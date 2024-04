Người dân xếp hàng mua vàng, đại gia vàng thu về gần 140 tỷ đồng mỗi ngày

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) do nữ đại gia Cao Thị Ngọc Dung giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị mới đây đã công bố doanh thu thuần quý đầu năm 2024 đạt hơn 12.594 tỷ đồng, tăng gần 30% so với so với con số doanh thu 9.796 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tương đương mỗi ngày PNJ ghi nhận doanh thu trung bình đạt gần 140 tỷ đồng. Đây cũng là doanh thu theo quý cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này.

Doanh thu của PNJ tăng vọt trong quý đầu tiên của năm 2024 đến trong bối cảnh giá vàng đã liên tục ghi nhận tăng mạnh trong 3 tháng qua. Tại thời điểm 31/3, so với đầu năm, vàng miếng SJC đã tăng 7,8 triệu đồng ở chiều mua và tăng 7,3 triệu đồng ở chiều bán lên mức 78,3 triệu đồng/lượng và bán ra 80,8 triệu đồng. Mỗi lượng vàng nhẫn 4 số 9 SJC đã tăng 7,4 - 7,45 triệu đồng lên mức 69,2 triệu đồng và bán ra 70,45 triệu đồng Trong những phiên giá vàng biến động mạnh, hình ảnh người dân xếp hàng dài mua vàng diễn ra thường xuyên.

PNJ ghi nhận doanh thu kỷ lục trong quý 1/2024

Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp quý I chỉ đạt 17%, giảm so với mức hơn 19% của cùng kỳ năm ngoái do sự thay đổi cơ cấu hàng hóa cũng như sự biến động giá nguyên liệu và các yếu tố đầu vào khác. Tổng chi phí hoạt động tăng gần 29% so với cùng kỳ.

Do biên lợi nhuận giảm, nên dù ghi nhận doanh thu kỷ lục trong lịch sử hoạt động, lợi nhuận sau thuế của PNJ lại giảm nhẹ 1,4% so với mức kỷ lục 749 tỷ đồng của quý I năm ngoái, còn 738 tỷ đồng. Trước đó, trong quý 1/2023, PNJ ghi nhận lợi nhuận kỷ lục 749 tỷ đồng. Dù vậy, con số này vẫn tăng 17% so với quý cuối năm 2023.

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 mới đây, ông Lê Trí Thông - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc PNJ cho biết cơ cấu doanh thu quý I năm nay có sự thay đổi so với các năm trước, khi người tiêu dùng chuyển sang mua vàng miếng (vàng 24K) nhiều hơn và có xu hướng đầu cơ cao hơn thay vì mua vàng trang sức.

Đáng nói, lợi nhuận từ kinh doanh vàng 24K tại doanh nghiệp chỉ đạt dưới 1%, trong khi vàng trang sức lại có lợi nhuận lên đến 2 chữ số. Do đó, với sự thay đổi trong cơ cấu sản phẩm, tỷ suất sinh lời cũng thay đổi, dẫn đến lợi nhuận trong quý I giảm so với cùng kỳ.

Theo số liệu được PNJ công bố, trong cơ cấu doanh thu quý I, doanh thu vàng 24K tăng mạnh hơn 66% so với cùng kỳ do khách hàng giao dịch vàng 24K sôi động và công ty cũng thu hút thêm khách hàng mới nhờ các sản phẩm Tài Lộc, 24K.

Trong khi đó, mảng bán lẻ trang sức cũng tăng hơn 12% so với cùng kỳ nhờ doanh nghiệp tung ra nhiều bộ sưu tập mới phù hợp thị hiếu khách hàng và triển khai nhiều chiến lược marketing, chương trình bán hàng hiệu quả. Doanh thu trang sức bán sỉ trong cùng giai đoạn tăng 7,5% nhờ mở rộng mạng lưới khách hàng sỉ.

Trong năm 2024, PNJ đã thông qua kế hoạch doanh thu dự kiến đạt 37.147 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 6% lên 2.089 tỷ đồng.

