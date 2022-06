Đại gia 46 tuổi người Ninh Bình mất tới gần 21.000 tỷ đồng kể từ đầu năm

Trong phiên giao dịch của thị trường chứng khoán cuối tuần (3/6), chỉ số VN-Index gần như không có biến động khi giảm nhẹ 0,64 điểm, kết phiên ở mức 1.287,98 điểm; chỉ số HNX-Index giảm 1,29 điểm, dừng chân ở mức 310,48 điểm.

Xét cho cả tuần, VN-Index ghi nhận mức tăng nhẹ 2,53 điểm (+0.2%); trong khi đó, chỉ số HNX-Index cũng chỉ giảm 0,69 điểm (-0,22%).

Trong tuần giao dịch chỉ số HNX-Index ghi nhận mức giảm nhẹ 0,69 điểm (-0,22%), tuy nhiên khối tài sản của đại gia 46 tuổi người Ninh Bình, Nguyễn Đức Thụy tiếp tục ghi nhận mức giảm cả nghìn tỷ đồng.

Theo đó, mã cổ phiếu THD của CTCP Thaiholdings ghi nhận mức giảm mạnh từ 53.000 đồng/cổ phiếu xuống chỉ còn 41.200 đồng/cổ phiếu tương đương mức giảm tới 22,26% chỉ sau 5 phiên giao dịch. Với mức giảm này, THD là một trong những mã cổ phiếu ghi nhận mức giảm mạnh nhất tại HNX-Index.

Khối tài sản của bầu Thụy đã mất gần 21.000 tỷ đồng kể từ đầu năm - Ảnh Internet

Với đà lao dốc của THD, khối tài sản của ông Nguyễn Đức Thụy ở mã cổ phiếu này ghi nhận mức giảm hơn 1.031 tỷ đồng. Tính theo giá thị trường kết thúc phiên giao dịch ngày 3/6, khối tài sản của đại gia Ninh Bình tại CTCP Thaiholdings giảm chỉ còn hơn 3.600 tỷ đồng.

Trước đà lao dốc của THD thời gian gần đây, ông Nguyễn Đức Thụy đã thông báo sẽ bán toàn bộ 87,4 triệu cổ phiếu Thaiholdings - tương ứng thoái 24,97% vốn từ ngày 01-30/06. Động thái muốn bán sạch cổ phần sở hữu tại Thaiholdings khiến áp lực đè nặng lên cổ phiếu này.

Cùng với THD, trong tuần giao dịch vừa qua, mã cổ phiếu LPB của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nơi ông Nguyễn Đức Thụy làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị cũng ghi nhận mức giảm nhẹ 650 đồng/cổ phiếu. Với mức giảm này, khối tài sản của ông Thụy tại LPB cũng ghi nhận mức giảm hơn 27 tỷ đồng nữa.

Tính theo giá thị trường kết phiên giao dịch ngày 3/6, khối tài sản của bầu Thụy trên sàn chứng khoán hiện chỉ còn gần 4.200 tỷ đồng. Tương đương, khối tài sản của đại gia 46 tuổi người Ninh Bình đã “bốc hơi” tới hơn 20.939 tỷ đồng kể từ đầu năm đến nay.

Không chỉ khiến khối tài sản của bầu Thụy giảm mạnh, đà lao dốc của THD và LPB từ đầu năm 2022 đến nay cũng trở thành cơn ác mộng với các nhà đầu tư vào hai mã cổ phiếu này khi THD đã ghi nhận mất tới 85% giá trị, trong khi LPB cũng giảm tới 35%.

Nhận định về thị trường chứng khoán Việt Nam sau phiên giao dịch ngày 3/6, các chuyên gia của chứng khoán SHS cho rằng dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật đang có sự ủng hộ cho xu hướng hồi phục của thị trường với việc chỉ số VNIndex đã bật thoát xa ngưỡng kháng cự tâm lý 1.200 điểm và gần như chạm ngưỡng kháng cự tâm lý 1.300 điểm là mốc đầu tiên sóng hồi phục b hướng tới.

Tuy nhiên, theo SHS ngưỡng kháng cự tâm lý 1.300 điểm đang bị thử thách khi thị trường đã giảm 2 phiên cuối tuần qua và chưa vượt thoát khói ngưỡng cản này, và rất có thể thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh tất yếu và cần thiết để tích lũy thêm trước khi có đợt tăng giá mới để tiếp tục vượt lên.

Thị trường đã hồi phục mạnh từ đáy nhưng định giá vẫn đang ở mức hấp dẫn khi P/E thị trường vẫn chỉ quanh 14, nhiều doanh nghiệp niêm yết vẫn đang có định giá hấp dẫn, đợt điều chỉnh đang diễn ra sẽ là cơ hội để nhà đầu tư dài hạn gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. Với đà hồi phục của nền kinh tế sau đại dịch và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trong Quý 1 khá ấn tượng thì mặt bằng giá cổ phiếu hiện tại vẫn đang mở ra nhiều cơ hội đầu tư dài hạn, tuy nhiên nhà đầu tư có thể chờ đợi cơ hội giải ngân ở các nhịp điều chỉnh của thị trường.

Chuyên gia của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC) đánh giá, thị trường vẫn tỏ ra e dè trước ngưỡng kháng cự 1.300 điểm; trong những phiên tới, chỉ số có thể sẽ tiếp tục dao động quanh ngưỡng 1.280 – 1.300, chờ dòng tiền vào đẩy chỉ số bật lên.

Các chuyên gia của công ty chứng khoán Asean (Aseansc) nhận định thị trường ngày 3/6 ghi nhận một phiên giao dịch khá giằng co do nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giao dịch phân hóa, trong bối cảnh số mã giảm giá chiếm ưu thế, thanh khoản giảm khá và thấp hơn trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy đà giảm có dấu hiệu chững lại, do đó Aseansc cho rằng khả năng VN-Index sẽ tiếp tục đi ngang tích lũy trước khi có xu hướng rõ ràng hơn.

Aseansc dự báo trong phiên giao dịch tới, sự giằng co có thể diễn ra giữa lực mua tại vùng hỗ trợ 1.270 – 1.280 điểm và lực bán tại vùng kháng cự 1.290 – 1.300 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.

