Doanh nghiệp ái nữ sinh năm 2001 nhà đại gia Đỗ Lăng làm lãnh đạo kinh doanh ra sao?

CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (API) mới đây đã công bố biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2024. Theo đó, cổ đông công ty đã tiến hành bầu 3 Thành viên HĐQT mới trong nhiệm kỳ này là ông Nguyễn Đức Quân, bà Nguyễn Phương Dung và bà Nguyễn Đỗ Hoàng Lan. HĐQT nhiệm kỳ này chỉ có 2 thành viên cũ là ông Hồ Xuân Vinh và ông Đinh Quốc Đức. Các thành viên Hội đồng quản trị của API đã bầu ông Nguyễn Đức Quân sinh năm 1984 giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp. Trong đó, bà Nguyễn Phương Dung sinh năm 1993 giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Trong số những thành viên Hội đồng quản trị API, đáng chú ý là sự xuất hiện của một "nhân sự gen Z" là bà Nguyễn Đỗ Hoàng Lan (sinh năm 2001), con gái của ông Nguyễn Đỗ Lăng - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Apec, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương. Bà Hoàng Lan là cử nhân quản trị kinh doanh quốc tế.

Ông Nguyễn Đỗ Lăng là người sáng lập hệ sinh thái Apec bao gồm Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS), Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ) và Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương.

Vào cuối tháng 6/2023, ông Nguyễn Đỗ Lăng đã bị khởi tố, tạm giam về tội Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại nhóm doanh nghiệp, theo quyết định của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội. Tuy nhiên, mới đây doanh nhân này đã gây chú ý trở lại khi bất ngờ xuất hiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của API.

Theo báo cáo quản trị công ty của Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương, ông Nguyễn Đỗ Lăng đang sở hữu 16,48 triệu cổ phiếu API, chiếm tỷ lệ 19,6% vốn điều lệ. Hai người con của ông Lăng là Nguyễn Đỗ Hoàng Lan và Nguyễn Đỗ Đức Lâm không sở hữu cổ phiếu nào. Bà Huỳnh Thị Mai Dung (vợ ông Lăng), sở hữu 8,26 triệu cổ phiếu API, tương ứng tỷ lệ 9,82% vốn điều lệ công ty.

Trong năm 2023, Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương ghi nhận 211 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 73% so với năm trước; thua lỗ sau thuế 55,8 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 121,3 tỷ đồng). Trong 3 tháng đầu năm 2024, API ghi nhận doanh thu gần 35 tỷ đồng, giảm tới 44% so với cùng kỳ. Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận gần 8,5 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng tăng 212% so với cùng kỳ lên 3,9 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp được điều tiết giảm 31% còn 8,3 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, API ghi nhận lỗ sau thuế 11,7 tỷ đồng, tương đương giảm mạnh tới 365% so với lợi nhuận hơn 4,4 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023. Giải trình cho kết quả kinh doanh thụt lùi trong 3 tháng đầu năm, API cho biết do thị trường BĐS vĩ mô chịu nhiều tác động tiêu cực khiến cho nguồn cầu giảm mạnh, thị trường không thuận lợi nên công ty tạm thời chưa đẩy mạnh các đợt mở bán mới. Điều này khiến doanh thu giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm cuối tháng 3/2024, API có tổng nguồn vốn 1.242 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả chiếm 1.323 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 626 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn hơn 72,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu chiếm 919 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 54 tỷ đồng.

Trong năm 2024, công ty dự kiến đạt 354 tỷ đồng tổng doanh thu, lãi sau thuế 38 tỷ đồng, không chia cổ tức.

