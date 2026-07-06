Đại uý công an, diễn viên Minh Hương: Tuổi 40 đi qua nhiều giông bão…

Minh Hương sinh năm 1985, từng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh truyền hình phía Bắc nhưng nhiều năm qua cô ít đóng phim để tập trung vào công việc của một BTV, MC truyền hình tại ANTV.

Minh Hương hiện là nhà báo và mang hàm Đại uý với công việc làm báo hình bận rộn tại kênh truyền hình Công an nhân dân.

Minh Hương đang tận hưởng kỳ nghỉ bên các con, là món quà cô tự thưởng cho mình sau những ngày làm việc bận rộn và chăm chỉ. Loạt ảnh cô diện bikini bên bể bơi nhận nhiều lời khen của dân mạng với sắc vóc nổi bật dù đã ngoài 40 tuổi.

Nữ diễn viên viết: "Thời gian có thể lấy đi nét thanh xuân trên bề mặt nhưng thời gian cũng sẽ ban tặng những trải nghiệm, sự bản lĩnh, bình yên và tự tin cho phụ nữ tuổi 40 đã đi qua nhiều giông bão. Tuổi 40 - học cách yêu từng vết hằn của thời gian và trân trọng từng khoảnh khắc an yên ấy".

Minh Hương chia sẻ: "Tôi tự tin, tôi an nhiên và yêu vẻ đẹp nguyên bản của mình hôm nay".

Minh Hương nhiều năm qua sống kín tiếng về đời tư và chỉ tập trung vào công việc. Cô cũng vắng bóng trên màn ảnh kể từ năm 2021 sau vai nhỏ trong "11 tháng 5 ngày" đóng cùng Thanh Sơn, Khả Ngân.

Trên trang cá nhân, Minh Hương thường xuyên chia sẻ hình ảnh trong công việc và ngoài đời với năng lượng tích cực.

Để tăng cường sức khoẻ và duy trì vóc dáng, Minh Hương gần đây tìm tới môn pickleball.

Nữ diễn viên được nhận xét có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thực cùng gu thời trang trẻ trung, sang chảnh.

Minh Hương học đàn tỳ bà tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trước khi chuyển hướng sang đóng phim. Cô được biết đến với bộ phim "Nhật ký Vàng Anh" phần 1. Từ đó nữ diễn viên thường được gọi với biệt danh Minh Hương "Vàng Anh". Sau này nữ diễn viên góp mặt trong các phim giờ vàng VTV mà nổi bật nhất là "Zippo, mù tạt và em", "11 tháng 5 ngày". Chia sẻ với VietNamNet, Minh Hương cho biết tháng 9 tới sẽ trở lại màn ảnh trong phim "Viên đạn cuối cùng" đóng cùng Nhan Phúc Vinh.

Minh Hương trong "11 tháng 5 ngày" (Nguồn: VTV)

Ảnh: FBNV