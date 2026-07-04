'Rừng' sao lên đồ lộng lẫy dự đám cưới Taylor Swift

Chủ nhân bản hit 'Havana' Camilla Cabello diện đầm đỏ lộng lẫy khi rời khách sạn tới Madison Square Garden mừng ngày vui của Taylor và Travis.

Ca sĩ Ed Sheeran, bạn thân của cô dâu, đến cùng vợ, Cherry Seaborn, trong trang phục nổi bật. Giọng ca 'Perfect' được cho là sẽ biểu diễn trong lễ cưới của Taylor.

Siêu mẫu Karlie Kloss thướt tha trong bộ đầm lụa. Trước đó, có thông tin cựu thiên thần nội y của Victoria's Secret và Taylor Swift đã nối lại tình bạn thân thiết trước đám cưới sau một thời gian xa cách.

Karlie Kloss sánh đôi cùng chồng, doanh nhân Josh Kushner.

Diễn viên '50 sắc thái' Dakota Johnson chọn đầm đen cổ yếm quyến rũ kết hợp phụ kiện đồng điệu.

Tài tử Bradley Cooper diện suit, thắt nơ kiểu cổ điển. Bradley cũng đã tới dự tiệc trước đám cưới của Taylor một ngày trước đó cùng khoảng 100 khách mời.

Bạn gái của Bradley, siêu mẫu Gigi Hadidi, cùng tài tử rời nhà đến đám cưới. Gigi và Taylor là bạn thân hơn một thập kỷ qua.

Ca sĩ Kelsea Ballerini rạng rỡ tới sự kiện trong bộ đầm ôm tôn dáng.

Ca sĩ Machine Gun Kelly - bạn trai cũ Megan Fox - diện set đồ ghi lê trẻ trung.

Ca sĩ, diễn viên Maren Morris gợi cảm trong bộ đầm cut-out.

Nữ ca sĩ Kimberly Schlapman của nhóm Little Big Town chọn set đồ ánh bạc.

Nữ hoàng nhạc đồng quê Miranda Lambert tới chúc mừng đồng nghiệp thân thiết.