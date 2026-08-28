NSND Tự Long: 'Đạo diễn phải 3 lần tới nhà mời tôi'

Đằng sau những trường đoạn võ thuật phức tạp

Tại buổi công chiếu Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh tối 25/8, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cho biết dự án được ông ấp ủ khoảng 10 năm, bắt đầu từ câu chuyện nghe được trong một chuyến đi Ninh Bình. Tác phẩm thuộc thể loại huyền sử, lấy bối cảnh sau khi vua Đinh Tiên Hoàng băng hà.

Phim kể về bảy tráng sĩ nhận nhiệm vụ đưa 99 quan tài của nhà vua đi theo bảy hướng để đánh lạc hướng những thế lực muốn phá hoại. Từ một truyền thuyết dân gian, đoàn phim phát triển thành câu chuyện điện ảnh kết hợp lịch sử, hành động và yếu tố kỳ bí.

Trở ngại lớn nhất của ê-kíp là tái hiện đời sống, kiến trúc và trang phục cách hiện tại khoảng 1.000 năm. Tư liệu trực quan về thời Đinh còn lại rất ít, đoàn phim tổ chức các buổi trao đổi với nhà sử học, nhà nghiên cứu văn hóa, họa sĩ thiết kế và những người có chuyên môn về trang phục cổ.

Nguyễn Phan Quang Bình cho biết ê-kíp không thể khẳng định mọi chi tiết xuất hiện trong phim đều chính xác tuyệt đối. Ngay cả khi tìm kiếm tại một số bảo tàng ở Pháp, đoàn cũng không thu thập được nhiều hiện vật có thể dùng làm căn cứ phục dựng.

Một trong những dấu tích hiếm hoi họ tiếp cận được là đầu tượng rồng thời Đinh nhưng hiện vật không còn nguyên vẹn.

Johnny Trí Nguyễn và đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình (phải) kể áp lực khi thực hiện dự án.

“Chúng tôi không thể nói những gì mình làm chính xác 100%, bởi gần như không có tranh hay hình ảnh để đối chiếu. Chính khoảng trống tư liệu ấy cũng cho phép người làm phim có một mức độ sáng tạo nhất định”, đạo diễn nói.

Áp lực tăng lên khi Hộ linh tráng sĩ được thực hiện theo định dạng IMAX. Johnny Trí Nguyễn là người đề xuất phương án này. Màn hình lớn giúp những trường đoạn chiến đấu, phong cảnh rừng núi phát huy trải nghiệm xem phim, song lộ hạn chế của bối cảnh, đạo cụ, hóa trang và phục trang.

“IMAX rất khó, nhất là với phim cổ trang. Những điểm chưa hoàn thiện đều có thể bị nhìn thấy rõ, vì vậy đoàn phim phải cẩn thận hơn và tăng mức đầu tư ở nhiều khâu”, Nguyễn Phan Quang Bình chia sẻ.

Sau suất chiếu sớm, Johnny Trí Nguyễn được khen dàn dựng nhiều màn đánh đấm đẹp mắt. Trong vai trò đạo diễn hành động, Johnny Trí Nguyễn phụ trách xây dựng hệ thống võ thuật cho các nhân vật. Anh xem đây là một trong những dự án thử thách nhất sự nghiệp vì nhiều trận đánh diễn ra trong rừng, địa hình phức tạp và yêu cầu diễn viên trực tiếp thực hiện phần lớn động tác.

Sự cố nghiêm trọng xảy ra vào khoảng ngày quay thứ 80, khi Tuấn Trần bị đứt dây chằng trước một trường đoạn quan trọng. Tuấn Trần cùng nhóm cascadeur dành nhiều tháng luyện tập cho cảnh nhân vật bị sát thủ phục kích giữa rừng. Chấn thương khiến bài đánh ban đầu không dùng được.

Johnny Trí Nguyễn, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và ê-kíp hành động phải xây dựng phương án hoàn toàn mới. “Trong cái rủi lại xuất hiện một cảnh khá đặc biệt, khác hẳn dự tính ban đầu”, Johnny Trí Nguyễn nhận xét.

Một cảnh khác cũng được thực hiện trong tình trạng Tuấn Trần bị thương là cú bay người đá đối thủ để cứu hoàng hậu. Johnny Trí Nguyễn gọi đây là “hero shot” của Nguyên Phong, khi nhân vật tung đòn giữa vòng vây rồi đứng dậy tiếp tục chiến đấu.

“Tôi thật sự biết ơn Tuấn Trần. Cậu ấy đã cống hiến hết sức và cứu đoàn phim trong thời điểm rất khó khăn”, Johnny Trí Nguyễn nói.

