Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt vì liên quan ma túy

Ngày 3/7, Lê Duy Linh (40 tuổi; tức ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ) cùng 38 người khác bị Công an phường Chánh Hưng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM bắt về các hành vi Mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy.

Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt cùng ma túy. Ảnh: Công an TP HCM

Từ nghi vấn ma túy trong khách sạn

Vụ án bắt đầu từ nghi vấn một số khách sạn trên địa bàn bị lợi dụng để tổ chức sử dụng ma túy. Trong đường dây này, Nguyễn Bảo Ân (31 tuổi) được xác định là người cung cấp ma túy, trực tiếp giao cho Trần Nhật Quang (27 tuổi) để phân phối lại cho các đầu mối khác.

Nhà chức trách cho rằng nhóm này hoạt động khá tinh vi, chủ yếu thuê khách sạn, căn hộ hoặc nhà riêng kín đáo làm nơi "đáp bãi". Để tránh bị phát hiện, họ chỉ liên lạc qua các mối quan hệ quen biết, tự chuẩn bị dụng cụ và chia thành nhiều nhóm nhỏ để sử dụng ma túy.

Tăng Nhật Tuệ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

39 người bị khởi tố, có ca sĩ Tăng Nhật Tuệ

Khám xét hàng loạt địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại ma túy gồm Methamphetamine, Ketamine, MDMA cùng các dụng cụ sử dụng, 49 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, một laptop và 14 xe máy. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy nhiều người có kết quả dương tính.

Trong danh sách những người bị bắt có Tăng Nhật Tuệ và Trần Khánh Duy. Hai người này có dấu hiệu tổ chức sử dụng ma túy. Riêng nam ca sĩ còn bị xác định có thêm hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau quá trình sàng lọc, Công an TP HCM đã khởi tố 39 người về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Chín người còn lại bị xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Những người bị bắt trong đường dây ma túy. Ảnh: Công an TP HCM

Tăng Nhật Tuệ sinh tại Hà Nội, là cựu nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt, từng hoạt động với tư cách ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và ông bầu nhóm nhạc. Anh sở hữu hơn 150 ca khúc thuộc nhiều thể loại khác nhau như Pop, Rock, R&B, Hip.