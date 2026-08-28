Đình Bắc và Nhật Kim Anh lại gây chú ý

Nhật Kim Anh và Đình Bắc lại gây sốt

Sau khi tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, Nhật Kim Anh đăng loạt ảnh chụp cùng Nguyễn Đình Bắc và cầu thủ Nhật Minh. Nữ ca sĩ gắn thẻ trực tiếp tiền đạo mang áo số 9, đồng thời gửi lời chúc: “Việt Nam vô địch! Chúc mừng em Nguyễn Đình Bắc đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026”.

Nhật Kim Anh chụp ảnh riêng với Đình Bắc, Nhật Minh và khoe chữ ký của hai tuyển thủ sau trận chung kết.

Bài đăng của Nhật Kim Anh nhận hàng chục nghìn lượt tương tác. Khán giả chúc mừng thành tích của Đình Bắc, nhắc lại pha đánh gót kiến tạo để Hai Long ghi bàn trong trận chung kết lượt đi gặp Thái Lan.

Nhật Kim Anh lại gây sốt khi đăng ảnh chụp cùng Đình Bắc.

Nhật Kim Anh có mặt trên khán đài sân Mỹ Đình tối 26/8. Cô đăng ảnh check-in, liên tục cập nhật diễn biến và những màn ăn mừng của cổ động viên. Sau khi Việt Nam hòa Thái Lan 2-2, qua đó thắng chung cuộc 4-2, nữ ca sĩ tiếp tục chia sẻ niềm vui chiến thắng.

Đây không phải lần đầu hình ảnh chung của Nhật Kim Anh và Đình Bắc gây chú ý. Ngày 19/8, nhân sinh nhật tuổi 22 của nam cầu thủ, nữ ca sĩ đăng ảnh chụp cùng Đình Bắc và con trai. Ít ngày sau, bức ảnh lan truyền mạnh, thu hút gần 65.000 lượt tương tác trên Facebook.

Ảnh Nhật Kim Anh mừng sinh nhật Đình Bắc.

Nhật Kim Anh sau đó khóa phần bình luận khi xuất hiện một số ý kiến trái chiều xoay quanh mối quan hệ giữa hai người. Sự chênh lệch tuổi tác và việc họ hoạt động trong hai lĩnh vực khác nhau cũng khiến khung hình trở thành chủ đề được bàn luận.

Đình Bắc khép lại ASEAN Cup thành công

Sức hút của Đình Bắc tăng nhanh trong hơn một tháng diễn ra ASEAN Cup 2026. Tiền đạo thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội dự giải lần đầu nhưng đá chính cả 8 trận, ghi 5 bàn và có 3 đường kiến tạo. Anh khép lại giải đấu với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, đồng thời chia sẻ giải Vua phá lưới với Nguyễn Xuân Son.

Đình Bắc tạo cơn sốt ngay trận ra quân gặp Timor Leste. Cú hat-trick trong chiến thắng 7-0 giúp tên anh phủ sóng các nền tảng.

Hình ảnh ăn mừng, video bàn thắng và biểu cảm của anh được chia sẻ liên tục trên Facebook, TikTok và các diễn đàn bóng đá.

Tiền đạo quê Nghệ An tiếp tục ghi cú đúp trước Campuchia. Một trong hai bàn đến sau tình huống anh đi bóng giữa vòng vây ba cầu thủ đối phương rồi dứt điểm. Pha xử lý thể hiện những phẩm chất giúp Đình Bắc được yêu thích: tốc độ, sự táo bạo, khả năng hoạt động độc lập và tâm lý sẵn sàng đối đầu trực diện với hậu vệ.

Đình Bắc có nhiều khoảnh khắc gây chú ý suốt kỳ ASEAN Cup 2026.

Đến chung kết lượt đi trên sân Rajamangala, Đình Bắc không ghi bàn nhưng tạo ra một trong những khoảnh khắc được xem lại nhiều nhất giải. Sau đường chuyền của đồng đội, anh đánh gót đưa bóng vừa tầm để Hai Long dứt điểm mở tỷ số. Việt Nam thắng 2-0, tạo lợi thế quan trọng trước trận lượt về.

Hiệu ứng trên sân nhanh chóng chuyển thành các con số trên mạng xã hội. Sau trận chung kết lượt đi, một bài đăng của Đình Bắc thu hút hơn 80.000 lượt tương tác và trên 4.000 bình luận.

Lượng tương tác trên fanpage của anh được ghi nhận tăng khoảng gấp đôi so với trước giải. Trang Facebook của nam cầu thủ có khoảng 622.000 người theo dõi, trong khi tài khoản TikTok đã vượt 1,4 triệu lượt theo dõi.

Sức nóng đạt đỉnh sau trận chung kết lượt về. Dù không ghi bàn hoặc kiến tạo, Đình Bắc vẫn thi đấu năng nổ, thường xuyên cầm bóng đột phá và hỗ trợ đồng đội.

Ngay sau khi Việt Nam đăng quang, bài đăng ăn mừng của anh nhận gần 50.000 lượt tương tác chỉ trong một giờ. Trong suốt giải đấu, nhiều bài trên fanpage Đình Bắc đạt 60.000-80.000 lượt bày tỏ cảm xúc cùng hàng nghìn bình luận.

Sau chung kết, hình ảnh HLV Kim Sang-sik cõng học trò lên nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất tạo hiệu ứng lớn.

Cầu thủ quê Nghệ An còn gây thiện cảm nhờ câu chuyện trưởng thành sau những giai đoạn nhiều biến động. Từng bị loại khỏi lò đào tạo Sông Lam Nghệ An vì thể hình nhỏ, anh chuyển đến Quảng Nam, góp công giúp đội bóng thăng hạng rồi được gọi lên tuyển quốc gia. Sau những tranh cãi trong giai đoạn đầu sự nghiệp, cầu thủ quê Nghệ An dần lấy lại hình ảnh khi khoác áo CLB Công an Hà Nội, giành HCV SEA Games 33 và tỏa sáng tại vòng chung kết U23 châu Á 2026.