Cảnh Điềm lên tiếng về scandal dậy sóng Trung Quốc

Trang Sina đưa tin sau khi luật sư của Tôn Vũ Thần công khai kiện Cảnh Điềm ra tòa, đòi lại số tiền "sính lễ" hơn 30 triệu NDT (hơn 110 tỷ đồng), sáng 28/8, Cảnh Điềm đã lên tiếng.

Cô chia sẻ: "Tôi của quá khứ, hiện tại và tương lai đều không bao giờ vì tiền mà bán rẻ tình yêu, lại càng không bán rẻ linh hồn mình. Tôi vẫn sẽ tin vào tình yêu dù rằng mắt nhìn người của tôi kém như thế và vẫn thiếu khôn ngoan như vậy. Mặc dù thế, tôi vẫn tin tưởng vào pháp luật, vào sự thiện lương và tin rằng đến cuối cùng, công lý và công bằng rồi sẽ chiến thắng. Thời gian trả lời tất cả".

Chia sẻ của Cảnh Điềm nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả, nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên MXH Weibo với hơn 200 triệu lượt đọc.

Các tin tức khác liên quan cũng đạt hơn một tỷ lượt đọc. Scandal tình ái của Cảnh Điềm và tỷ phú Tôn Vũ Thần đã chiếm trọn MXH xứ Trung, liên tục trở thành chủ đề bàn luận nóng nhất.

Cảnh Điềm lên tiếng sau khi bị đại gia Tôn Vũ Thần đòi lại số tiền hơn 30 triệu NDT.

Nhiều người cho rằng việc Tôn Vũ Thần kiện Cảnh Điềm ra tòa, thậm chí còn có bài đăng bóc phốt cô không khác nào đẩy Cảnh Điềm vào tình cảnh bị cả mạng xã hội phán xét.

Việc Cảnh Điềm và Tôn Vũ Thần hẹn hò vốn là chuyện tình cảm riêng tư nhưng lại bị miêu tả chi tiết, giống công khai "ảnh giường chiếu" dưới hình thức văn bản. Trong bài viết, tỷ phú này còn kể về những chi tiết có tính chất quấy rối.

Khán giả cho rằng dù bài đăng của Tôn Vũ Thần được tô vẽ thành người đàn ông si tình với "ánh trăng sáng" từ thời đại học, bản chất của vụ việc vẫn là "chia tay đòi quà".

Tôn Vũ Thần đã chi cho Cảnh Điềm số tiền khủng để lấy lòng người đẹp, nhưng khi cả hai đường ai nấy đi, doanh nhân này lại kể chuyện riêng tư trên mạng, kiện tụng đòi lại số tiền đã tặng.

Tôn Vũ Thần còn nhắc tới tình cũ của Cảnh Điềm là vận động viên bóng bàn Trương Kế Khoa, cho biết nữ diễn viên đã cùng Trương Kế Khoa xăm hình và hiện tại không thể xóa được. Tỷ phú nhắc thêm việc Cảnh Điềm từng để nhân viên kế toán ngồi tù thay. Đây là những chi tiết riêng tư của Cảnh Điềm nhưng cũng bị bạn trai cũ chia sẻ lên mạng xã hội.

"Lúc yêu thì đôi bên tình nguyện, vậy mà khi chia tay lại bắt đầu tính toán chi li từng khoản, lôi hết mọi chuyện chăn gối ra phơi bày với thiên hạ. Theo quan điểm của tôi, bất kỳ bên nào đơn phương kể lể chuyện riêng tư đều là vô liêm sỉ", "Cảnh Điềm là ngôi sao, giới giải trí và mạng xã hội là nơi cô ấy làm việc. Tôn Vũ Thần làm như vậy chẳng khác nào kiểu đàn ông sau khi chia tay thì chạy đến tận nơi làm việc của bạn gái cũ để gây chuyện", một số khán giả chỉ trích hành động của Tôn Vũ Thần.

Nhiều khán giả ủng hộ Cảnh Điềm, cho rằng Tôn Vũ Thần đang hủy hoại danh tiếng của cô.

Tuy nhiên, cũng có khán giả chỉ trích Cảnh Điềm vì tham tiền nên mới gặp phải scandal này. Tôn Vũ Thần là doanh nhân nổi tiếng trong giới tiền ảo. Anh đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực crypto (tiền điện tử tiền mã hóa), nhưng lĩnh vực này đã bị Trung Quốc đại lục cấm từ khoảng năm 2017.

Hiện nay Tôn Vũ Thần phải sống lưu vong ở nước ngoài, không thể trở về Trung Quốc. Với một người như vậy, Cảnh Điềm vẫn sẵn sàng dây dưa tình ái nên nữ diễn viên mới gặp phải bê bối.

Ngoài ra, Cảnh Điềm là người đề nghị nhờ người mang thai hộ, dù sự việc chưa thành. Tại Trung Quốc, hành vi mang thai hộ vi phạm pháp luật và có thể bị cấm sóng.

Nhiều khán giả chán ngán vì Cảnh Điềm luôn dùng nhan sắc tiếp cận đại gia.

Trong sự nghiệp, Cảnh Điềm nổi lên như "bông hoa phú quý chốn nhân gian", được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh", hoa khôi Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Ngay từ khi mới bước chân vào nghề, cô đã được đại gia đứng sau giúp đỡ, giành được nhiều dự án lớn. Cộng với chuyện tình ái cùng Tôn Vũ Thần, Cảnh Điềm bị nhìn nhận là nữ nghệ sĩ luôn dựa vào đại gia để tiến thân.

Cảnh Điềm còn ba bộ phim đóng chính chưa lên sóng là Xương rồng đốt xương (đóng chung với Trương Bân Bân), Đợi tôi khi tỉnh giấc (nam chính Trương Tân Thành) và Đồng tâm kết (nam chính Khuất Sở Tiêu). Sau khi Cảnh Điềm vướng bê bối, khán giả lo ngại các dự án cô tham gia sẽ bị chôn vùi.

Tôn Vũ Thần (Justin Sun) sinh năm 1990, người Trung Quốc, được biết đến là chủ tịch kiêm CEO của peiwoApp và BitTorrent. Tài sản của Tôn Vũ Thần ước tính khoảng 8,1-8,5 tỷ USD theo Forbes. Theo Sina, doanh nhân này có 17 công ty liên kết, trong đó anh đảm nhiệm chức vụ đại diện pháp lý của 13 doanh nghiệp, chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin và phần mềm, dịch vụ ứng dụng và quảng bá công nghệ, dịch vụ kinh doanh...