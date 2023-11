Cổ phiếu hãng xe điện VinFast biến động thế nào sau 3 tháng lên sàn chứng khoán Mỹ

Ở phiên giao dịch ngày 15/11, thị trường chứng khoán Mỹ nối dài đà tăng nhờ dữ liệu đáng khích lệ về lạm phát. Theo đó, kết thúc phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 tiến 0,16% lên 4.502,88 điểm, còn Nasdaq Composite cộng 0,07% lên 14.103,84 điểm. Dow Jones tăng 163,51 điểm (tương đương 0,47%) lên 34.991,21 điểm.

Phiên giao dịch ngày 15/11 cũng đánh dấu cột mốc quan trọng của cổ phiếu hãng xe điện VinFast (VFS - VinFast Auto Ltd.) do người giàu nhất Việt Nam, tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị khi VFS có 3 tháng niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ.

Cổ phiếu hãng xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận biến động nhẹ trong phiên giao dịch đánh dấu 3 tháng niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ

Trong phiên giao dịch này, VFS ghi nhận mức giảm nhẹ 0,07 USD/cổ phiếu (giảm 1,13%) so với phiên liền trước để đóng cửa ở mức giá 6,10 USD/cổ phiếu cùng gần 2,6 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay. Với mức giá này, cổ phiếu VFS ghi nhận những biến động mạnh sau 3 tháng niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ.

Theo đó, so với giá đóng cửa ở phiên giao dịch đầu tiên là 37,06 USD/cổ phiếu, VFS đã ghi nhận mức giảm sâu tới hơn 83,5 USD/cổ phiếu. Thậm chí so với mức giá cao nhất từng thiết lập là 93 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch thì cổ phiếu VFS đã giảm tới 93,44%. Và nếu so với mức giá 10 USD/cổ phiếu được định giá trước khi bước vào phiên giao dịch đầu tiên hôm 15/8, VFS mới giảm 39%. So với mức giá thấp nhất từng rơi xuống là 4,59 USD/cổ phiếu trong một phiên giao dịch hồi tháng 10 vừa qua, cổ phiếu VFS đã ghi nhận mức phục hồi tới gần 33% từ đáy.

Với mức giá đóng cửa 6,10 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 15/11, giá trị vốn hóa thị trường hãng xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt 14,38 tỷ USD, với giá trị vốn hóa này hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng vị trí thứ 27 trong danh sách những hãng xe ô tô có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới. Trong phân khúc xe điện VinFast đứng vị trí thứ 5 sau Tesla với giá trị vốn hóa 771,96 tỷ USD, Li Auto với giá trị vốn hóa 40,61 tỷ USD, Rivian với giá trị 16,51 tỷ USD và XPeng với giá trị vốn hóa đạt 15,57 tỷ USD.

Mới đây, tại triển lãm Electrify Expo 2023, hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã chính thức công bố tiến trình mở rộng mạng lưới phân phối tại Mỹ với hơn 70 đơn đăng ký hợp tác đến từ các đơn vị đại lý trên toàn quốc. Dự kiến sẽ mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm xe điện VinFast tới 125 điểm bán trên toàn nước Mỹ.

Theo kế hoạch, từ nay cho tới cuối năm 2024, các mẫu xe điện của VinFast dự kiến sẽ được phân phối tới hàng trăm điểm bán. Trong năm nay, VinFast dự kiến sẽ phân phối mẫu xe VF 8 thông qua mạng lưới kênh phân phối của hãng và tiếp theo sẽ là VF 9, VF 6 và VF 7 khi các mẫu xe này ra thị trường. Cùng với đó, VinFast dự kiến sẽ phát triển kinh doanh tại ít nhất 50 thị trường mới trên toàn cầu vào cuối năm 2024.

