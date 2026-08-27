Thói quen buộc ruy băng tạo dấu ấn mái tóc của Madam Pang

Ở tuổi 60, Madam Pang có một cách làm đẹp khá đơn giản nhưng dễ nhận ra: buộc ruy băng vào tóc.

Chi tiết tưởng chừng chỉ phù hợp với những cô gái trẻ lại nhiều lần xuất hiện trong phong cách của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, từ đời thường đến những trận đấu quan trọng.

Với những người thường xuyên xuất hiện trong môi trường công việc và các sự kiện lớn, kiểu tóc gọn gàng thường tạo cảm giác chuyên nghiệp. Madam Pang cũng thường chọn cách chải tóc sát đầu, buộc đuôi ngựa hoặc buộc nửa đầu. Thay vì giữ mái tóc quá nghiêm túc, bà thêm một dải ruy băng hoặc chiếc nơ nhỏ.

Sự kết hợp này giúp diện mạo cân bằng hơn. Khi đi cùng áo polo và trang phục thể thao, ruy băng tạo nét mềm mại.

Khi kết hợp sơ mi hay vest, chiếc nơ lại khiến tổng thể bớt cứng, mang vẻ trẻ trung nhưng không quá điệu đà.

Nơ tóc vốn là phụ kiện có thể làm mới kiểu tóc đơn giản mà không cần cắt hay nhuộm. Theo các chuyên gia tạo mẫu tóc, một dải ruy băng là cách dễ dàng để làm mới kiểu tóc đuôi ngựa hoặc tóc buộc.

Điểm đáng chú ý trong phong cách của Madam Pang là bà không cố gắng trẻ hóa bằng cách thay đổi hoàn toàn diện mạo. Mái tóc dài được giữ khá ổn định, trong khi màu sắc và cách buộc ruy băng tạo nên sự mới mẻ.

Ở Madam Pang, chiếc ruy băng dường như không chỉ mang tính trang trí. Qua nhiều lần xuất hiện với các màu sắc và cách buộc khác nhau, phụ kiện này trở thành một chi tiết quen thuộc, giúp hình ảnh của nữ doanh nhân 60 tuổi giữ được sự mềm mại, nữ tính.

Phong cách của Madam Pang cũng cho thấy vẻ nữ tính không đối lập với hình ảnh quyền lực. Trên cương vị người đứng đầu bóng đá Thái Lan, bà thường xuất hiện trong những sự kiện căng thẳng, cạnh cầu thủ hoặc trước hàng nghìn khán giả. Nhưng ngay trong môi trường vốn được xem là nam tính đó, bà vẫn giữ những chi tiết làm đẹp mang dấu ấn riêng.

Ảnh: FB Madam Pang