Mang tài sản hơn 100 tỷ cho DN thế chấp ngân hàng, Chủ tịch người Nghệ An giàu cỡ nào?

Theo đó, HĐQT của Tổng công ty 36 mới đây đã công bố Nghị quyết chấp thuận dùng hơn 12,54 triệu cổ phiếu G36 thuộc sở hữu của ông Nguyễn Đăng Giáp - Chủ tịch HĐQT để bảo đảm cho nghĩa vụ vay vốn đang tồn tại hoặc sẽ phát sinh tương lai của doanh nghiệp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm (Ngân hàng BIDV).

Thời hạn đảm bảo việc thế chấp cổ phiếu G36 thuộc sở hữu của ông Nguyễn Đăng Giáp thực hiện từ năm 2022 và năm 2023.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/8, G36 đóng cửa ở mức giá 10.100 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, khối tài sản của Chủ tịch Nguyễn Đăng Giáp được Tổng công ty 36 dùng để thế chấp ngân hàng vay vốn có giá trị khoảng 126 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đăng Giáp đang giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng công ty 36

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Đăng Giáp sinh năm 1954 quê Nghệ An, trình độ cử nhân luật và ông có nhiều năm đảm nhiệm các vị trí trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022 của G36 cho biết ông Nguyễn Đăng Giáp đang trực tiếp nắm giữ hơn 17,5 triệu cổ phiếu doanh nghiệp tương đương tỷ lệ 17,24% cổ phần doanh nghiệp.

Tính theo giá thị trường kết thúc phiên giao dịch ngày 22/8, khối tài sản ông Giáp đang trực tiếp nắm giữ có giá trị gần 177,2 tỷ đồng. Hơn 12,54 triệu cổ phiếu của ông Giáp được Tổng công ty 36 sử dụng để thế chấp ngân hàng vay vốn chiếm 71% tài sản của Chủ tịch sinh năm 1954 người Nghệ An.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 2/2022, G36 do ông Nguyễn Đăng Giáp làm Chủ tịch ghi nhận doanh thu đạt 246,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 5,7 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 15,5 tỷ đồng. Lợi nhuận quý 2/2022 của G36 tăng 137% so với cùng kỳ năm trước do không phải trích lập dự phòng đầu tư vào Công ty TNHH BOT 36.71.

