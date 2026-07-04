Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Lý Lệ Hà của 'Hoàng hậu cuối cùng' đời thực có sắc vóc xinh đẹp ra sao?

Sự kiện: Làm đẹp cùng SAO

Trâm Anh mới đây đã được vào vai Lý Lệ Hà trong phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng". Nhiều khán giả nhận xét nhan sắc của cô phù hợp với vai diễn này.

Lý Lệ Hà của &#39;Hoàng hậu cuối cùng&#39; đời thực có sắc vóc xinh đẹp ra sao? - 1

Lý Lệ Hà của &#39;Hoàng hậu cuối cùng&#39; đời thực có sắc vóc xinh đẹp ra sao? - 2

Mới đây, Trâm Anh đã khiến khán giả xôn xao bàn tán vì vào vai Lý Lệ Hà trong phim điện ảnh cổ trang "Hoàng hậu cuối cùng". Đây là một vai diễn hấp dẫn và cũng nhiều thử thách với diễn viên trẻ.

Lý Lệ Hà của &#39;Hoàng hậu cuối cùng&#39; đời thực có sắc vóc xinh đẹp ra sao? - 3

Trước đó vào năm ngoái, Trâm Anh vào vai Nhàn - một tiếp viên hàng không xinh đẹp, gan dạ trong "Tử chiến trên không". Cô được khán giả đánh giá rất cao bởi nét diễn chân thật và rất chuyên nghiệp. 

Lý Lệ Hà của &#39;Hoàng hậu cuối cùng&#39; đời thực có sắc vóc xinh đẹp ra sao? - 4

Trước khi là một diễn viên chuyên nghiệp, Trâm Anh là người mẫu ảnh. Cô từng là Á quân của cuộc thi The Face 2018 và là học trò cưng của Minh Hằng.

Lý Lệ Hà của &#39;Hoàng hậu cuối cùng&#39; đời thực có sắc vóc xinh đẹp ra sao? - 5

Trong cuộc thi năm đó, Trâm Anh gây ấn tượng bởi vóc dáng quá hoàn hảo cùng gương mặt xinh đẹp.

Lý Lệ Hà của &#39;Hoàng hậu cuối cùng&#39; đời thực có sắc vóc xinh đẹp ra sao? - 6

Nhan sắc Trâm Anh được nhận xét như minh tinh màn ảnh. Không chỉ vậy, cô còn sở hữu body cân đối, gợi cảm.

Lý Lệ Hà của &#39;Hoàng hậu cuối cùng&#39; đời thực có sắc vóc xinh đẹp ra sao? - 7

Trên trang cá nhân, Trâm Anh khoe những khoảnh khắc xinh đẹp, sexy của mình.

Lý Lệ Hà của &#39;Hoàng hậu cuối cùng&#39; đời thực có sắc vóc xinh đẹp ra sao? - 8

Xuất hiện ở bất cứ sự kiện nào, diễn viên sinh năm 1995 cũng thu hút ánh nhìn của khán giả.

Lý Lệ Hà của &#39;Hoàng hậu cuối cùng&#39; đời thực có sắc vóc xinh đẹp ra sao? - 9

Người đẹp khoe bờ lưng ong gợi cảm, quyến rũ.

Lý Lệ Hà của &#39;Hoàng hậu cuối cùng&#39; đời thực có sắc vóc xinh đẹp ra sao? - 10

Hay trong một trang phục màu trắng nhẹ nhàng, cô cũng nổi bật giữa đám đông.

Lý Lệ Hà của &#39;Hoàng hậu cuối cùng&#39; đời thực có sắc vóc xinh đẹp ra sao? - 11

Chính vẻ đẹp của Trâm Anh đã giúp cô có lợi thế cả trong thời trang lẫn phim ảnh. 

Ảnh: FBNV

Nữ tiếp viên Nhàn của 'Tử chiến trên không' đời thực có sắc vóc gợi cảm ra sao?
Nữ tiếp viên Nhàn của 'Tử chiến trên không' đời thực có sắc vóc gợi cảm ra sao?

Trâm Anh gây ấn tượng với khán giả khi vào vai tiếp viên hàng không tên Nhàn trong "Tử chiến trên không". Ngoại hình đẹp cùng gương mặt sáng đã giúp...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Quyên ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/07/2026 10:30 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Làm đẹp cùng SAO Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN