Đám cưới khủng hơn 1000 khách của Taylor Swift phong tỏa đường phố và né paparazzi

Theo TMZ, địa điểm kết hôn của Taylor Swift và ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce là tổ hợp thể thao và giải trí nổi tiếng Madison Square Garden ở New York, nơi thường diễn ra các buổi hòa nhạc, trận bóng rổ NBA và khúc côn cầu. Nguồn tin tiết lộ sẽ có khoảng 1.100 - 1.200 khách mời tại đây vào ngày 3/7 để chứng kiến Taylor Swift và Travis Kelce trao lời thề nguyện.

Nhà thi đấu Madison Square Garden, nơi tổ chức đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce. (Ảnh: Page Six)

Yếu tố riêng tư được cho là ưu tiên hàng đầu của cặp sao khi lên kế hoạch cho ngày trọng đại. Khách mời có thể được đưa tới Madison Square Garden bằng xe buýt kính tối màu, đồng thời sử dụng hệ thống bãi đỗ xe ngầm và nhiều lối vào riêng biệt để tránh sự chú ý từ công chúng. Một lợi thế khác của nhà thi đấu này là không có cửa sổ hướng ra bên ngoài, hạn chế khả năng bị các tay săn ảnh ghi lại hình ảnh từ xa.

Về công tác an ninh, nguồn tin cho biết sẽ có sự phối hợp giữa Sở Cảnh sát New York (NYPD) và các công ty bảo vệ tư nhân. Kế hoạch được cho là bao gồm cả việc phong tỏa một số tuyến đường quanh Madison Square Garden trong thời gian diễn ra sự kiện.

Taylor Swift biểu diễn tại Madison Square Garden năm 2019. (Ảnh: FilmMagic)

Bên trong nhà thi đấu sẽ được trang hoàng lộng lẫy, tương xứng với quy mô của đám cưới được mong đợi bậc nhất làng giải trí. Taylor Swift từng biểu diễn tám lần tại Madison Square Garden trong suốt sự nghiệp âm nhạc, vì vậy việc lựa chọn địa điểm này được xem là mang nhiều ý nghĩa đặc biệt đối với nữ ca sĩ.

Một nguồn tin nhận định rằng dù tổ chức hôn lễ trong một nhà thi đấu có vẻ khác thường, điều đó hoàn toàn khả thi với những người sở hữu khối tài sản hàng tỷ USD. Đáng chú ý, Madison Square Garden hiện không có sự kiện nào được lên lịch từ ngày 29/6 đến 6/7.

Để giữ bí mật cho ngày trọng đại, Taylor Swift và Travis Kelce được cho là không gửi thiệp cưới truyền thống mà liên lạc với khách mời qua tin nhắn. Danh sách khách mời bao gồm nhiều ngôi sao nổi tiếng như: Selena Gomez, Zoë Kravitz, Ed Sheeran, chị em nhà Haim, Suki Waterhouse, Gigi Hadid...

Taylor Swift và Travis Kelce tại New York vào tháng 5/2026. (Ảnh: GC)

Tháng trước, Taylor Swift và Travis Kelce nhiều lần được bắt gặp xuất hiện tại New York, dùng bữa tại các nhà hàng Or'esh và Via Carota. Nhiều người cho rằng cặp sao có mặt tại thành phố để chuẩn bị cho lễ cưới.

Taylor Swift có mối gắn bó đặc biệt với New York. Năm 2014, cô mua hai căn penthouse liền kề tại khu Tribeca và cải tạo thành một căn hộ song lập rộng lớn. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục sở hữu thêm một căn nhà phố liền kề và một căn khác trong cùng tòa nhà. Cũng trong năm 2014, cô sáng tác bài hát Welcome to New York như lời tri ân dành cho thành phố và đảm nhận vai trò Đại sứ Chào đón Toàn cầu của New York giai đoạn 2014-2015.