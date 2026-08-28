Mỹ nam màn ảnh Hàn Zo In Sung sắp đến Việt Nam

Nam diễn viên Zo In Sung cùng Hwang Jung Min, Hoyeon và đạo diễn Na Hong Jin sẽ có mặt tại Việt Nam vào đầu tháng 9 để quảng bá bộ phim Hope vùng tử địa. Đoàn phim dự kiến tham gia nhiều hoạt động giao lưu với khán giả tại TP.HCM trong hai ngày 1 và 2/9.

Theo thông tin từ nhà phát hành, đạo diễn Na Hong Jin cùng ba diễn viên chính Hwang Jung Min, Zo In Sung và Hoyeon sẽ xuất hiện tại các suất chiếu đặc biệt của phim ở một số cụm rạp tại TP.HCM. Đây cũng là dịp khán giả Việt Nam có cơ hội gặp gỡ trực tiếp dàn diễn viên trước khi phim chính thức ra rạp.

Zo In Sung xác nhận sẽ đến Việt Nam vào đầu tháng 9.

Hope vùng tử địa là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Na Hong Jin sau khoảng một thập kỷ kể từ The Wailing. Trước đó, ông từng được biết đến qua các bộ phim The Chaser, The Yellow Sea và The Wailing. Với dự án mới, Na Hong Jin lần đầu thử sức với thể loại khoa học viễn tưởng.

Trong dàn diễn viên sang Việt Nam lần này, Zo In Sung là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim Hàn Quốc. Anh đảm nhận vai Sung Ki, một người dân tại thị trấn Hope Harbor, vốn sống bằng công việc săn bắn và câu cá. Khi những sự việc bất thường xảy ra, nhân vật này phải dẫn đầu một nhóm truy đuổi sinh vật bí ẩn và tiến sâu vào khu rừng gần khu vực phi quân sự.

Hoyeon đảm nhận vai nữ cảnh sát Sung Ae trong phim.

Đây là lần đầu Zo In Sung hợp tác với đạo diễn Na Hong Jin. Trong quá trình thực hiện phim, nam diễn viên trực tiếp tham gia phần lớn các cảnh hành động đòi hỏi thể lực, trong đó có những cảnh cưỡi ngựa và rượt đuổi tốc độ cao tại các khu rừng ở Romania.

Bên cạnh Zo In Sung, Hwang Jung Min đảm nhận vai Bum Seok, cảnh sát trưởng của thị trấn cảng Hope Harbor. Nhân vật phải đối mặt với trách nhiệm bảo vệ người dân khi những hiện tượng bất thường liên tiếp xuất hiện. Đây là lần thứ hai Hwang Jung Min làm việc cùng Na Hong Jin sau The Wailing.

Hwang Jung Min, đạo diễn Na Hong Jin, Hoyeon và Zo In Sung sẽ có mặt tại Việt Nam dịp Quốc khánh.

Hoyeon, nữ diễn viên được đông đảo khán giả quốc tế biết đến qua Squid Game, vào vai Sung Ae, một nữ cảnh sát trẻ tại Hope Harbor. Đây cũng là vai diễn điện ảnh dài đầu tiên trong sự nghiệp của cô. Để chuẩn bị cho nhân vật, Hoyeon trải qua quá trình huấn luyện thể lực và kỹ thuật, trực tiếp thực hiện nhiều phân đoạn thay vì hoàn toàn dựa vào diễn viên đóng thế.

Câu chuyện của Hope vùng tử địa bắt đầu tại Hope Harbor, một thị trấn cảng hẻo lánh nằm gần khu vực phi quân sự. Ban đầu, cảnh sát trưởng Bum Seok nhận được tin báo về sự xuất hiện của một con hổ. Tuy nhiên, khi liên lạc với thế giới bên ngoài bị cắt đứt, người dân dần nhận ra mối nguy hiểm mà họ đối mặt không phải một loài thú hoang thông thường.

Ngoài ba diễn viên Hàn Quốc, phim còn có sự góp mặt của Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell và Cameron Britton trong vai những sinh vật ngoài hành tinh.

Tại Việt Nam, Hope vùng tử địa có các suất chiếu đặc biệt trong ba ngày 1, 2 và 3/9, trước khi chính thức phát hành từ ngày 4/9. Phim dự kiến được trình chiếu dưới nhiều định dạng gồm IMAX, Ultra4DX, 4DX và ScreenX, bên cạnh các suất chiếu tiêu chuẩn.