Choáng với số tiền người dân mang gửi tiết kiệm ngân hàng lấy lãi mỗi ngày

Theo số liệu được Ngân hàng Nhà nước mới công bố cho thấy trong tháng 6 vừa qua, người dân cả nước tiếp tục mang tới 50.468 tỷ đồng gửi vào hệ thống ngân hàng để lấy lãi. Thống kê cho thấy, số tiền gửi tiết kiệm của người dân trong tháng 6 đã tăng tới gần 37% so với tháng liền trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, người dân đã mang tổng cộng gần 319.000 tỷ đồng gửi thêm vào hệ thống ngân hàng, tăng 6,02% so với đầu năm. Mức tăng số dư tiền gửi 6 tháng đầu năm nay ở khu vực dân cư đã cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021 và cao hơn 30% so với năm 2020.

Tính bình quân mỗi tháng trong nửa đầu năm 2022, người dân mang hơn 53.158 tỷ đồng gửi tiết kiệm ngân hàng. Tương đương bình quân mỗi ngày người dân mang thêm tới 1.772 tỷ đồng gửi vào ngân hàng.

Trong khi đó, 6 tháng đầu năm 2022, tiền gửi từ các tổ chức kinh tế vào các tổ chức tín dụng là 203.611 tỷ đồng, tăng 3,61 so với đầu năm. Tương đương, mỗi tháng các tổ chức kinh tế gửi vào hệ thống ngân hàng 33.935 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với số tiền tiết kiệm được người dân gửi vào ngân hàng lấy lãi.

Đà tăng mạnh dòng tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng diễn ra trong bối cảnh lãi suất huy động đã tăng liên tục từ đầu năm đến nay.

Người dân mang hàng chục nghìn tỷ đồng gửi tiết kiệm ngân hàng mỗi tháng

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 6, lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại các ngân hàng thương mại ở mức 3,3-3,6%/năm, tăng 0,1 điểm % so với cuối năm 2021.

Tương tự, lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng đạt 5,1-5,9%/năm, tăng 0,2 điểm %; kỳ hạn trên 12 tháng đến 24 tháng phổ biến ở mức 5,4-6,6%/năm, tăng 0,1 điểm % và tiền gửi kỳ hạn trên 24 tháng là 6,3-6,7%/năm, tăng 0,2 điểm %.

Với xu hướng các nhà băng liên tục tăng lãi suất huy động trong thời gian gần đây, trong khi thị trường BĐS và chứng khoán chứng kiến sự chững lại, các chuyên gia phân tích cho rằng xu hướng người dân mang tiền gửi tiết kiệm ngân hàng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới.

Theo khảo sát trong tháng 8/2022, lãi suất huy động của nhiều ngân hàng tiếp tục tăng mạnh. Cụ thể, ở kỳ hạn 6 tháng, mức lãi suất tiết kiệm tại quầy cao nhất được nhà băng nâng lên tới 7,1%/năm. Mức lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 9 tháng cũng được nâng lên thành 7,2%/năm. Trong khi kỳ hạn 12 tháng có mức lãi suất tiết kiệm tại quầy cao nhất là 7,45%/năm. Với hình thức gửi tiết kiệm online, mức lãi suất các kỳ hạn này lần lượt là 7,2%/năm, 7,3%/năm và 7,5%/năm.

Trong khi đó, lãi suất huy động kỳ hạn 13 tháng tại quầy được ngân hàng ABBank đẩy lên mức 8,8%/năm, đây cũng là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất hệ thống ngân hàng hiện nay.

Với các kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng, mức lãi tiết kiệm huy động tại quầy cao nhất lên tới 7,5%/năm. Với hình thức gửi tiết kiệm online, khách hàng được cộng thêm 0,05% so với hình thức tại quầy nâng mức lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 18 đến 36 tháng cao nhất lên đến 7,55%/năm.

Mức lãi tiết kiệm trên 7%/năm đang được hàng chục ngân hàng khác nhau như như ABBank, Bảo Việt, CBBank, Đông Á, Kiên Long, NCB, OceanBank, SCB, SHB, VietCapitalBank, PVcomBank, Nam Á Bank,... áp dụng cho kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Nhận định về xu hướng của kênh tiền gửi tiết kiệm, Công ty chứng khoán VNDirect dự báo lãi suất tiền gửi có thể tăng thêm 0,3-0,5 điểm % trong nửa cuối năm nay. Trong khi, VCBS dự báo lãi suất sẽ tăng 1-1,5 điểm % trong cả năm.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/choang-voi-so-tien-nguoi-dan-mang-gui-tiet-kiem-ngan-hang-lay-lai-mo...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/choang-voi-so-tien-nguoi-dan-mang-gui-tiet-kiem-ngan-hang-lay-lai-moi-ngay-1389014.ngn