công an phường Chánh Hưng (TPHCM) thông tin về việc triệt phá đường dây ma túy hoạt động trên địa bàn, bắt giữ và xử lý 48 đối tượng có liên quan. Trong số này có Lê Duy Linh (40 tuổi), được biết đến với nghệ danh Tăng Nhật Tuệ.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, Lê Duy Linh có dấu hiệu liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, Lê Duy Linh khai nhận nghề nghiệp là ca sĩ, nhạc sĩ và thừa nhận bản thân bị bắt giữ vì liên quan đến ma túy. Trong đoạn ghi hình do cơ quan công an công bố, nam ca sĩ liên tục cúi đầu khi trình bày về vụ việc. Anh bày tỏ sự ân hận khi cho rằng những sai lầm của bản thân đã khiến sự nghiệp đứng trước nguy cơ khép lại.

“Sau vụ việc này tôi mất tất cả rồi. Trong tương lai tôi không còn cơ hội để làm những công việc như trước đây. Tôi mong các bạn nhìn nhận mọi thứ nghiêm túc, hãy tránh xa ma túy. Đó là tất cả những gì tôi muốn nhắc nhở các bạn”, Lê Duy Linh nói.

Tăng Nhật Tuệ và các đối tượng bị bắt giữ.

Lời khai của Tăng Nhật Tuệ thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng đây là bài học đắt giá với nghệ sĩ có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ án được phát hiện từ quá trình nắm tình hình địa bàn của công an phường Chánh Hưng phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an TPHCM.

Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Trần Nhật Quang có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn. Quá trình mở rộng điều tra, công an xác định Nguyễn Bảo Ân bị nghi là người cung cấp nguồn ma túy để Quang phân phối.

Từ những đầu mối thu thập được, lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh, làm rõ nhiều nhóm đối tượng hoạt động tại khách sạn, căn hộ, nhà thuê và các địa điểm lưu trú riêng biệt. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng thường tổ chức sử dụng ma túy theo nhóm nhỏ, lợi dụng những địa điểm kín đáo nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Cuối tháng 6, lực lượng công an đồng loạt khám xét và bắt giữ 48 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm nhiều loại ma túy như methamphetamine, ketamine, MDMA cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy, 49 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, một máy tính xách tay và 14 xe máy.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều người trong đường dây dương tính với chất ma túy. Sau quá trình phân loại, công an phường Chánh Hưng đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TPHCM để khởi tố 39 đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy, 9 trường hợp còn lại bị xử lý hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Trước khi bị bắt giữ, Tăng Nhật Tuệ là gương mặt quen thuộc của làng giải trí. Nam nhạc sĩ sáng tác hơn 150 ca khúc thuộc nhiều thể loại. Nhiều tác phẩm được đông đảo khán giả biết đến như Hy vọng, Đồng thoại, Cho em gần anh thêm chút nữa, Chạm khẽ tim anh một chút thôi hay gần nhất là bản hit Ngáo ngơ.

Ngoài âm nhạc, Tăng Nhật Tuệ còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình, trong đó có phim truyền hình Bộ tứ 10A8. Những năm gần đây, anh chủ yếu đảm nhận vai trò nhà sản xuất và quản lý nghệ sĩ.