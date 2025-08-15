Chủ phòng gym thu 100 tỷ, đi xe sang rồi nhận kết buồn: Bài học cho khởi nghiệp

Câu chuyện được Thạc sĩ Chu Văn Tuấn, Quyền Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, Trường ĐH Điện lực, chia sẻ tại Talkshow Upgrade: Sự nghiệp 4.0 do Trường Đại học Điện lực, Nhà xuất bản Công Thương và Saigon Books tổ chức ngày 14/8.

Ông Tuấn kể: Sau thành công từ một phòng gym, cựu sinh viên này đã mở liên tiếp chuỗi 6 phòng tập, có thời điểm doanh thu 100 tỷ đồng, đi xe Mercedes hơn 3 tỷ đồng.

Khi gặp sinh viên này, ông Tuấn đã khuyên nên đi học ngay các kiến thức về quản trị nhân lực, quản trị tài chính, quản trị rủi ro, quản trị truyền thông...

Tuy nhiên, 2 năm sau khi gặp lại, chủ phòng gym này chỉ còn đi xe SH. Nguyên nhân là do anh mang 100 tỷ đồng đi đầu tư vào đất và nhiều lĩnh vực khác. Do thiếu hiểu biết, đất mua không bán được, đầu tư thua lỗ... cuối cùng chỉ còn chiếc xe SH.

Ông Tuấn cho biết, sinh viên khởi nghiệp nếu chưa chuẩn bị đủ rất dễ thất bại. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cần trau dồi kỹ năng và kiến thức cần thiết để sau khi ra trường, đi làm được 2-3 năm, tích lũy một số vốn, thêm kinh nghiệm, lúc đó khởi nghiệp mới giảm thiểu rủi ro.

Theo ông, trong khởi nghiệp có 3 cấp độ: kinh doanh, khởi nghiệp startup và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cấp độ kinh doanh thì ai cũng có thể làm, như bán trà đá, bánh mì... nhưng khởi nghiệp thì nên bắt đầu khi đã tốt nghiệp và có 2-3 năm kinh nghiệm làm việc.

Thạc sĩ Chu Văn Tuấn chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Duy Anh

Theo ông Tuấn, mô hình kinh doanh chỉ bán sản phẩm mà khách hàng cần và thu hồi vốn trong ngày là rất đơn giản. Nhưng khi khởi nghiệp thực sự thì phải có doanh nghiệp, cần kiến thức về tài chính, pháp luật và chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước. Nếu khởi nghiệp mà không trang bị đủ kiến thức, thất bại là khó tránh.

Từng nhiều lần khởi nghiệp không thành, ông đúc kết: “Muốn thành công, phải tìm ra con đường thất bại nhanh nhất. Nếu không nhận ra sớm, bạn sẽ cạn vốn và mất phương hướng. Khi thấy không ổn, hãy dừng lại để rút kinh nghiệm, chuẩn bị cho lần sau”.

Đưa ra lời khuyên cho sinh viên, ông Tuấn cho rằng muốn khởi nghiệp thành công cần làm điều mình giỏi nhất, hiểu nhất và đam mê nhất.

Chia sẻ quan điểm với nhiều sinh viên chuẩn bị ra trường, Giám đốc Kênh số Ngân hàng ABBank Lê Công Minh cho rằng: “5 phút đầu tiên không nói lên nhiều điều, nhưng 5 phút đấy là 5 phút rất quan trọng. Trong buổi một phỏng vấn mình sẽ ấn tượng nhất với những bạn mà khi xuất hiện bạn ấy biết mình là ai, bạn biết tại sao bạn lại ở đấy.

"Mình nghĩ là không bạn sinh viên nào nên đến một buổi phỏng vấn mà không biết tại sao mình lại ở đấy cả. Bạn không nên xuất hiện ở một buổi phỏng vấn mà bạn không biết tại sao nhà tuyển dụng lại tuyển bạn. Các bạn phải biết tại sao người ta cần tuyển mình, tại sao mình có giá trị", ông Minh nhắn nhủ.

Ông Minh thẳng thắn: Nếu chính các bạn không trả lời được câu hỏi đấy, thì tốt nhất các bạn đừng đi phỏng vấn. Tại sao giữa 5 sinh viên tôi lại là người được lựa chọn? Nên việc các bạn có thể định vị được bản thân, hiểu được giá trị của bản thân và hiểu được điều doanh nghiệp đó đang tìm kiếm thì các bạn mới tìm được cầu nối giữa hai bên, và đấy là điều quyết định tất cả mọi thứ…”

Chủ tịch HĐQT Saigon Books Nguyễn Tuấn Quỳnh khẳng định, cùng với kiến thức chuyên môn, chuyên ngành được đào tạo thì “ngoại ngữ và kỹ năng mềm là những yếu tố quan trọng trong tuyển dụng và quyết định thành công trong công việc sau này".

Một con số thống kê cho thấy những sinh viên tốt nghiệp đại học có năng lực về ngoại ngữ sẽ nhận lương cao hơn 30% so với người yếu và kém ngoại ngữ .

Vì vậy, ông Quỳnh quan điểm: Học môn gì dở có thể chấp nhận được nhưng ngoại ngữ là phải giỏi.

Thứ 3 là kỹ năng, đó là thứ ông Quỳnh cho rằng người lao động phải sử dụng thuần thục thì mới gọi là có kỹ năng. Tấm bằng chứng nhận đó không có giá trị bởi vì không thể hiện được là bạn có bằng nhưng bạn làm được chuyện đó.

"Cho nên thay vì bạn nói với tôi rằng em đã có chứng nhận học xong lớp nói trước công chúng, thì hãy đưa cho tôi 4 tấm hình bạn đã từng làm MC (dẫn chương trình) ở các sự kiện lớn và có người giám sát ở dưới. Đối với tôi điều đó mang lại giá trị nhiều hơn. Và đối với tôi biết kỹ năng nghĩa là bạn dùng nó thuần thục chứ không phải bạn có chứng nhận về điều đó", ông Quỳnh chia sẻ.