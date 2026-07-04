Lý Lệ Hà của 'Hoàng hậu cuối cùng' đời thực có sắc vóc xinh đẹp ra sao?

Mới đây, Trâm Anh đã khiến khán giả xôn xao bàn tán vì vào vai Lý Lệ Hà trong phim điện ảnh cổ trang "Hoàng hậu cuối cùng". Đây là một vai diễn hấp dẫn và cũng nhiều thử thách với diễn viên trẻ.

Trước đó vào năm ngoái, Trâm Anh vào vai Nhàn - một tiếp viên hàng không xinh đẹp, gan dạ trong "Tử chiến trên không". Cô được khán giả đánh giá rất cao bởi nét diễn chân thật và rất chuyên nghiệp.

Trước khi là một diễn viên chuyên nghiệp, Trâm Anh là người mẫu ảnh. Cô từng là Á quân của cuộc thi The Face 2018 và là học trò cưng của Minh Hằng.

Trong cuộc thi năm đó, Trâm Anh gây ấn tượng bởi vóc dáng quá hoàn hảo cùng gương mặt xinh đẹp.

Nhan sắc Trâm Anh được nhận xét như minh tinh màn ảnh. Không chỉ vậy, cô còn sở hữu body cân đối, gợi cảm.

Trên trang cá nhân, Trâm Anh khoe những khoảnh khắc xinh đẹp, sexy của mình.

Xuất hiện ở bất cứ sự kiện nào, diễn viên sinh năm 1995 cũng thu hút ánh nhìn của khán giả.

Người đẹp khoe bờ lưng ong gợi cảm, quyến rũ.

Hay trong một trang phục màu trắng nhẹ nhàng, cô cũng nổi bật giữa đám đông.

Chính vẻ đẹp của Trâm Anh đã giúp cô có lợi thế cả trong thời trang lẫn phim ảnh.

Ảnh: FBNV