Một năm yêu của Đức Phạm - Vũ Thúy Quỳnh trước khi có con

Hôm 27/8, thiếu gia Đức Phạm khoe ảnh tình tứ cùng người yêu. Trong hình, Vũ Thúy Quỳnh diện áo croptop, để lộ bụng bầu vượt mặt.

Thời gian qua, cả hai vướng tin đồn có con chung, tuy nhiên đến sinh nhật Vũ Thúy Quỳnh, chồng cũ Diệp Lâm Anh mới công khai tin vui với khán giả. Anh nói đây là cách 'bảo vệ con, chở che gia đình' giống như bố mẹ đã làm với anh.

Ngoài việc công khai có con với bạn gái, Đức Phạm còn chia sẻ hình ảnh Vũ Thúy Quỳnh thân thiết bên con riêng của anh trong một chuyến du lịch.

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998 tại Điện Biên, là cử nhân Học viện Hành chính Quốc gia. Cô từng vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, á quân The New Mentor 2023, top 5 Miss Cosmo Vietnam 2024 trước khi trở thành Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024.

Đức Phạm sinh năm 1991, là con trai út một gia đình giàu có, kinh doanh đa ngành ở TP HCM. Anh được nhiều người biết đến từ khi kết hôn với Diệp Lâm Anh năm 2018, sau đó lần lượt sinh hai con. Tháng 8/2022, họ ra tòa làm thủ tục ly hôn, Diệp Lâm Anh nhận trách nhiệm nuôi con gái còn Đức Phạm chăm sóc con trai.

Tin đồn Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm hẹn hò rộ lên khoảng một năm trước, khi cả hai liên tục được bắt gặp có hành động thân mật trên sân pickleball, 'dính như sam' trong những trận đấu.

Hồi tháng 10/2025, họ cùng tham dự chung kết Vietnam's Next Top Model. Khi chụp hình, Vũ Thúy Quỳnh ngồi ở ghế của Đức Phạm. Sau khi xem gần hết chương trình, họ lên xe và ra về cùng nhau.

Trong buổi livestream sau đó, khi được hỏi về chuyện tình cảm với chồng cũ Diệp Lâm Anh, Vũ Thúy Quỳnh không thừa nhận nhưng không phủ nhận. Cô nói: 'Quan trọng là mình không làm gì trái pháp luật hay đạo đức. Tôi là người thích trải nghiệm, nhưng biết giới hạn ở đâu, nên hầu như tất cả trải nghiệm của tôi đều ý nghĩa và vui. Nếu tôi cảm thấy điều gì đó đe dọa hạnh phúc và cuộc sống của mình, chắc chắn tôi sẽ dừng lại'.

Tối 11/11/2025, doanh nhân Đức Phạm công khai tình cảm với Vũ Thúy Quỳnh. Anh đăng tải bức hình ôm ấp, tay trong tay tình tứ với người yêu trên trang cá nhân, cùng chú thích: 'Yêu em'.

Dịp đón năm mới 2026, Vũ Thúy Quỳnh lần đầu chia sẻ loạt ảnh cả hai hẹn hò, đáp lại lời tỏ tình trước đó của người yêu với chú thích: 'Yêu anh'. Người đẹp cho biết anh là 'ngoại lệ trong suốt 27 năm'. Cả hai quen nhau do cùng sở thích chơi game, sau đó gắn bó vì thường cùng thi đấu pickleball, tham gia các sự kiện.

Trong thời gian hẹn hò, Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm hạn chế đăng ảnh chụp chung. Một vài lần tay trong tay, cô để lộ mặt nửa kia. Chân dài cho biết người yêu không hoạt động showbiz nên tôn trọng sự riêng tư của anh.

Từ khi yêu thiếu gia, Vũ Thúy Quỳnh vẫn duy trì các công việc như đi sự kiện, làm KOL, chụp hình, diễn thời trang. Cô còn chăm chỉ livestream bán hàng, là chủ một thương hiệu thời trang riêng. Cô nói không dựa vào tài chính của bạn trai mà chủ động trong vấn đề kinh tế.

Vì ít nhắc đến bạn trai trên mạng xã hội, có thời gian Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm bị đồn 'đường ai nấy đi'. Hôm 5/6, cô chia sẻ ảnh hẹn hò bạn trai để phủ nhận tin chia tay.

Hôm 2/8, Vũ Thúy Quỳnh diện trang phục ôm dáng, lộ vòng hai lùm lùm. Nhiều khán giả cho rằng người đẹp đang mang bầu 4-5 tháng nhưng cô không lên tiếng. Á hậu nói cô sẽ chia sẻ với công chúng vào thời điểm phù hợp.Vũ Thúy Quỳnh thừa nhận từ lúc yêu Đức Phạm, cô gặp không ít sóng gió dù cả hai đến với nhau khi đều độc thân. Sau những chỉ trích từ dư luận, cô cho hay sẽ cùng bạn trai rút kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân và tiếp tục đồng hành.