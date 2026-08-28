Trùm ma túy Lão Công khai ra tuyến vận chuyển ma túy

Trong tập 21 phim "Lửa trắng" đã được phát sóng, Lan cho Mai uống chất độc khiến cô đau bụng, tạo cơ hội cho Mai trốn ra ngoài, tất cả hoá ra chỉ nhằm một mục đích khiến Cương phải xuất hiện. Lan biết Cương có tình cảm với Mai và cách này là cách hiệu quả để cô uy hiếp Cương. Lan nói rằng cô ta biết chỉ có cách này mới buộc Cương đồng ý hợp tác với cô ta.

Trước việc bị Lan và đám đàn em bao vây, Mai lại đang đau đớn, Cương biết không thể cứu Mai vào lúc này và cả hai khó lòng thoát thân. Cương nói Mai hãy chịu khó đợi hắn và hắn nhất định sẽ cứu được cô ra ngoài. Cương đã chấp nhận chuyển hàng cho Lan. Hắn biết chỉ có cách này mới cứu được Mai.

Cương quyết cứu Mai khỏi sự giam giữ của Lan. Ảnh VTV

Khi trở về gặp Huân, Cương nói sẽ cứu Mai bằng mọi cách và muốn Huân giúp hắn một việc đó là trốn thoát an toàn khỏi đây. Tất nhiên, Huân không đồng ý, hắn cũng không muốn bỏ lại Cương trong nguy hiểm. Bản thân Cương không tin Lan sẽ thả Mai ra nhưng hắn không còn cách nào khác. Hắn nói với Huân: "Có hàng đã. Tính sau".

Cương sau đó cũng nói thêm với Huân: "Chỉ có mày tin cái Lan chứ nó không bao giờ tin mày. Không được liều mạng một cách vô ích. Nhớ những gì anh dặn, nghe chưa".

Cương dặn Huân không được tin tưởng vào Lan. Ảnh VTV

Trong khi đó, Lan vẫn tiếp tục tiếp cận Mai. Cô ta cần nhiều thông tin ở Mai nên Mai biết ít nhất trong thời gian tới cô sẽ vẫn an toàn. Mai cũng không ngại nói ra suy nghĩ này với Lan. Nghe những suy luận của Mai, Lan khen Mai thông minh và cũng hiểu lý do vì sao Cương lại thích Mai đến vậy. Lan cũng ngỏ lời mời hợp tác với Mai.

Việc bắt Lão Công đã giúp thượng tá Trần Nam Châu được lãnh đạo công an tỉnh Sơn Hải khen ngợi. Tuy nhiên, lãnh đạo cũng khiển trách Trần Nam Châu về việc tự ý hành động mà không trình bày kế hoạch. Trần Nam Châu nói rằng lý do mình không trình kế hoạch là vì phát hiện trong nội bộ của tổ chuyên án có tay trong.

Khi lãnh đạo truy hỏi về kẻ nội gián trong hàng ngũ là ai, Trần Nam Châu đã đưa cho lãnh đạo chiếc USB chứa thông tin của người này. Trong đó có toàn bộ chứng cứ về các giao dịch đã thực hiện cũng như những tin nhắn trao đổi với các thành viên cộm cán của Santana.

Thượng tá Trần Nam Châu cung cấp thông tin nội bộ lực lượng có tay trong của băng đảng ma túy. Ảnh VTV

Lan hẹn Tân đến gặp. Cô ta muốn Tân giúp đỡ lần cuối cùng. Lan chắc chắn với Tân rằng sau chuyến hàng này cả hai sẽ không còn dính líu đến nhau nữa. Cả Tân và Lan dường như đều dự cảm được rằng Tân đã bị nghi ngờ.

Hoá ra, lý do mà Tân hợp tác với Lan là vì cô ta đã nắm được điểm yếu của Tân đó là anh vợ Tân đã tham gia vào đường dây "hàng trắng". Tân đã giúp anh vợ xoá tất cả những chứng cứ nhưng đáng tiếc, Lan lại biết điều này và cô ta đã dùng nó để uy hiếp Tân, buộc Tân phải làm việc cho mình. Lan đã giúp được anh vợ Tân thoát vòng lao lý, bên cạnh đó, còn giúp cho cuộc sống của vợ con Tân sung túc, đầy đủ hơn.

Lan muốn Tân giúp đỡ lần cuối cùng rồi cả hai sẽ không gặp lại nhau. Ảnh VTV

Điều mà cả Lan và Tân đều không nghĩ tới chính là Lão Công. Với tình cảm sâu đậm của một người cha dành cho con gái, Lão Công cuối cùng đã đồng ý khai về lộ tuyến - con đường mà Lan muốn sử dụng để vận chuyển chuyến hàng cuối cùng của cô ta và băng Santana.

Lão Công bị bắt nhưng điều lão lo lắng và đau đáu nhất chính là sự an toàn của Mai. Vì mong muốn cứu Mai, Lão Công chấp nhận tất cả.

Lão Công muốn cứu Mai bằng cách khai ra lộ tuyến vận chuyển ma túy. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Mai đã nhận được món đồ từ đồng đội gửi qua Huệ. Mai sau đó đã chấp nhận đàm phán với Lan, nói về lộ tuyến chuyển hàng cũng như các kế hoạch liên quan.

Mai nói với Cương rằng cô muốn hắn sống tốt, muốn hắn an toàn và muốn không có chuyện gì xảy ra với hắn. Đây là lần đầu tiên Mai bộc lộ những cảm xúc của mình với Cương và hắn cũng nhận ra tình cảm Mai dành cho mình. Trước khi rời đi, Cương nhắc Mai phải giữ cho bản thân an toàn.

Cương cảm nhận được tình cảm của Mai khi cả hai đối diện với nguy hiểm. Ảnh VTV

Trong cuộc nói chuyện sau đó với Lan, Cương nói hắn yêu Mai và sẵn sàng chết vì Mai. Đau đớn hơn, Cương nói với Lan rằng một người máu lạnh như cô ta sẽ chẳng bao giờ có người đàn ông nào yêu thương.