Gợi ý 3 tọa độ thiên nhiên ở Thanh Hóa cho hành trình du lịch thư giãn

Thanh Hóa không chỉ nổi tiếng với những di tích lịch sử, cổ kính mà còn sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên đa dạng, từ bờ biển dài đến thung lũng, ruộng bậc thang vùng cao.

Với những ai yêu thích khám phá và tìm kiếm không gian yên bình, xứ Thanh mang đến nhiều điểm đến tuyệt đẹp, hòa mình giữa núi rừng, hồ nước và cánh đồng bát ngát.

Đồi Hích – phiên bản Đà Lạt thu nhỏ giữa lòng Thanh Hóa

Nằm ở xã Thạch Lập, đồi Hích, hay còn gọi là đồi Bà Chúa Hích, được dân phượt ví như Tà Xùa hoặc phiên bản Đà Lạt thu nhỏ. Với độ cao gần 1.000 m so với mực nước biển, nơi đây sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm.

Ảnh dulich

Những đồi cỏ rộng bát ngát cùng khung cảnh thiên nhiên yên bình, kỳ vĩ biến đồi Hích thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn trốn khỏi cái nóng mùa hè và tận hưởng không khí trong lành. Từ trên cao, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh núi Ngọc Lặc và ghi lại những khoảnh khắc bình yên.

Pù Luông – nàng thơ giữa núi rừng xứ Thanh

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, rộng lớn và hoang sơ, được ví như “nàng thơ xứ Thanh”. Nơi đây nổi bật với những thửa ruộng bậc thang xanh mướt trải dài trên sườn đồi, xen lẫn cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn.

Ảnh Phạm Văn Phong

Du khách có thể khám phá các bản làng, hòa mình vào đời sống của người dân tộc Thái, Mường và tắm thác Hiêu mát lạnh giữa thiên nhiên trong lành. Vào mùa lúa chín, Pù Luông khoác lên mình tấm áo vàng óng ả, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, lý tưởng để chụp ảnh và thưởng ngoạn thiên nhiên hùng vĩ.

Vườn Quốc gia Bến En – Hạ Long trên cạn của xứ Thanh

Vườn Quốc gia Bến En nổi bật với hồ Sông Mực rộng lớn, diện tích mặt nước lên tới 3.000 ha cùng hơn 20 hòn đảo lớn nhỏ, được ví như “Hạ Long trên cạn” của xứ Thanh.

Ảnh Vietnanmet

Du khách có thể thuê thuyền khám phá lòng hồ, len lỏi qua các hòn đảo, chiêm ngưỡng rừng nguyên sinh bạt ngàn. Ngoài ra, đi bộ xuyên rừng, khám phá hang Ngọc hay cắm trại dã ngoại cũng là trải nghiệm được nhiều người yêu thích.