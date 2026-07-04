Bí quyết giúp Hồng Nhung khỏe 'từ trong ra ngoài'

Khoảng một tháng qua, Hồng Nhung bổ sung tập luyện kháng lực vào thói quen sinh hoạt. Sau mỗi buổi tập với huấn luyện viên cá nhân, cô nhận thấy tinh thần sảng khoái, tràn đầy năng lượng và tự hào khi vượt qua được giới hạn bản thân. Có chung huấn luyện viên cá nhân với ca sĩ Hồ Ngọc Hà nên thỉnh thoảng Hồng Nhung cũng tập luyện cùng mẹ con ca sĩ quê Quảng Bình, nhờ đó có thêm động lực và niềm vui.

Diva Hồng Nhung tập luyện cùng dây kháng lực, tạ tay giúp rèn luyện sức mạnh cho vùng thân trên.

Trước tuổi trung niên và đặc biệt sau tuổi 40, cơ thể phụ nữ bắt đầu mất dần khối lượng cơ bắp và mật độ xương do quá trình lão hóa cùng sự thay đổi nội tiết tố. Tập kháng lực (strength training) được xem là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để làm chậm quá trình này. Các bài tập với tạ, dây kháng lực hoặc sử dụng chính trọng lượng cơ thể không chỉ giúp duy trì và phát triển cơ bắp, tăng sức mạnh, mà còn hỗ trợ cải thiện mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương và gãy xương khi về già.

Bên cạnh đó, tập kháng lực còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp kiểm soát cân nặng, giảm mỡ thừa, cải thiện độ săn chắc của vóc dáng và tăng khả năng giữ thăng bằng, từ đó hạn chế nguy cơ té ngã. Không chỉ mang lại lợi ích về thể chất, việc duy trì tập luyện đều đặn còn giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng, nâng cao chất lượng giấc ngủ và góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch, giúp phụ nữ trung niên duy trì sự năng động và chất lượng cuộc sống lâu dài.

Ngoài tập luyện kháng lực, Hồng Nhung còn có thói quen ngồi thiền, tập yoga và chăm sóc khu vườn trên tầng hai của căn penthouse ở TP HCM. Thói quen này giúp cô tái tạo năng lượng, cân bằng cảm xúc sau các đợt điều trị ung thư vú. Song song thói quen năng vận động, Hồng Nhung cũng xây dựng chế độ ăn lành mạnh, thiên về thuần thực vật nhằm giữ gìn sức khỏe.

Sắc vóc Diva Hồng Nhung ở tuổi ngũ tuần.

Hồng Nhung, sinh năm 1970, tên đầy đủ là Lê Hồng Nhung, bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ thập niên 1980. Cô gặt hái thành công qua những sáng tác của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Dương Thụ, Trần Tiến, Phú Quang, Quốc Trung, Thanh Tùng... Một số album tiêu biểu của nữ ca sĩ có thể kể đến như Đoản khúc thu Hà Nội (1997), Bài hát ru cho anh (1998), Ngày không mưa (2002), Thuở Bống là người (2003), Khu vườn yên tĩnh (2004).

Tháng 1/2025, cô tiết lộ bị ung thư vú và hành trình chữa bệnh để truyền cảm hứng cho phụ nữ có chung hoàn cảnh. Sau hơn nửa năm điều trị, Hồng Nhung đã hoàn tất các đợt xạ trị, hồi phục sức khỏe và dần hoạt động nghệ thuật trở lại.