Giá vàng liên tiếp lập đỉnh, đại gia buôn vàng PNJ thu lãi hơn 5 tỷ đồng mỗi ngày

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) do nữ đại gia Cao Thị Ngọc Dung giữ vị trí Chủ tịch đã công bố kết quả kinh doanh tháng 4 và lũy kế 4 tháng đầu năm với những tín hiệu tích cực nhờ đà tăng phi mã của giá vàng.

Trước đó, theo số liệu được Tổng cục Thống kê công bố, chỉ số giá vàng tháng 4/2024 tăng 6,95% so với tháng trước; tăng 17,01% so với tháng 12/2023, tăng 28,62% so với cùng kỳ năm trước, bình quân 4 tháng đầu năm 2024 tăng 20,75%.

Trong tháng 4/2024, giá vàng trong nước liên tục thiết lập đỉnh mới. Có thời điểm, vàng nhẫn tròn trơn giao dịch quanh mức 78,6 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 85,2 triệu đồng/lượng.

Cùng với đà tăng mạnh của giá vàng trong nước, PNJ cũng ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.455 tỷ đồng, tăng 34% so với kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu về trong tháng 4 theo đó cũng tăng 60%, đạt 177 tỷ đồng, tương đương 5,9 tỷ đồng mỗi ngày.

Giá vàng liên tục lập đỉnh mới giúp PNJ ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh trong tháng 4 vừa qua

Tính lũy kế 4 tháng đầu năm, đại gia bán lẻ vàng trang sức này ghi nhận doanh thu thuần tăng hơn 33%, lên 16.049 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 915 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm liền trước. Tương đương, doanh nghiệp của nữ đại gia vàng Cao Thị Ngọc Dung ghi nhận lợi nhuận sau thuế trung bình lên đến gần 10,2 tỷ đồng mỗi ngày trong 4 tháng đầu năm.

Theo báo cáo, trong cơ cấu doanh thu 4 tháng đầu năm của PNJ, doanh thu trang sức bán lẻ đã tăng hơn 12% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng gần 50% tổng doanh thu. Doanh thu trang sức bán sỉ cũng ghi nhận tăng 9,3% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, kênh bán vàng 24K ghi nhận doanh thu trong 4 tháng đầu năm nay tăng tới gần 80% so với cùng kỳ nhờ sự sôi động của thị trường vàng. Tỷ trọng của vàng miếng cũng tăng từ 31% lên hơn 42%.

Dù vậy, doanh nghiệp của nữ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung cho biết biên lợi nhuận gộp trung bình 4 tháng năm 2024 đạt 17,0%, giảm so với mức 19,1% cùng kỳ năm 2023 do sự thay đổi cơ cấu hàng bán trong kênh lẻ, cơ cấu doanh thu, sự biến động giá nguyên liệu và các yếu tố đầu vào khác.

Tổng chi phí hoạt động 4 tháng năm 2024 tăng 29,3% so với cùng kỳ. Tỷ lệ chi phí hoạt động/lợi nhuận gộp 4 tháng tăng từ mức 52,0% lên mức 57,0% do sự thay đổi về hành vi mua sắm của khách hàng làm ảnh hưởng đến cơ cấu doanh thu và lợi nhuận gộp của doanh nghiệp.

Theo kế hoạch năm 2024, PNJ đặt mục tiêu doanh thu đạt 37.148 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.089 tỷ đồng, tăng lần lượt 12% và 6%. Với kết quả kinh doanh tích cực trong 4 tháng đầu năm, PNJ đã hoàn thành được 43,8% chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận cả năm.

