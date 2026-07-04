Taylor Swift và Travis Kelce trao lời thề nguyền trước 1.000 khách mời

Theo People, cặp sao chính thức trở thành vợ chồng trước sự chứng kiến của gia đình cùng dàn khách mời toàn sao hạng A. Vào lúc 19h27 (giờ miền Đông nước Mỹ), nhà thi đấu biểu tượng của New York cũng xác nhận tin vui bằng những bảng điện tử quanh khu vực với dòng chữ: "JUST T MARRIED!" (Taylor và Travis chỉ vừa kết hôn).

Nhà thi đấu Madison Square Garden đăng thông báo Taylor và Travis đã kết hôn vào lúc 19h27. Ảnh: Page Six

Không gian bên trong nhà thi đấu nổi tiếng được biến thành một khu vườn cổ tích sau nhiều ngày chuẩn bị. Từ cuối tháng 6, nhiều xe tải đã liên tục vận chuyển thiết bị, cỏ và các vật dụng trang trí vào bên trong. Bên ngoài địa điểm còn xuất hiện những thùng hàng ghi dòng chữ "Garden Party" và "Mirror Ball". Một nguồn tin cho biết chưa từng thấy Madison Square Garden "lột xác đến vậy".

Trang phục cưới của cô dâu và chú rể được thực hiện bởi Christian Dior Haute Couture dưới sự chỉ đạo của Jonathan Anderson - Giám đốc sáng tạo các bộ sưu tập nữ, nam và haute couture của Dior. Theo đại diện Taylor Swift, đây là chiếc váy cưới haute couture đầu tiên mà nhà thiết kế thực hiện cho một ngôi sao nổi tiếng tầm cỡ thế giới. Cả hai đi giày đặt riêng của Christian Louboutin, trong khi cô dâu đeo trang sức Cartier.

Một góc không gian lễ cưới bên trong nhà thi đấu. Ảnh: Splash

Taylor Swift và Travis Kelce không chọn phù dâu, phù rể theo truyền thống. Em trai nữ ca sĩ là Austin Swift đảm nhận vai trò "Man of Honor" (người hộ lễ của cô dâu), còn anh trai chú rể Jason Kelce làm Best Man (phù rể). Hôn lễ do diễn viên Adam Sandler chủ trì, đánh dấu sự gắn kết của hai gia đình.

Đám cưới quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như Selena Gomez, Ed Sheeran, Bradley Cooper, Gigi Hadid, Karlie Kloss, Dakota Johnson, Camila Cabello, Benson Boone, Zoë Kravitz, Hugh Grant, Miranda Lambert, Kelsea Ballerini, Ethan Hawke, Suki Waterhouse, Jack Antonoff cùng nhiều vận động viên và nhân vật có tiếng trong làng giải trí, thể thao Mỹ.

Trước lễ cưới một ngày, cặp sao tổ chức buổi tổng duyệt thân mật tại nhà hát bên trong Madison Square Garden với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. Nhà thi đấu được thắp sáng bằng ánh đèn màu hồng để tôn vinh chuyện tình của hai người.

Taylor và Travis trong lễ cầu hôn năm ngoái. Ảnh: Instagram

Theo các nguồn tin, công tác chuẩn bị cho hôn lễ được giữ bí mật tuyệt đối. Khách mời được đưa tới địa điểm bằng xe buýt có kính tối màu nhằm đảm bảo riêng tư. Với hệ thống an ninh nghiêm ngặt cùng nhiều lối vào riêng, Madison Square Garden được đánh giá là địa điểm lý tưởng để tổ chức một trong những đám cưới được mong chờ nhất của làng giải trí thế giới.

Theo Page Six, nhiều nguồn tin tiết lộ Taylor Swift và Travis Kelce đã bí mật làm lễ thành hôn trong không gian riêng tư với một nhóm nhỏ người thân tại Nashville trước khi tổ chức hôn lễ quy mô lớn tại Madison Square Garden.

Trước ngày trọng đại, đại diện của Taylor Swift cho biết cặp sao đã quyên góp tổng cộng 26 triệu USD cho nhiều tổ chức từ thiện, gồm Feeding America, ASPCA và Dolly Parton's Imagination Library.

Taylor Swift và Travis Kelce công khai đính hôn vào ngày 26/8/2025 sau hai năm hẹn hò bằng một bài đăng chung trên Instagram, chia sẻ loạt ảnh màn cầu hôn lãng mạn trong khu vườn. Trong phần chú thích, nữ ca sĩ hài hước viết: "Cô giáo tiếng Anh và thầy giáo thể dục của bạn sắp kết hôn".