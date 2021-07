43 ca mắc COVID-19, Vissan xin dừng hoạt động sản xuất

Thứ Tư, ngày 28/07/2021 15:26 PM (GMT+7)

Khi phát hiện có 43 ca mắc COVID-19, Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) xin tạm ngưng hoạt động từ 3 - 4 tuần.

Dây chuyền giết mổ hiện đại tại Vissan (ảnh: U.P)

Ngày 28/7, nhiều cửa hàng, siêu thị phân phối thịt heo của Vissan đã không có hàng để bán cho người tiêu dùng.

Mới đây, Vissan đã có văn bản gửi Sở Y tế TPHCM; Sở Công thương TP.HCM; Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), đề xuất phương án xử lý dịch bệnh và sản xuất tại doanh nghiệp.

Theo Vissan, từ ngày 28/6, Công ty Vissan đã bắt đầu thực hiện phương án “ba tại chỗ”: sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ. Qua một tháng duy trì và đã đáp ứng được nhu cầu thịt tươi sống và thực phẩm chế biến cho thị trường, đặc biệt trong thời gian bắt đầu thực hiện Chỉ thị 16, Chỉ thị 10 tại TPHCM.

Tuy nhiên, đến ngày 17/7, Công ty phát hiện có 4 ca F0 và đã đưa đi cách ly tập trung. Ngày 20/7, có thêm 20 ca nhưng các ca này đều cách ly tại công ty. Từ ngày phát hiện ca nhiễm đến nay, có nhiều ca F1 đã thành F0 và F2 chuyển lên F1. Đến ngày 23/7, Vissan có 43 ca mắc COVID-19.

Do đó, Vissan đề xuất đưa toàn bộ các trường hợp F0 cách ly tập trung theo quy định. Các nhân sự còn lại sẽ thực hiện xét nghiệm sàng lọc và sau đó kết quả kết quả âm tính, Công ty sẽ bố trí các nhân sự này vào các khu vực riêng biệt theo từng dây chuyền hoặc phân xưởng để tiếp tục sản xuất. Các đối tượng này sẽ được xét nghiệm định kỳ ba ngày/lần. Tiếp tục bóc tách phân lập những nhân sự có kết quả âm tính tập trung lại với nhau thành các khu riêng biệt độc lập để đảm bảo an toàn cho người lao động.

Heo đóng dấu trước khi đưa vào kho mát- ảnh: U.P

“Công ty đang cố gắng khắc phục tối đa những khó khăn trong đảm bảo việc thực hiện giảm các khu nhà vệ sinh, tắm giặt dùng chung trong công tác phòng chống dịch với phương án trên.

Nếu thuận lợi, Công ty sẽ tiếp tục duy trì sản xuất dù có thể giảm sản lượng do thiếu hụt một số nhân sự. Phương án này cần có sự thống nhất của toàn bộ người lao động cũng ở lại công ty tiếp tục thực hiện phương châm 3 tại chỗ và được hỗ trợ từ Trung tâm y tế Bình Thạnh trong việc xét nghiệm sàng lọc khi họ ở lại công ty” – đại diện Vissan cho biết.

Với phương án 2, Vissan sẽ gửi các F1 về địa phương khi kết quả xét nghiệm âm tính và tiến hành cách ly F2 không được sản xuất theo quy định. Do đó công ty đề nghị được dừng sản xuất cho đến khi số lượng F1 và F2 hết thời hạn cách ly được quay trở lại làm việc. Nếu thực hiện phương án này công ty có khả năng ngừng hoạt động từ 3 - 4 tuần.

Theo ông Đinh Minh Hiệp - Giám đốc Sở NN-PTNT TPHCM, do có các ca mắc COVID-19 nên Công ty Vissan đã giảm hoạt động ở khâu pha lóc và khâu bốc xếp cũng đang gặp khó. Đơn vị này đã thông báo đến khách hàng là ngưng cung cấp mặt hàng thịt heo đóng vỉ, theo đó hiện chủ yếu cung cấp thịt heo mảnh (đã mổ). Hiện khâu giết mổ tại đây vẫn còn hoạt động.

Theo ông Hiệp, để đảm bảo nguồn cung cho thành phố trong trường hợp Vissan hoặc các cơ sở giết mổ khác gặp khó, Sở đã làm việc với các đơn vị liên quan và có các phương án.

Cụ thể, nếu Vissan tạm ngưng sẽ xem xét các phương án đẩy nhanh phòng chống dịch để đưa công ty này trở lại hoạt động trong điều kiện đảm bảo an toàn dịch bệnh; tăng lượng giết mổ từ các cơ sở khác tại thành phố để bù đắp vào lượng thiếu hụt; nhờ các tỉnh, thành tăng cường giết mổ heo đưa về TPHCM.

Do đó, nguồn cung thịt của TPHCM trong những ngày tới không quá đáng lo ngại, thiếu hụt và khan hàng như xảy ra đối với mặt hàng rau củ quả - lãnh đạo Sở NN&PTNT TPHCM cho biết.

TPHCM cũng có đến 3 cơ sở giết mổ heo thủ công đang tạm ngưng hoạt động do có công nhân bị mắc COVID-19. Ngoài ra, nhà máy giết mổ gia cầm An Nhơn tại TP.HCM cũng đã đóng cửa vì phát hiện F0. An Nhơn là nhà máy giết mổ gia cầm duy nhất của TP.HCM, có công suất trung bình từ 60.000 - 100.000 con gà mỗi đêm.

