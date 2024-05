Mua nhà đất 800 triệu đồng, sau 6 năm được trả 2,2 tỷ đồng chủ vẫn không bán

Lãi suất tiết kiệm liên tục giảm trong suốt 1 năm qua đã khiến mặt bằng lãi suất chạm “đáy” 2 thập kỷ, thậm chí, mức lãi suất tiết kiệm hiện nay còn thấp hơn nhiều so với giai đoạn đại dịch Covid-19 xuất hiện. Việc lãi suất huy động giảm dẫn đến hiện tượng dòng vốn tìm kiếm các kênh đầu tư khác và bất động sản được cho là kênh “chuyển vốn” tiềm năng nhất.

Cùng với đất nền, những năm qua nhà đất liền thổ cũng là một kênh đầu tư được nhiều người có tiền nhàn rỗi lựa chọn. Và nhiều nhà đầu tư xuống tiền khi giá nhà đất còn rẻ hiện nay đang thu được những khoản lãi lớn. Anh Minh Vương, một 8X đến từ Quảng Ninh cho biết lần đầu tiên xuống tiền mua nhà đất tại Hà Nội là vào đầu năm 2018. Thời điểm này, với số vốn 800 triệu đồng, anh quyết định xuống tiền mua ngôi nhà xây 2,5 tầng trên diện tích lô đất 42m2 tại Hà Đông, Hà Nội với mức giá chỉ 800 triệu đồng.

Ông bố 8X này cho biết kể từ khi mua ngôi nhà này, giá nhà đất trong khu vực đã liên tục tăng mạnh trong những năm gần đây, trong đó tăng mạnh nhất trong giai đoạn 2019-2022. Khi giá nhà đất tiếp tục ghi nhận tăng mạnh từ đầu năm 2024 đến nay, giá trị ngôi nhà của anh cũng tiếp tục tăng cùng giá nhà đất trong khu vực.

Giá nhà đất nhiều khu vực tại Hà Nội ghi nhận tăng mạnh từ đầu năm 2024 đến nay

Theo đó, vào cuối tháng 3/2024, ngôi nhà của anh đã được khách hỏi mua lại với giá 2,2 tỷ đồng. Ông bố 8X cho biết dù có thể nhận được số tiền chênh lên tới 1,4 tỷ đồng so với thời điểm cách đây 6 năm xuống tiền mua nhà nhưng anh quyết định không bán. Anh Vương cho biết hiện ngôi nhà đang cho khách thuê với mức giá 4,5 triệu đồng/tháng. “Có thể số tiền cho thuê hiện tại thấp hơn số tiền lãi gửi tiết kiệm ngân hàng, tuy nhiên tôi thấy rằng xu hướng nhà đất vẫn có thể tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo nên vẫn giữ lại khoản đầu tư vào nhà đất này của mình”, anh Minh Vương chia sẻ.

Trong khi đó, chia sẻ với phong viên anh Minh Đức, một môi giới BĐS tại Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội cho biết so với thời điểm cách đây một năm thì giá nhà đất trong khu vực ghi nhận tăng từ 200-500 triệu đồng/căn (với những căn diện tích từ 30-40m2 xây 4 tầng). Để mua được ngôi nhà mới xây 4 tầng trong ngõ 2m trở lên với diện tích đất từ 30-40m2 hiện nay số tiền khách hàng phải bỏ ra dao động từ 2,5 đến 3,5 tỷ đồng.

Báo cáo quý 1/2024 của Bộ Xây dựng cho biết, từ đầu năm đến nay nhu cầu tìm kiếm nhà ở riêng lẻ, đất nền đã tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Giá bán tại Hà Nội được giao dịch tăng khoảng từ 5 - 15% so với cuối năm 2023. Cũng theo số liệu của Bộ Xây dựng, lượng giao dịch trong 3 phân khúc đất nền, căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong quý 1 có xu hướng tăng so với quý 4/2023. Cụ thể, theo tổng hợp số liệu từ Sở Xây dựng các địa phương có báo cáo, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có 35.853 giao dịch thành công. Lượng giao dịch đất nền thành công có 97.659 giao dịch.

Lượng giao dịch chung cư và nhà ở riêng lẻ bằng 129,95% so với quý 4/2023, bằng 81,51% so với cùng kỳ năm 2023. Lượng giao dịch đất nền bằng 119,86% so với quý 4/2023 và bằng 145,18% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, theo khảo sát của Batdongsan ghi nhận, giá bán nhà riêng Hà Nội đã tăng từ 10-20% so với cuối năm 2023. Cụ thể, nhà riêng quận Nam Từ Liêm diện tích 30-40m2, ngõ nhỏ, ô tô không vào được thuộc các khu vực Mễ Trì, Mỹ Đình, Trung Văn, Phú Đô… giá bán đã tăng từ 2,8-4,4 tỷ đồng/căn lên mức 3,4-4,8 tỷ đồng/căn. Những căn diện tích 30-40m2, ô tô đỗ cửa, giá cũng tăng từ 4,8-5,5 tỷ đồng/căn lên mức 5,2-6,4 tỷ đồng/căn. Giá bán nhà riêng quận Hà Đông với những căn ô tô đỗ cửa, diện tích 30-38m2, giá cũng tăng từ mức 4,8-5,5 tỷ đồng/căn lên mức 5,4-6,5 tỷ đồng/căn. Nhà riêng thuộc các khu vực La Khê, Phú Lãm, Dương Nội, Kiến Hưng, Yên Nghĩa, Hà Cầu với đặc điểm diện tích 30-40m2, ô tô không vào được, giá phổ biến từ mức 2-3 tỷ đồng/căn tăng lên 2,4-3,5 tỷ đồng/căn…

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan cho biết, lãi suất giảm mạnh khiến nhiều kênh đầu tư, trong đó có bất động sản lọt vào “tầm ngắm” của nhà đầu tư. Dữ liệu thị trường của Batdongsan cho thấy, các tháng đầu năm, mối quan tâm của người tìm kiếm ở thị trường bất động sản Hà Nội vẫn tập trung lớn ở phân khúc ở thực – phân khúc vẫn đang ghi nhận chiều hướng đi lên của nhu cầu và giá cả trên hai thị trường mua bán và cho thuê nhờ lực cầu hiện hữu và gia tăng. Với các phân khúc mang tính chất đầu tư, hành vi mua bán, đầu tư của người tiêu dùng xoay quanh các nhóm yếu tố: giá và khả năng sinh lời; pháp lý và chủ đầu tư; vị trí và cơ sở hạ tầng và tâm lý thị trường.

Nhìn nhận về các diễn biến của thị trường bất động sản Hà Nội thời điểm hiện tại, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, thị trường đã và đang có dấu hiệu hồi phục sau nhiều nỗ lực điều hành quyết liệt của Chính phủ, ban hành nhiều chính sách đúng đắn, nhiều hoạt động đang được khởi động.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]