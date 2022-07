Doanh nghiệp báo lãi tăng 24%, đại gia 66 tuổi sở hữu tài sản gần 6.600 tỷ đồng

Tập đoàn FPT (FPT) của Chủ tịch Trương Gia Bình đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2022 với doanh thu 10.096 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong kỳ, giá vốn hàng bán tăng 16,9% lên 6.080 tỷ đồng khiến biên lãi gộp được giữ nguyên so với quý 2/2021.

Đặc biệt, trong quý 2 doanh thu tài chính của FPT tăng mạnh lên 506,2 tỷ đồng, tương đương mức tăng 110,4% so với quý 2 năm ngoái nhờ lãi tiền gửi ngân hàng và lãi chênh lệch tỷ giá.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm 6,9% còn 336,9 tỷ đồng trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 22,4% và 27,2%. Kết quả, đơn vị này thu về 1.561 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 24% so với quý 2/2021.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, FPT của Chủ tịch Trương Gia Bình ghi nhận tổng doanh thu 19.826 tỷ đồng, tăng 22,2% so với nửa đầu năm ngoái.

Trong đó, khối công nghệ mang về 11.252 tỷ đồng doanh thu, tăng 24% so với cùng kỳ. Doanh thu chuyển đổi số trong nửa đầu năm đạt 3.484 tỷ đồng, tăng trưởng 64,6% so với cùng kỳ. Doanh thu khối viễn thông tăng 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 7.077 tỷ đồng.

Còn với mảng giáo dục trong nửa đầu năm 2022 ghi nhận doanh thu tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1.935 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 3.637 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của FPT ghi nhận 3.100 tỷ đồng, tăng mạnh so với lợi nhuận sau thuế chỉ 2.410 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021.

Năm nay, FPT của Chủ tịch Trương Gia Bình đặt mục tiêu doanh thu 42.420 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7.619 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, FPT chỉ mới hoàn thành 46,8% kế hoạch doanh thu và 47,7% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của FPT đạt 56.295 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Các khoản tiền và tương đương tiền là 5.219 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 21.543 tỷ đồng, trong đó đến 99% là tiền gửi ngân hàng.

Như vậy lượng tiền FPT đang nắm giữ tính đến cuối tháng 6 là khoảng 26.762 tỷ đồng, chiếm gần một nửa tổng tài sản.

Doanh nghiệp của Chủ tịch Trương Gia Bình cũng có hơn 32.883 tỷ đồng nợ phải trả. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm tới 30.416 tỷ đồng và nợ dài hạn là hơn 2.467 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nợ ngắn hạn thì FPT ghi nhận tới hơn 19.720 tỷ đồng là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn của doanh nghiệp chiếm 2.142 tỷ đồng.

Cùng với kết quả kinh doanh ấn tượng, thị giá của FPT cũng ghi nhận chuỗi 6 phiên tăng liên tiếp trong thời gian gần đây. Đà tăng của FPT không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông doanh nghiệp, đà tăng này cũng giúp khối tài sản của Chủ tịch Trương Gia Bình tăng mạnh thời gian qua.

Tính theo giá thị trường kết thúc phiên giao dịch ngày 25/7, khối tài sản đại gia 66 tuổi quê Điện Bàn, Quảng Nam đang nắm giữ có giá trị hơn 6.598 tỷ đồng. Với khối tài sản này, ông Trương Gia Bình đang đứng trong Top 20 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

