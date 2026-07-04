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'Rừng' sao lên đồ lộng lẫy dự đám cưới Taylor Swift

Sự kiện: Taylor Swift

Đông đảo nghệ sĩ, ngôi sao thể thao đổ tới lễ cưới của Taylor Swift và cầu thủ Travis Kelce tại nhà thi đấu Madison Square Garden ở New York, ngày 3/7.

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Chủ nhân bản hit 'Havana' Camilla Cabello diện đầm đỏ lộng lẫy khi rời khách sạn tới Madison Square Garden mừng ngày vui của Taylor và Travis.

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Ca sĩ Ed Sheeran, bạn thân của cô dâu, đến cùng vợ, Cherry Seaborn, trong trang phục nổi bật. Giọng ca 'Perfect' được cho là sẽ biểu diễn trong lễ cưới của Taylor.

&#39;Rừng&#39; sao lên đồ lộng lẫy dự đám cưới Taylor Swift - 3

Siêu mẫu Karlie Kloss thướt tha trong bộ đầm lụa. Trước đó, có thông tin cựu thiên thần nội y của Victoria's Secret và Taylor Swift đã nối lại tình bạn thân thiết trước đám cưới sau một thời gian xa cách.

&#39;Rừng&#39; sao lên đồ lộng lẫy dự đám cưới Taylor Swift - 4

Karlie Kloss sánh đôi cùng chồng, doanh nhân Josh Kushner.

&#39;Rừng&#39; sao lên đồ lộng lẫy dự đám cưới Taylor Swift - 5

Diễn viên '50 sắc thái' Dakota Johnson chọn đầm đen cổ yếm quyến rũ kết hợp phụ kiện đồng điệu.

&#39;Rừng&#39; sao lên đồ lộng lẫy dự đám cưới Taylor Swift - 6

Tài tử Bradley Cooper diện suit, thắt nơ kiểu cổ điển. Bradley cũng đã tới dự tiệc trước đám cưới của Taylor một ngày trước đó cùng khoảng 100 khách mời.

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Bạn gái của Bradley, siêu mẫu Gigi Hadidi, cùng tài tử rời nhà đến đám cưới. Gigi và Taylor là bạn thân hơn một thập kỷ qua.

&#39;Rừng&#39; sao lên đồ lộng lẫy dự đám cưới Taylor Swift - 8

Ca sĩ Kelsea Ballerini rạng rỡ tới sự kiện trong bộ đầm ôm tôn dáng.

&#39;Rừng&#39; sao lên đồ lộng lẫy dự đám cưới Taylor Swift - 9

Ca sĩ Machine Gun Kelly - bạn trai cũ Megan Fox - diện set đồ ghi lê trẻ trung.

&#39;Rừng&#39; sao lên đồ lộng lẫy dự đám cưới Taylor Swift - 10

Ca sĩ, diễn viên Maren Morris gợi cảm trong bộ đầm cut-out.

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Nữ ca sĩ Kimberly Schlapman của nhóm Little Big Town chọn set đồ ánh bạc.

&#39;Rừng&#39; sao lên đồ lộng lẫy dự đám cưới Taylor Swift - 12

Nữ hoàng nhạc đồng quê Miranda Lambert tới chúc mừng đồng nghiệp thân thiết.

Taylor Swift diện đầm ren gợi cảm trong buổi hẹn hò chồng sắp cưới
Taylor Swift diện đầm ren gợi cảm trong buổi hẹn hò chồng sắp cưới

Ngôi sao nhạc pop 36 tuổi Taylor Swift xuất hiện với phong cách sexy trong buổi đi chơi tối cùng vị hôn phu Travis Kelce, hôm 8/5 ở London.

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Theo Kiều Vân (Ảnh: GC, Backgrid) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/07/2026 07:20 AM (GMT+7)
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