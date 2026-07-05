Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Lan Khuê khác lạ ở tuổi 34

Sự kiện: Phong cách thời trang của SAO

Lan Khuê gây ấn tượng với phong cách thời trang vừa thanh lịch vừa trẻ trung ở tuổi 34 khi diện nguyên outfit tông đỏ và nâu trầm.

Mới đây, siêu mẫu Lan Khuê thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi đăng tải loạt ảnh tận hưởng kỳ nghỉ hè bên hồ bơi. 

Trong bộ ảnh, diện thiết kế hai dây chấm bi voan nhẹ nhàng, mang đậm tinh thần thời trang dưỡng nghỉ. Cô khéo léo kết hợp cùng túi xách tông nâu đỏ cỡ lớn, vòng cổ ngọc trai dài tạo nên tổng thể thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung. 

Điểm nhấn lớn của outfit nằm ở cách phối màu hài hòa giữa sắc trắng, đỏ và nâu trầm. Thiết kế hai dây giúp siêu mẫu khoe bờ vai thanh mảnh cùng trang trí cân đối, trong khi kiểu tóc buộc cao mang đến vẻ năng động, phóng khoáng đúng tinh thần mùa hè. Dù đã là mẹ một con, siêu mẫu Lan Khuê vẫn giữ được phong độ nhan sắc và hình thể khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Không lựa chọn những món phụ kiện quá nổi bật, Lan Khuê tiết chế với trang sức đơn giản, giúp tổng thể trở nên tinh tế hơn. Đây cũng là xu hướng "sang trọng thầm lặng" (Quiet Luxury) được nhiều tín đồ thời trang yêu thích thời gian gần đây.

Điểm nhấn lớn của outfit nằm ở cách phối màu hài hòa giữa sắc trắng, đỏ và nâu trầm. Thiết kế hai dây giúp siêu mẫu khoe bờ vai thanh mảnh cùng trang trí cân đối, trong khi kiểu tóc buộc cao mang đến vẻ năng động, phóng khoáng đúng tinh thần mùa hè.

Điểm nhấn lớn của outfit nằm ở cách phối màu hài hòa giữa sắc trắng, đỏ và nâu trầm. Thiết kế hai dây giúp siêu mẫu khoe bờ vai thanh mảnh cùng trang trí cân đối, trong khi kiểu tóc buộc cao mang đến vẻ năng động, phóng khoáng đúng tinh thần mùa hè.

Ngay sau khi tải lên, bộ ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Nhiều người nhận xét Lan Khuê ngày càng sang trọng và có gu thời trang ổn định.

Ngay sau khi tải lên, bộ ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Nhiều người nhận xét Lan Khuê ngày càng sang trọng và có gu thời trang ổn định.

Không ít người cho rằng hình ảnh hiện tại của cô mang vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành, vừa quyến rũ vừa thanh lịch.

Không ít người cho rằng hình ảnh hiện tại của cô mang vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành, vừa quyến rũ vừa thanh lịch.

'Dâu hào môn' Lan Khuê đeo trang sức 1 tỷ đồng đi sự kiện
'Dâu hào môn' Lan Khuê đeo trang sức 1 tỷ đồng đi sự kiện

Hoa khôi Lan Khuê tô điểm phong cách bằng bộ trang sức Bulgari trị giá gần 37.000 USD.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo An Khánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/07/2026 11:00 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Phong cách thời trang của SAO Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN