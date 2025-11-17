Khám phá gần 2km đường rừng mạo hiểm chinh phục đỉnh Pù Luông ở Thanh Hóa

Ông Lê Đình Phương - Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, cho biết, khu du lịch sinh thái Pù Luông mỗi năm thu hút hàng trăm nghìn lượt khách đến tham quan, khám phá.

Đỉnh Pù Luông cao hơn 1.700m, là điểm “săn mây” lý tưởng nhưng trước đây chưa được khai thác du lịch. Chính vì vậy, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông đã xây dựng tuyến du lịch mạo hiểm “chinh phục đỉnh Pù Luông”.

Tuyến trekking “chinh phục đỉnh Pù Luông” là sản phẩm du lịch sinh thái mới, nằm trong Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí trong rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông đến năm 2030. Ảnh: CTV

Theo ông Phương, tuyến trekking “chinh phục đỉnh Pù Luông” là sản phẩm du lịch sinh thái mới, nằm trong Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí trong rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 4513 ngày 29/11/2023.

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 11km, bắt đầu từ bản Pù Luông và kết thúc tại bản Báng (xã Pù Luông). Trong đó, gần 2km đường rừng được đánh giá là “mạo hiểm” với độ dốc trên 35 độ, thử thách cả thể lực lẫn tinh thần của những du khách yêu thích trải nghiệm và khám phá.

“Đây là hành trình trekking giữa rừng đặc dụng với hệ sinh thái phong phú, cảnh quan hoang sơ, nơi du khách có thể ‘chạm tay vào mây trời, gió núi’ khi đặt chân lên đỉnh Pù Luông cao 1.700m”, ông Phương chia sẻ.

Theo kế hoạch, hành trình “chinh phục đỉnh Pù Luông” kéo dài trong 2 ngày. Ngày đầu tiên, từ 7h, du khách sẽ di chuyển đến điểm xuất phát tại bản Pù Luông, nghe hướng dẫn viên phổ biến quy định, kỹ năng trekking và chuẩn bị dụng cụ cần thiết cho hành trình.

Hòn đá Lưỡi Hổ, điểm dừng lý tưởng để nghỉ ngơi của du khách. Ảnh: CTV

Tiếp đó, đoàn bắt đầu băng qua rừng Hoàng đàn – nơi có quần thể cây quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Đến 9h40, du khách nghỉ ngơi tại hang Khoai, sau đó tiếp tục tiến sâu vào rừng. Khoảng 11h30, đoàn dừng chân ăn trưa tại hang Thắm Mớ, nơi có hệ sinh thái rừng tự nhiên với nhiều loài thực vật đặc hữu.

Buổi chiều, hành trình trở nên thử thách hơn khi du khách phải vượt qua những con dốc hơn 35 độ để đến hòn đá Lưỡi Hổ, điểm dừng lý tưởng để nghỉ ngơi, chụp ảnh và ngắm toàn cảnh Pù Luông hùng vĩ. Từ đây, chỉ còn khoảng 2km đường rừng cuối cùng để chạm đến đỉnh cao nhất.

Tại đây, mọi người có thể cắm trại, thưởng thức bữa tối giữa núi rừng với những món ăn dân dã của người Thái. Ảnh: CTV

Khoảng 15h30, sau gần một ngày trekking, du khách đặt chân lên đỉnh Pù Luông, biểu trưng cho “nóc nhà xứ Thanh”. Tại đây, mọi người có thể cắm trại, thưởng thức bữa tối giữa núi rừng với những món ăn dân dã của người Thái như gà nướng, xôi đồ, rượu ngô, rượu chuối...

Sáng hôm sau, từ 6h, du khách sẽ được trải nghiệm khoảnh khắc săn mây và ngắm bình minh trên đỉnh Pù Luông, một trong những trải nghiệm được nhiều người đánh giá là “đáng giá nhất chuyến đi”. Biển mây trắng xóa, bồng bềnh phủ kín thung lũng, tạo nên khung cảnh hùng vĩ và thơ mộng hiếm có.

Du khách sẽ được trải nghiệm khoảnh khắc săn mây và ngắm bình minh trên đỉnh Pù Luông. Ảnh: CTV

Theo ông Phương, toàn bộ tuyến du lịch mạo hiểm này được thiết kế theo hướng “du lịch sinh thái có kiểm soát”, giới hạn số lượng khách mỗi chuyến, tuyệt đối không xả thải và không tác động đến cảnh quan, môi trường rừng.

“Chúng tôi muốn biến Pù Luông thành điểm đến sinh thái bền vững, nơi du khách vừa được trải nghiệm, vừa góp phần bảo tồn thiên nhiên. Mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình khám phá, mà còn là cơ hội để du khách hiểu hơn về giá trị của rừng và hệ sinh thái đặc trưng nơi đây”, ông Phương nhấn mạnh.