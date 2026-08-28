Vẻ đẹp một thời của Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu'

Loạt ảnh bìa báo của diễn viên Thủy Tiên do các nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn, Hữu Tuấn, Đức Huy bấm máy đầu thập niên 1990, lần đầu được giới thiệu tới công chúng. Các hình ảnh này đều được lưu giữ trên phim gốc trước khi scan lại gần đây và lưu trữ trên đĩa cứng.

Diễn viên tên đầy đủ là Lê Hồng Thủy Tiên, sinh năm 1970 trong một gia đình có năm anh chị em, mẹ là giáo viên gốc Hà Nội. Chị được khán giả biết tới rộng rãi từ năm 1990 khi đóng cặp cùng Lê Công Tuấn Anh trong Vị đắng tình yêu - bộ phim lập kỷ lục doanh thu khoảng 500 triệu đồng thời điểm đó.

Tác phẩm còn nhận được những đánh giá tích cực từ giới chuyên môn với nhiều giải thưởng nghệ thuật như Bông Sen Vàng cho "Đạo diễn xuất sắc" (Lê Xuân Hoàng), "Nam diễn viên xuất sắc" (Lê Công Tuấn Anh), "Phim hay nhất" (Liên hoan phim Việt Nam 1993), Giải B Hội Điện ảnh Việt Nam (1993).

Thời đó, hình ảnh Thủy Tiên phủ sóng khắp các sạp báo, ảnh bìa tạp chí, lịch bỏ túi. Người đẹp gây ấn tượng với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt trong, hàng chân mày sắc nét, bờ môi mọng.

Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn cho biết thập niên 1990, anh may mắn chụp cho nhiều mỹ nhân như Việt Trinh, Diễm Hương, Mộng Vân, trong đó có Thủy Tiên. Theo anh, người đẹp khi ấy để lại ấn tượng bởi nét đẹp sắc sảo, sang trọng và có cá tính mạnh.

Sau thành công đầu tay, Thủy Tiên tiếp tục tham gia diễn xuất trong Cô gái điên, Tôi và em. Tuy nhiên, các vai diễn này đều không thể vượt qua cái bóng của tiểu thư tên Phương trong Vị đắng tình yêu.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP HCM năm 1993, Thủy Tiên dừng sự nghiệp diễn xuất, chuyển sang làm tiếp viên hàng không. Công việc này mang tới cho chị cơ hội gặp doanh nhân Việt kiều Philippines - ông Jonathan Hạnh Nguyễn và kết hôn. Họ có hai con là fashionista Tiên Nguyễn, 29 tuổi, Hiếu Nguyễn, 27 tuổi.

Có gia đình, Thủy Tiên chuyển hướng kinh doanh, hiện là CEO một tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực và là nhà phân phối hàng hiệu quốc tế hàng đầu tại Việt Nam.