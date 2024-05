Vietnam Airlines lãi kỷ lục hơn 4.400 tỷ đồng nhờ đâu?

Báo cáo tài chính quý 1/2024 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (HVN) ghi nhận kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm đạt gần 28.300 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm 2023 (tăng hơn 4.468 tỷ đồng) chủ yếu do doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 23,6%, tương đương tăng hơn 4.179 tỷ đồng do thị trường vận tải phục hồi mạnh. Theo ghi nhận, đây là mức doanh thu một quý cao nhất kể từ khi Vietnam Airlines chuyển mô hình thành công ty cổ phần từ năm 2015.

Giá vốn hàng bán ghi nhận 23.879 tỷ đồng, tăng ít hơn doanh thu giúp công ty lãi gộp hơn 4.000 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ.

Hãng hàng không Vietnam Airlines ghi nhận lãi kỷ lục trong 3 tháng đầu năm

Doanh thu hoạt động tài chính còn 137 tỷ đồng, giảm 62,5% so với con số hơn 366 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng gần gấp đôi lên mức 1.470 tỷ đồng do khoản lỗ chênh lệch tỷ giá tăng. Báo cáo tài chính cho thấy Vietnam Airlines lỗ 772 tỷ đồng từ chênh lệch tỷ giá, chi phí hoạt động tài chính khác cũng tăng mạnh từ 81 tỷ đồng lên 298 tỷ đồng…

Trong kỳ này, Vietnam Airlines ghi nhận thu nhập khác hơn 3.630 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 lần so với cùng kỳ do phát sinh thu nhập từ việc xóa nợ theo thỏa thuận trả tàu bay của công ty con Pacific Airlines.

Sau khi trừ các chi phí, Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.528 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.441 tỷ đồng. Nhờ vậy, hãng đã chấm dứt chuỗi 16 quý lỗ liên tiếp.

Vietravel Airlines có hơn 2.494 tỷ đồng tiền và tương đương tiền và 876 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn đến ngày đáo hạn. Tại thời điểm 31/3, Vietnam Airlines vẫn còn lỗ lũy kế hơn 36.700 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty âm hơn 12.500 tỷ đồng. Tổng nợ vay tài chính của Vietnam Airlines ở mức hơn 24.400 tỷ đồng, trong khi tổng tài sản hơn 56.300 tỷ đồng, giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Tương tự Vietnam Airlines, hai hãng hàng không khác là Vietjet Air và Vietravel Airlines ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong 3 tháng đầu năm.

Cụ thể, Vietjet ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt lần lượt 17.792 tỷ đồng và 539 tỷ đồng, tăng 38% và 212% so với cùng kỳ 2023 nhờ vào vận tải hành khách quốc tế tăng trưởng mạnh, cùng với việc thực hiện hiệu quả các chương trình gia tăng doanh thu phụ trợ và tối ưu chi phí hoạt động.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Vietjet đạt hơn 85,828 nghìn tỷ đồng, chỉ số nợ vay/vốn chủ sở hữu 1,9 lần và chỉ số thanh khoản 1,3 lần nằm ở mức an toàn trong ngành hàng không. Vietjet đã đóng góp các khoản thuế, phí trực tiếp và gián tiếp trong quý 1/2024 là 1.770 tỷ đồng.

Trong khi đó Vietravel Airlines công bố số liệu tài chính cho biết doanh thu đạt hơn 490 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm, lãi ròng hơn 10 tỷ. Đây cũng là lần đầu tiên hãng hàng không này có lãi 3 tháng liền kề sau 3 năm cất cánh.

