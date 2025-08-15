Cây mọc dại khắp Việt Nam, ở nước ngoài gần nửa triệu/kg

Trái cây dại mọc đầy bờ rào, nay hóa “mỏ vàng xanh”

Bạn có thấy loài thực vật này nhìn rất “quen mắt” không? Chúng mọc phổ biến ở nhiều tỉnh thành nước ta, ưa sáng và có khả năng sinh trưởng mạnh vào mùa mưa. Nhiều gia đình còn trồng trâu cổ để làm cảnh vì đây là dạng cây thân leo.

Loại quả dại này có thể ăn trực tiếp hoặc chế biến thành món thạch thơm ngon. Nhưng giá trị lớn nhất của chúng lại là giá trị dược liệu.

Theo Đông y, quả trâu cổ có vị ngọt, chát, tính bình, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nam giới như bổ thận, tráng dương, cố tinh. Rễ trâu cổ có vị đắng, chát, tính bình, có thể dùng để khư phong, trừ thấp, thông lạc. Những tình trạng như tắc tia sữa ở phụ nữ sau sinh, kinh nguyệt không đều, liệt dương, viêm tinh hoàn cũng có thể được điều trị bằng quả trâu cổ.

Ngoài ra, phần thân, cành, lá cũng có công dụng trị liệu, giúp lợi thấp, giảm sưng, khư phong. Bên cạnh đó, theo y học hiện đại, cây trâu cổ còn có công dụng kháng khuẩn và chống oxy hóa.

Không chỉ phân bố ở Việt Nam, trâu cổ còn có mặt ở một số quốc gia châu Á khác như Lào, Myanmar, Ấn Độ và Trung Quốc. Ở xứ tỉ dân, loại quả dại này đang có giá bán rất cao, lên đến 120 NDT (428.000đ)/kg nhờ có nhiều công dụng hữu ích trong Đông y.

Tại Việt Nam, giá bán quả trâu cổ sấy khô có giá từ khoảng 200.000 - 275.000đ/kg. Hiện tại, quả trâu cổ thường được thu hoạch vào mùa thu, sau đó nấu chín, cắt nhỏ rồi phơi khô để làm dược liệu. Thân, cành và lá có thể thu hoạch quanh năm.