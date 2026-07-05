Nhan sắc gây trầm trồ của Tăng Thanh Hà ở bế mạc DANAFF

Lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ tư diễn ra tối 4/7. Tâm điểm sự chú ý đổ dồn vào bộ đôi Ma Ran Đô và Tăng Thanh Hà. Nữ diễn viên diện đầm quây tông đen - trắng với phần thân trên ôm dáng và chân váy xếp nếp mềm mại, kết hợp túi xách và trang sức tối giản. Ma Ran Đô lựa chọn tuxedo trắng phối quần đen và nơ bướm. Cả hai đóng chính trong dự án điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng.

Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô tạo dáng trước ống kính tại khuôn khổ lễ bế mạc DANAFF. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên góp mặt tại sự kiện điện ảnh lớn sau nhiều năm vắng bóng.

Dự án Hoàng hậu cuối cùng đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên sau hơn một thập kỷ kể từ bộ phim Mỹ nhân kế (2013), đồng thời là lần đầu cô đảm nhận vai diễn lấy cảm hứng từ nhân vật có thật trong lịch sử.

Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô trò chuyện cùng các khách mời tại khu vực thảm đỏ trước khi bước vào lễ bế mạc. Sự xuất hiện của cả hai thu hút sự chú ý của truyền thông, do những ngày qua họ là tâm điểm bàn luận sau thông tin được giao đảm nhận hai vai chính trong Hoàng hậu cuối cùng.

Tăng Thanh Hà lựa chọn phong cách trang điểm tự nhiên, kiểu tóc buộc nửa gọn gàng và bộ trang sức kim cương tối giản. Thiết kế đầm quây hai tông màu đen - trắng giúp nữ diễn viên tôn vóc dáng thanh mảnh. Sau khi hình ảnh được công bố, nhan sắc và thần thái của cô tiếp tục nhận nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô trong khán phòng lễ bế mạc DANAFF. Cả hai có nhiều khoảnh khắc trò chuyện, tương tác trước giờ chương trình diễn ra. Đây cũng là lần đầu hai diễn viên cùng xuất hiện tại một sự kiện sau khi được công bố góp mặt trong dự án Hoàng hậu cuối cùng.

Diễn viên Kiều Chinh (giữa) cùng ê-kíp phim Chrysalis tham dự lễ bế mạc DANAFF. Tác phẩm góp mặt ở hạng mục Phim châu Á dự thi của liên hoan phim năm nay. Kiều Chinh là một trong những nghệ sĩ gốc Việt có sự nghiệp nổi bật tại Hollywood, từng tham gia nhiều bộ phim quốc tế.

Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist (trái) và Á hậu Miss Cosmo 2025 Chelsea Fernandez (phải) xuất hiện trên thảm đỏ với hai thiết kế dạ hội tông trắng và nude. Cả hai là khách mời quốc tế của DANAFF 2026, góp phần tạo nên không khí sôi động tại lễ bế mạc.