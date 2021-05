Vàng bớt lấp lánh, đại gia vàng thu lãi thấp nhất từ đầu năm

Thứ Hai, ngày 24/05/2021 11:23 AM (GMT+7)

Trước nhu cầu mua bán vàng của người dân giảm mạnh trong tháng 4/2021, đại gia vàng PNJ đã có tháng kinh doanh thu lãi thấp nhất kể từ đầu năm đến nay.

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố tình hình kinh doanh tháng 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận giảm sâu so với 3 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể doanh nghiệp của bà Cao Thị Ngọc Dung đạt doanh thu thuần là 1.851 tỷ đồng, tăng 269% so với cùng kỳ, và lãi ròng đạt 85 tỷ đồng, tăng 183% so với cùng kỳ năm 2020.

Doanh thu và lợi nhuận của PNJ trong tháng 4 giảm mạnh so với 3 tháng đầu năm 2021

Dù tăng mạnh về doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2020, nhưng so với 3 tháng đầu năm 2021, PNJ đã có tháng kinh doanh đi lùi khi doanh thu giảm 321 tỷ đồng (tương đương 14,8%) và lợi nhuận cũng giảm tới 48 tỷ đồng, tương đương 36% so với tháng 3 vừa qua.

Trước đó, trong tháng 1, PNJ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 2.170 tỷ đồng và 168 tỷ đồng; doanh thu và lợi nhuận tháng 2 lần lượt là 2.840 tỷ đồng và 212 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh kém khả quan của PNJ trong tháng 4/2021 cũng trùng với đánh giá của Ngân hàng Nhà nước khi đơn vị này nhận định sau 3 tháng đầu năm giao dịch sôi động thì thị trường vàng nhìn chung trầm lắng hơn trong thời gian gần đây do chênh lệch giá cao và nhà đầu tư tìm đến những kênh có tỉ suất sinh lời cao hơn.

Trước đó, theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, trong 3 tháng đầu năm đã có 15.792 tỷ đồng đổ vào vàng miếng, tương đương số lượng 281.710 lượng vàng được trao tay. Bình quân thì mỗi ngày có hơn 3.130 lượng vàng được bán ra ở khu vực TP.HCM.

Lũy kế ba tháng đầu năm 2021, doanh số mua vàng miếng là 281.710 lượng, tương đương giá trị là 15.792 tỉ đồng. Doanh số bán là 258.013 lượng vàng miếng, tương đương giá trị là 15.087 tỉ đồng. Như vậy, các đơn vị mua vào cao hơn bán ra lên 23.697 lượng, chênh lệch về giá trị mua bán là 705 tỷ đồng.

Báo cáo bán hàng tháng 4 của PNJ cho biết doanh thu kênh lẻ đóng góp 61,5%, qua đó đưa doanh thu lũy kế kênh lẻ tăng 60,1% so với 4/2020.

Doanh thu kênh sỉ cũng đánh dấu sự phục hồi khi tăng gần 383% so với cùng kỳ, đóng góp hơn 17% vào cơ cấu doanh thu so với con số 13,3% của tháng 4/2020.

Cụ thể, mảng vàng miếng chiếm 20,2% trong cơ cấu so với con số 37,6% của cùng kỳ, nhưng lũy kế 4 tháng vượt 69,6%.

Tuy nhiên, nhờ kết quả kinh doanh ấn tượng trong 3 tháng trước, sau 4 tháng đầu năm doanh thu của PNJ đạt 9.033 tỷ đồng, doanh nghiệp ghi nhận 598 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt tăng 64,1% và 95,3% so với cùng kỳ. Với kết quả này, PNJ đã đạt hơn 48,6% kế hoạch lãi ròng năm 2021.

Trong tháng 4, PNJ đã mở mới 2 cửa hàng Style by PNJ và 1 cửa hàng CAO theo mô hình shop in shop. Tính đến cuối tháng 4, mạng lưới bán lẻ của PNJ có 340 cửa hàng.