Tiếp lời Johnny Trí Nguyễn, Tuấn Trần cho biết anh dành nhiều tháng học võ trước khi bước vào 80 ngày ghi hình tại Ninh Bình. Gần cuối ngày đóng máy, nam diễn viên bị chấn thương, khó quay phân đoạn dài đến 17 phút.

Dù ê-kíp định để nam diễn viên dừng việc ghi hình, Tuấn Trần vẫn quyết định tiếp tục. “Tôi chỉ sợ mình làm ảnh hưởng đến cả đoàn”, nam diễn viên nói thêm về việc chấn thương.

NSND Tự Long ba lần từ chối phim

Trong Hộ linh tráng sĩ, NSND Tự Long chỉ đóng vai phụ, nhưng có nhiều phân đoạn hài, nắm giữ bí mật về thân phận của nam chính Nguyên Phong (Tuấn Trần đóng). Khi nhận được câu hỏi lý do xuất hiện ở dự án, nam nghệ sĩ nói anh nhiều lần từ chối tác phẩm.

“Vợ chồng đạo diễn phải mời tôi ba lần. Ban đầu, tôi nghĩ mình không hợp, cũng không có nhiều thời gian dành cho phim dã sử, lịch sử. Tôi luôn nghĩ làm thế nào để qua hình tượng trên phim, khán giả hiểu rằng lịch sử nước ta có những con người không kém bất kỳ quốc gia nào”, NSND Tự Long nói.

Điều khiến Tự Long đắn đo nhất khi nhận được lời mời là ngoại hình nhân vật.

NSND Tự Long cho rằng chiều cao, vị thế và tầm vóc của người Việt ngày càng được cải thiện. Vì vậy, các nhân vật trong phim phải thể hiện được vóc dáng và khí chất của cha ông.

“Tôi nghĩ nhân vật trong phim phải vừa có tinh, vừa có tướng, phải mời những người cao to, vạm vỡ và thể hiện được khí chất Việt Nam. Tôi có nói với đạo diễn: ‘Anh mời tôi đóng phim nhưng thú thật, tôi không dám đóng vai vua’. Tôi tìm mãi rồi tiến cử, đề nghị Lê Vũ Long nhận vai này. Với những vai khác, đạo diễn đã có sự chuẩn bị suốt nhiều năm. Dù vậy, chúng tôi vẫn gặp sức ép về thời gian”, Tự Long chia sẻ.

Trong Hộ linh tráng sĩ, NSND Tự Long đảm nhận vai phụ nhưng có quan hệ chặt chẽ với các tuyến nhân vật khác. Anh không có nhiều thời gian ở cùng đoàn phim nhưng đặc biệt khâm phục cách Johnny Trí Nguyễn xây dựng phần võ thuật và những gì dàn diễn viên trẻ đã thực hiện.

“Tôi xúc động trước những chia sẻ của Johnny Trí Nguyễn. Đó là niềm tự hào, không phải ai cũng làm được. Qua nhiều thế hệ, từ ngày xưa cho đến thế hệ Hồ Chí Minh, người Việt Nam đã làm được nhiều điều để xây dựng giang sơn. Tôi cũng không thể hình dung nổi dàn diễn viên trẻ đã làm được như vậy. Tôi cũng nghĩ việc Thiên Tú trở thành đả nữ là một kỳ tích của bộ phim lần này”, nam nghệ sĩ nói.

Dàn diễn viên tại buổi ra mắt Hộ linh tráng sĩ.

Sau khi được NSND Tự Long nhận xét là đả nữ thế hệ mới, Trần Thiên Tú - nữ chính bộ phim được đầu tư gần 180 tỷ đồng - cho biết cô tập võ năm buổi mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài khoảng năm tiếng để hóa thân vào vai diễn.

Trần Thiên Tú duy trì lịch tập này trong nhiều tháng. Hai tháng đầu tiên là giai đoạn khó khăn nhất bởi cơ thể chưa quen với cường độ vận động và liên tục rơi vào trạng thái đau nhức.

“Có lúc tôi cảm giác cơ thể không còn thuộc về mình. Nhưng tôi không dám nói rằng mình mệt hay sợ. Ngay khi bước vào dự án, chúng tôi đã xác định phải có quyết tâm rất lớn và không thể bỏ ngang”, Trần Thiên Tú chia sẻ.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh là một trong ba phim Việt tham gia đường đua phòng vé dịp lễ 2/9. Với mức đầu tư lớn, thời điểm phát hành tạo áp lực không nhỏ, nhất là khi các tác phẩm lịch sử, chiến tranh gần đây nhận được nhiều sự quan tâm.