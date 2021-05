Chỉ qua 4 tháng, bảng xếp hạng những người giàu nhất Việt Nam đã đảo chiều

Thứ Bảy, ngày 01/05/2021 17:20 PM (GMT+7)

4 tháng đầu năm, cùng với những diễn biến khó lường của tình hình kinh tế do dịch Covid-19, công việc làm ăn kinh doanh của top tỷ phú Việt cũng có nhiều biến động, tác động không nhỏ đến tài sản của họ thời gian qua.

Những cái tên quen thuộc trong những năm trở lại đây trong top 6 tỷ phú giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt đó là: ông Phạm Nhật Vượng, ông Trần Đình Long, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Hồ Hùng Anh, ông Nguyễn Đăng Quang và bà Phạm Thu Hương (vợ ông Phạm Nhật Vượng). Đây cũng là thứ tự xếp hạng của bảng xếp hạng này vào thời điểm cuối năm 2020.

Tuy nhiên, đến thời điểm cuối tháng 4, chỉ sau 4 tháng bảng xếp hạng này đã có những thay đổi bất ngờ.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, là người giàu nhất Việt Nam năm thứ 9 liên tiếp, với tài sản tăng thêm gần 2 tỷ USD trong 12 tháng qua, lên 7,3 tỷ USD. Suốt nhiều năm trở lại đây, ông Vượng đã ngồi ở vị trí này và giữ khoảng cách không hề nhỏ đối với những người xếp sau. Forbes xếp ông giàu thứ 344 trên thế giới.

Cùng với đó, người giàu thứ 2 Việt Nam thời gian qua luôn do ông Trần Đình Long và bà Nguyễn Thị Phương Thảo thay phiên nhau giữ chỗ. Tuy nhiên, thời điểm năm 2020 và đầu năm 2021, hãng hàng không Vietjet Air của bà Thảo lao đao vì Covid-19 khiến tình hình kinh doanh của hãng này cũng như tài sản của bà Thảo bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, hiện ông Trần Đình Long "chắc chân" ở vị trí giàu thứ 2 Việt Nam với tổng tài sản trị giá hơn 48 nghìn tỷ đồng. So với cuối năm 2020, chỉ trong vòng 4 tháng tài sản của ông Long đã tăng tới hơn 13 nghìn tỷ đồng do những bứt phá trong kinh doanh của Hoà Phát.

Đáng chú ý, ở thời điểm hiện tại, một vị đại gia khác bất ngờ thăng hạng và lần đầu tiên góp mặt vào tốp 6 những tỷ phú giàu nhất Việt Nam đó chính là ông Bùi Thành Nhơn - ông chủ Tập đoàn Đầu tư địa ốc Nova.

Cổ phiếu NVL của ông Nhơn tăng chóng mặt từ đầu năm đến nay với mức tăng hơn 101% giá trị khiến tài sản của vị tỷ phú Sài Gòn này đã đạt mốc hơn 27,7 nghìn tỷ đồng.

Hiện bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã "tụt hạng" xuống vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng với tổng tài sản đạt hơn 27 nghìn tỷ đồng. Cuối năm 2019 bà Thảo vẫn giữ vị trí thứ 2 và cuối năm 2020 là ở vị trí thứ 3 dù tài sản vẫn trên đà tăng.

Cặp đôi tỷ phú Đông Âu Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang vẫn luôn sát cánh cùng nhau khi giữ vị trí số 5 và 6 trên bảng xếp hạng người giàu. Giá trị tài sản của hai vị này lần lượt là hơn 26,2 nghìn tỷ đồng và hơn 25,5 nghìn tỷ đồng.

Do sự "chen chân" của đại gia Bùi Thành Nhơn nên ông Hồ Hùng Anh và ông Nguyễn Đăng Quang đã bị tụt một bậc so với thời điểm cuối năm 2020.

