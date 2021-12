Sau đại dịch hoành hành, một doanh nghiệp vàng vẫn lãi gần 5 tỷ mỗi ngày

Lũy kế 11 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 16.755 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận giảm 10,4% xuống còn 837 tỷ đồng.

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 11 và lũy kế 11 tháng đầu năm với khoản lãi dương tháng thứ 2 liên tiếp.

Tháng 11, PNJ thu về khoản lãi sau thuế 140 tỷ đồng, tăng hơn 18%

Cụ thể, trong tháng gần nhất, nhà sản xuất và kinh doanh vàng này ghi nhận 2.160 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ. Sau khi trừ các chi phí phát sinh, PNJ thu về khoản lãi sau thuế 140 tỷ đồng, tăng hơn 18%, tương đương mức lãi hơn 4,6 tỷ đồng mỗi ngày.

Nếu so với tháng liền trước, mức lãi ròng trong tháng 11 cũng đã tăng 17% và tháng thứ 2 liên tiếp ghi nhận số dương sau 3 tháng thua lỗ liên tiếp hồi tháng 7-9.

Trước đó, PNJ đã thua lỗ 3 tháng liên tiếp (tháng 7 - tháng 9/2021) do phải tạm đóng 274 cửa hàng trên toàn hệ thống để thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, ngay trong tháng đầu tiên được mở cửa kinh doanh trở lại (tháng 10), nhà kinh doanh vàng này đã ghi nhận lợi nhuận tăng vọt. Trong tháng 10 trước đó, PNJ thu về tổng cộng 120 tỷ đồng lãi ròng.

Lũy kế 11 tháng đầu năm, doanh nghiệp vàng trang sức lớn nhất khu vực phía Nam này ghi nhận 16.755 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn 9% so với cùng kỳ. Tuy vậy, do 3 tháng thua lỗ trước đó, lợi nhuận sau thuế lũy kế từ đầu năm của công ty vẫn thấp hơn 10% so với năm 2020, đạt 837 tỷ đồng.

So với kế hoạch kinh doanh cả năm, PNJ đã hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu và 68% chỉ tiêu lợi nhuận sau 11 tháng.

Lãnh đạo công ty cho biết từ đầu năm, trong bối cảnh nền kinh tế chung sụt giảm khoảng 8,7% so với cùng kỳ, kênh bán lẻ của PNJ vẫn duy trì được doanh thu tăng trưởng 8,4% so với năm 2020. Trong đó, các chương trình thúc đẩy bán hàng (Black Friday, ưu đãi đặc quyền VIP…) trong tháng 11 đều vượt kế hoạch.

Riêng doanh thu bán hàng online lũy kế 11 tháng đã tăng trưởng 137% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, doanh thu bán sỉ luỹ kế 11 tháng giảm 7% và thu từ vàng miếng tăng 22%.

Nếu tính riêng tháng 11, biên lợi nhuận gộp của PNJ vào khoảng 18,3% so với mức 20,3% cùng kỳ 2020. Lũy kế 11 tháng, tỷ lệ lãi gộp trên doanh thu của nhà kinh doanh vàng này đạt 18,4%, cũng thấp hơn so với mức 19,8% cùng kỳ.

Trong 11 tháng đầu năm, PNJ vẫn duy trì tốc độ mở mới 21 cửa hàng, bao gồm 20 cửa hàng vàng và 1 cửa hàng bạc. Tính đến cuối tháng 11, PNJ vận hành và quản lý 342 cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc, với 319 cửa hàng vàng.

Nguồn: http://danviet.vn/sau-dai-dich-hoanh-hanh-mot-doanh-nghiep-vang-van-lai-gan-5-ty-moi-ngay-502021...Nguồn: http://danviet.vn/sau-dai-dich-hoanh-hanh-mot-doanh-nghiep-vang-van-lai-gan-5-ty-moi-ngay-502021221217443415.htm