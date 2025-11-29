Chèo thuyền hồ Hòa Bình, chớ quên Đền Chúa Thác Bờ linh thiêng

Hồ Hòa Bình là một bức tranh thủy mặc làm say đắm bất cứ ai muốn đến thưởng ngoạn thiên nhiên mây nước như chốn bồng lai, tiên cảnh mơ mơ thực thực. Núi đá tiếp núi đá hùng vĩ, rừng thăm thẳm hoang sơ.

Trải dài hơn 100km, với mặt nước rộng đến 8.000ha, Hồ Hòa Bình mở ra một không gian khoáng đạt, mênh mang như biển giữa lòng núi. Giữa lòng hồ, 47 hòn đảo lớn nhỏ nhấp nhô như những viên ngọc lục bảo, soi bóng xuống làn nước trong xanh, khiến bất kỳ ai lần đầu chiêm ngưỡng cũng ngỡ mình lạc vào một Hạ Long thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đền Bà Chúa Thác Bờ ( Phú Thọ) là một trong những ngôi đền linh thiêng bậc nhất vùng hồ. Không gian tĩnh tại của đền hòa cùng vẻ đẹp hoang sơ của núi non, sông nước tạo nên bức tranh hữu tình khiến du khách khó lòng rời mắt. Năm 2009, động Thác Bờ được công nhận là Di tích Danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.

Tọa lạc trên thế núi linh thiêng, Đền Chúa Thác Bờ là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng bậc nhất, thu hút hàng vạn lượt khách thập phương mỗi năm về chiêm bái, cầu an và thưởng ngoạn vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên.

Được xây dựng theo thế nhìn sông, tựa núi với phong cảnh hữu tình, khu di tích đền Thác Bờ được chia làm 2 khu vực, đền bà Chúa Thác Bờ phía tả ngạn nằm trên đỉnh đồi Hang Thần và đền Thác Bờ phía hữu ngạn nằm ở chân Thác Bờ, ngay cạnh sông Đà. Trải qua một số lần trùng tu, xây dựng lại, đền vẫn giữ được những nét độc đáo, đặc trưng.

Du khách có thể lên thuyền dạo quanh hồ, ngắm từng dải núi ôm lấy mặt nước mênh mông. Mặt hồ lúc sớm trong vắt, phản chiếu bầu trời xanh tạo nên khung cảnh đẹp đến nao lòng. Chiều xuống, ánh nắng nhuộm vàng mặt nước, gió nhẹ thổi qua những tán cây, mọi thứ bỗng trở nên chậm rãi hơn một nhịp.

Thời gian nào của năm, hồ Hòa Bình cũng cuốn hút, giữ chân lữ khách. Mùa xuân sương mù giăng nhẹ, phủ màu bàng bạc như huyền thoại, không gian lất phất mưa bay, núi rừng mờ ảo. Hạ sang, nước hồ xanh mướt, mây trắng tinh khôi vờn trên nền trời xanh trong vắt. Thu về nắng nhẹ, hoàng hôn tím sẫm núi rừng. Tới đông, nước phẳng lặng bình yên.