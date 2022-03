Khối tài sản khủng của bà Nguyễn Phương Hằng trước khi bị bắt tạm giam

Chiều ngày 24/3, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. VKSND cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.

Bà Nguyễn Phương Hằng gây chú ý thời gian qua bởi nhiều phát ngôn gây tranh cãi và khối tài sản khổng lồ. Bà là vợ đại gia Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi"). Bà Hằng được biết tới là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc điều hành CTCP Đại Nam. Sau khi ông Dũng bất ngờ thông báo việc rời khỏi thương trường để tập trung cho công việc thiện nguyện vào tháng 5/2020, ông đã giao toàn quyền điều hành doanh nghiệp cho vợ mình.

Trong một livestream, bà Hằng cho biết, tài sản của vợ chồng bà "kim cương và sổ đỏ” được tính bằng ký là chuyện thường, chưa kể đến các “siêu xe” lên đến 40-50 tỷ đồng/chiếc.

Bà Hằng khoe trang sức

Ngoài sổ đỏ tính bằng cân cùng thú chơi hột xoàn cỡ bự, nữ đại gia còn sở hữu bộ sưu tập siêu xe khủng. Mỗi chiếc xe của chủ sở hữu Đại Nam đều có giá lên đến hàng chục tỷ đồng, tính nhẩm cả bộ sưu tập cũng phải cả trăm tỷ.

Vợ chồng bà Hằng ông Dũng sở hữu dàn siêu xe với những mẫu xe đắt đỏ bậc nhất Việt Nam, có thể kể đến như Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Ghost Series II, Rolls-Royce Wraith, Bentley Mulsanne EWB, Mercedes-Maybach S600 và Bentley Continental GTC.

Không chỉ siêu xe mà phu nhân đại gia Huỳnh Uy Dũng cũng có thú vui sưu tập kim cương. Trên kênh TikTok cá nhân, bà Phương Hằng từng đăng tải rất nhiều video khoe về những bộ sưu tập kim cương đắt giá của mình.

Tháng 10/2021, bà Hằng từng xuất hiện tại khu du lịch Đại Nam để gặp gỡ và giao lưu cùng khách du lịch và người hâm mộ, bà đã đeo viên kim cương 45 carat trị giá 100 tỷ đồng và thu hút sự chú ý của mọi người. Đây có thể là viên lớn nhất trong bộ sưu tập kim cương đồ sộ của bà Hằng. Bà chủ Đại Nam đã từng nhắc đến viên kim cương này.

Trước đó, bà Phương Hằng cũng chia sẻ chiếc nhẫn kim cương 4,5 carat, nước D mà mình vừa mua được. Theo GIA (Trung tâm kiểm định Hoa Kỳ) đã phân cấp màu sắc cho kim cương không màu theo bảng chữ cái từ D đến Z hay còn gọi là nước D đến nước Z.

Căn biệt thự bà Phương Hằng và gia đình đang sống ở vị trí đắc địa trung tâm TP.HCM có tên Hằng Hữu. Căn biệt thự 6 tầng, có tổng diện tích sàn 2.400m2. Chỉ nhìn bề ngoài, có thể thấy căn biệt thự của bà Phương Hằng rất đồ sộ, xa hoa và tráng lệ, thể hiện đẳng cấp của nhà giàu.

Nguồn: http://danviet.vn/khoi-tai-san-khung-cua-ba-nguyen-phuong-hang-truoc-khi-bi-bat-tam-giam-5020222...Nguồn: http://danviet.vn/khoi-tai-san-khung-cua-ba-nguyen-phuong-hang-truoc-khi-bi-bat-tam-giam-50202225345915598.htm