Brooklyn Beckham phản ứng khi bị nhận xét 'quá say mê vợ'

Theo Page Six hôm 14/2, Brooklyn có động thái mới sau cuộc phỏng vấn với The Sun một ngày trước, trong đó Gordon Ramsay mô tả rạn nứt của gia đình Beckham là tình huống khó khăn, cho rằng "Brooklyn đang quá say mê vợ".

Ông nói: "Thật khó khi bạn đang đắm chìm trong cảm xúc đúng không? Người ta nói tình yêu khiến con người mù quáng. Nhưng hãy nhớ mình đến từ đâu, bởi sẽ có lúc bạn không còn cha mẹ ở bên".

Brooklyn - cậu cả nhà Beckham - và đầu bếp Gordon Ramsay. Ảnh: E! News

Gordon Ramsay là bạn thân lâu năm của gia đình cựu danh thủ David Beckham, từng tham dự đám cưới của Brooklyn. Trong bài phỏng vấn, đầu bếp cho rằng Victoria có lý do để tổn thương trước những căng thẳng gần đây, đồng thời khẳng định David luôn luôn yêu thương con trai.

Cựu danh thủ David Beckham "phớt lờ" câu hỏi của phóng viên về mâu thuẫn với Brooklyn khi dự sự kiện ở Thụy Sĩ, hôm 20/1. Video: Sky News

Trước khi bị con trai cả nhà Becks hủy theo dõi, ông nói vẫn duy trì mối quan hệ tốt với Brooklyn, từng nhắn tin vài lần. Hiện Ramsay vẫn giữ trạng thái theo dõi Brooklyn trên Instagram.

Nguồn tin của Daily Mail cho biết vợ chồng Brooklyn không muốn tiếp nhận những bình luận tiêu cực vào thời điểm này, nhất là khi đời tư của họ trở thành chủ đề bàn tán của dư luận. Hôm 19/1, anh đăng bài chỉ trích bố mẹ. Trong đó, anh cho rằng ông bà Vic-Beck "cố kiểm soát cuộc đời" anh, "tung vô số lời dối trá với truyền thông", "phá hoại chuyện tình cảm của vợ chồng con trai". Anh cũng tuyên bố không muốn hàn gắn gia đình, chỉ muốn yên bình với vợ tại Los Angeles, Mỹ. Đầu tháng này, Brooklyn xóa hình xăm bố mẹ và các em.

Tháng 4/2025, tin "nhà Beckham bất hòa" nổ ra do truyền thông phát hiện đôi trẻ không còn xuất hiện hay đăng bài liên quan gia đình của Brooklyn. Cuối năm ngoái, có thông tin cho rằng Brooklyn chặn tài khoản Instagram của bố mẹ, yêu cầu họ chỉ được liên lạc với anh qua luật sư.

Lần cuối tất cả thành viên chung khung hình là vào Giáng sinh 2024. Tuy không gặp nhau, vợ chồng David Beckham thường xuyên nhắc con trai trong các bài đăng, bày tỏ tình cảm với anh nhưng bỏ qua con dâu. Trước khi tình cảm rạn nứt, cả nhà thường xuyên đăng hình, video hạnh phúc bên nhau.

Brooklyn Beckham, 27 tuổi, sinh tại Anh, là một trong những nepo baby (tương tự khái niệm "con ông cháu cha") nổi tiếng. Anh từng làm nhiều nghề như người mẫu, barista, nhiếp ảnh gia, hợp tác một công ty để mở nhà hàng thời vụ, mở show nấu ăn nhưng không tạo dấu ấn. Anh thậm chí bị nói "dựa hơi bố mẹ", không đủ tài năng. Lúc nhỏ, Brooklyn dự định nối nghiệp bố, dành nhiều năm huấn luyện cùng đội bóng nhưng từ bỏ sân cỏ năm 15 tuổi. Sau khi kết hôn, anh tập trung kinh doanh hãng xốt ớt Cloud23.

Gordon Ramsay, 60 tuổi, là một trong những đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới, chủ nhiều nhà hàng sao Michelin và giám khảo của nhiều chương trình ẩm thực. Ông từng được vinh danh ở nhiều giải thưởng như Huân chương Hoàng gia Anh năm 2006 nhằm tôn vinh những cống hiến cho ngành ẩm thực Anh, Nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trong ngành khách sạn - nhà hàng Anh năm 2009.