Thủ môn Lê Giang Patrik ôm MC Hoàng Oanh ăn mừng Việt Nam chiến thắng

Sau khi nhận huy chương vàng và cúp vô địch cùng đồng đội, thủ môn Lê Giang Patrik chạy đến khu vực khán đài tìm người thân và chờ Hoàng Oanh len khỏi đám đông để tiến về phía mình. Anh dành cho cô nụ hôn nhẹ nhàng lên trán và cái ôm ngọt ngào trước sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả và giới truyền thông. Đây là lần đầu cả hai công khai chuyện tình cảm sau thời gian giấu kín, im lặng trước câu hỏi của truyền thông.

Thủ môn của đội tuyển Việt Nam đưa bạn gái xuống sân, cùng mình nâng cúp. MC Hoàng Oanh diện chiếc áo màu vàng in tên bạn trai để thể hiện sự ủng hộ dành cho anh khi đến sân Mỹ Đình. Những khoảnh khắc tình tứ của chàng cầu thủ và nàng MC được lan truyền, nhiều khán giả khen họ đẹp đôi, "trai tài gái sắc".Vũ Ngọc Hoàng Oanh sinh năm 1990 tại Hà Nội, được khán giả biết đến khi giành giải nhất cuộc thi Hot VTeen 2006. Sau đó, cô thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 và đoạt ngôi á hậu. Cô hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực MC. Trước khi đến với Lê Giang Patrik, cô từng trải qua đổ vỡ và có con trai riêng với chồng người Mỹ.

Lê Giang Patrik nâng cúp bên bạn gái, gia đình và đồng đội lúc nửa đêm.

Anh giữ vai trò quan trọng trong chiến thắng của Việt Nam tối 26/8 khi cản phá thành công những pha tấn công của các cầu thủ Thái Lan, giúp đội tuyển một lần nữa giành ngôi vương Đông Nam Á.

Anh còn giành danh hiệu Thủ môn hay nhất giải.

Trước khi tìm đến vị trí của bạn gái, Lê Giang Patrik cùng đồng đội giương cao cờ Tổ quốc chạy khắp sân vận động Mỹ Đình ăn mừng chiến thắng, cảm ơn khán giả.

Lê Giang Patrik sinh năm 1992, cao 1,88 m, có bố là người Việt Nam và mẹ đến từ Slovakia. Anh từng nhiều lần khoác áo đội U19 và U21 Slovakia nhưng chưa được thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Sau khi chia tay CLB Pohronie, Patrik về Việt Nam đầu quân cho CLB Công an Hà Nội năm 2023. Tháng 8/2024, anh ký hợp đồng ba năm với Công an TP HCM. Đầu năm nay, thủ môn 34 tuổi hoàn tất thủ tục pháp lý để trở thành công dân Việt Nam.