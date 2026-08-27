An Tây nói lời sau cùng ở phiên tòa, gia đình lên tiếng

Em trai An Tây không né tránh

Sau phiên xét xử ngày 26/8, Rufino Aybar - em trai người mẫu An Tây - chia sẻ video chị gái nói lời sau cùng, kèm lời nhắn: “Gia đình luôn bao dung trước những lỗi lầm của chị. Mong chị có cơ hội để sửa sai và làm lại cuộc đời. Thương chị nhiều”.

Dưới bài đăng, khán giả để lại lời động viên, mong An Tây nhận thức rõ sai lầm, chấp hành tốt bản án và sớm trở về bên gia đình.

“Tuổi trẻ mắc sai lầm là không thể tránh khỏi, quan trọng là phải rút kinh nghiệm, sống tốt hơn để không phụ lòng cha mẹ, người thân và bạn bè”, “Rất nể tình cảm gia đình của anh. Mong An thi hành án tốt, sớm về với gia đình”, “Hy vọng bạn cải tạo tốt để về với gia đình và không mắc lỗi lầm nữa” là những bình luận của khán giả.

Trước những lời an ủi từ cộng đồng mạng, Rufino đáp lời: “Cảm ơn bình luận của mọi người. Gia đình em đã đọc hết và cảm động. Hôm tới gặp chị An, tôi cố gắng truyền tải hết tới chị”.

Đây không phải lần đầu Rufino lên tiếng sau khi chị gái vướng vòng lao lý. Tháng 11/2024, khi An Tây bị bắt, gia đình cô bỗng trở thành tâm điểm. Khán giả tràn vào trang cá nhân của Rufino - lúc đó anh là KOLs có hơn 3 triệu người theo dõi trên TikTok - để tấn công.

Nam TikToker tạm ngừng hoạt động và khóa bình luận. Anh cũng kêu gọi cộng đồng mạng báo cáo những trang đăng tải thông tin sai lệch về người thân.

Khoảng 20 ngày sau khi chị gái bị bắt, Rufino hoạt động mạng xã hội trở lại. Anh cho biết gia đình trải qua giai đoạn khó khăn, cuộc sống và tinh thần các thành viên đều bị ảnh hưởng. Rufino Aybar thay mặt chị gái xin lỗi những người từng yêu mến cô. "Đây là lỗi lầm lớn của chị An, gây thất vọng cho những người đã yêu thương, ủng hộ chị An hay gia đình tôi", anh nói.

Rufino Aybar mong chị gái có cơ hội sửa sai và làm lại cuộc đời.

Thời điểm cơ quan chức năng đang điều tra, anh đề nghị khán giả nhìn nhận khách quan, tránh quy kết trách nhiệm cho người thân của người vi phạm. Rufino cho biết sẽ tiếp tục công việc, cố gắng đưa cuộc sống của gia đình trở lại bình thường.

Trong thời gian An Tây bị tạm giam, Rufino cùng bố đến thăm chị gái. Anh cập nhật tình hình sức khỏe, tinh thần An Tây và chuyển lời động viên từ khán giả đến cô.

Trước ngày xét xử, Rufino cho biết chị gái giữ tinh thần ổn định và đã chờ đợi phiên tòa trong thời gian dài.

Lời nói sau cùng của An Tây

Ngày 20/8, Andrea Aybar Carmona (hay còn gọi là Nguyễn Thị An, An Tây) được HĐXX thẩm vấn trong phiên xét xử sơ thẩm 227 bị cáo thuộc chuyên án ma túy VN10. Nữ người mẫu bị truy tố về hai tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước tòa, An Tây thừa nhận việc sử dụng ma túy. Theo lời khai, cô bắt đầu sử dụng ma túy từ khoảng năm 2020. An Tây nhiều lần mua ma túy đá của Nguyễn Phước Bảo Lộc, mỗi lần từ 500.000-2.000.000 đồng.

Thời gian đầu, An Tây trực tiếp liên hệ người bán. Về sau, cô chủ yếu nhờ trợ lý tên Duy đặt mua, nhận ma túy rồi mang về căn hộ. Tiền được An Tây chuyển vào tài khoản của Duy để người này thanh toán cho bên bán.

Ngày 8/11/2024, nữ người mẫu nhờ Duy mua một triệu đồng ma túy đá. Hai giờ sau, Duy mang ma túy đến căn hộ của cô. Hai người sử dụng luân phiên. Khi Duy rời đi, cô tiếp tục sử dụng một mình.

An Tây khai Duy xin sử dụng chung và cô đồng ý. Nữ người mẫu cũng thừa nhận nhờ trợ lý mua, cất giữ một số dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy. Ngoài ma túy đá, cô khai từng mua 800.000 đồng cần sa từ một người tên Kim.

Liên quan cáo buộc tàng trữ, An Tây đề nghị HĐXX xem xét lại trách nhiệm của mình đối với 13,758 g ketamine được tìm thấy trong vali của Nguyễn Phương Đông tại nhà Nguyễn Thanh Huy.

Khi tự bào chữa, nữ bị cáo nói từ lúc bị bắt đến khi ra tòa chưa từng nhìn thấy số ma túy này. Cô cho biết từng đề nghị giám định ADN và dấu vân tay trên tang vật để xác định nguồn gốc nhưng vấn đề chưa được làm rõ.

An Tây nói chỉ nhận trách nhiệm đối với 0,1184 g methamphetamine và 0,7524 g cần sa được thu giữ khi cơ quan chức năng khám xét nơi ở của cô.

An Tây bị đề nghị mức án 9-11 năm tù.

Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát công bố các lời khai, tài liệu và bản ghi hình trong quá trình điều tra. Theo cơ quan công tố, An Tây từng tự nguyện viết bản trình bày, khai đã đưa cho Nguyễn Phương Đông gói chứa 13,758 g ketamine vào ngày 2/11/2024. Viện Kiểm sát từ đó bảo lưu quan điểm truy tố đối với nữ người mẫu.

Chiều 26/8, khi nói lời sau cùng, An Tây gửi lời xin lỗi gia đình và những người từng yêu mến, tin tưởng cô, nhìn nhận hành vi của mình là đáng trách. Cô cho rằng bản thân từng là người của công chúng, có trách nhiệm lan tỏa những giá trị tích cực và làm gương cho giới trẻ nên sai lầm này càng nghiêm trọng.

Sau thời gian bị tạm giam, An Tây nói đã dành nhiều thời gian suy nghĩ, kiểm điểm bản thân và nhận ra ma túy có thể hủy hoại con người, cuộc sống lẫn tương lai. Cô mong câu chuyện của mình trở thành lời cảnh tỉnh và “bài học xương máu” cho người trẻ, để không ai đi vào con đường tương tự.

An Tây cam kết không tái phạm, nghiêm túc sửa chữa sai lầm, sống tốt và trở thành người có ích. Cô mong HĐXX xem xét, trao cơ hội để sớm trở về làm lại cuộc đời.

Viện Kiểm sát đề nghị tuyên An Tây 7-8 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 2-3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp mức án được đề nghị là 9-11 năm tù. Hội đồng xét xử dự kiến tuyên án ngày 3/9.