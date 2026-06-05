Thí sinh MGI All Stars 2026 kể lại sự cố

Người đẹp Imelda Schweighart - một trong năm đại diện của Philippines tại cuộc thi MGI All Stars 2026 - chia sẻ thông tin bị sảy thai trong lúc tham gia cuộc thi ở Thái Lan khiến khán giả bất ngờ.

Trên chức năng story, Imelda Schweighart chia sẻ lại dòng trạng thái có nội dung: "Đó là lý do cô ấy không thể biểu diễn tốt trong đêm bán kết MGI All Stars 2026. Imelda Schweighart đã bị sảy thai trong lúc tham gia cuộc thi. Tôi rất tiếc khi biết điều đó. Bạn là phụ nữ mạnh mẽ. Tôi cảm phục bạn".

Imelda Schweighart tại cuộc thi MGI All Stars 2026.

Những chia sẻ của Imelda Schweighart về việc bị sảy thai khiến fan sắc đẹp lo lắng. Trên các diễn đàn sắc đẹp, khán giả tranh luận sôi nổi về sự việc.

Bên cạnh việc gửi lời chúc sức khỏe tới Imelda Schweighart, nhiều khán giả cho rằng ban tổ chức cần kiểm tra kỹ càng thể trạng của các thí sinh trước khi cho phép họ tham gia cuộc thi.

"Có bầu mà cũng tham gia thi được ư? Ban tổ chức tắc trách quá", "Lỗi này thuộc về ban tổ chức khi quản lý thí sinh quá lỏng lẻo", "Nguy hiểm quá, nếu Imelda có vấn đề về sức khỏe, ban tổ chức nên đề nghị cô ấy dừng thi mới đúng"... khán giả bình luận.

Cũng có những ý kiến chỉ trích Imelda Schweighart, cho rằng cô không quan tâm tới sức khỏe của bản thân và thai nhi khi vẫn tham gia cuộc thi với lịch trình hoạt động dày đặc, dẫn đến việc bị sảy thai.

Trước những tranh cãi của cộng đồng mạng, Imelda Schweighart đã lên tiếng trấn an. Cô cho biết hiện tại sức khỏe đã ổn. "Tôi ổn rồi mọi người. Mọi việc tồi tệ đã qua rồi", người đẹp chia sẻ.

Imelda Schweighart 30 tuổi, là người lai Đức - Philippines. Năm 2016, cô thi Miss Philippines Earth và giành vương miện, sau đó đại diện cho Philippines tham dự Miss Earth cùng năm.

Imelda từng phải từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Trái Đất Philippines 2016 sau khi bị lộ video chê bai Hoa hậu Trái Đất 2016 Katherine Espín. Năm 2020, Imelda Schweighart tiếp tục gây ồn ào tại Philippines khi cô công khai nói "I hate Kpop".

Cô cho rằng người Philippines đang đánh mất bản sắc khi cố gắng bắt chước người Hàn Quốc. Phát ngôn này đã bị dân mạng Philippines phản đối dữ dội khiến người đẹp phải công khai xin lỗi.

Năm 2026, Imelda Schweighart tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines, đại diện tỉnh Kalibo - Aklan. Tuy nhiên, người đẹp đã bị ban tổ chức loại ngay trước vòng chung kết.

Sự việc Imelda Schweighart bị sảy thai đã nối dài chuỗi ồn ào sau chung kết cuộc thi MGI All Stars 2026. Trước đó, những tranh cãi của khán giả về cuộc thi xoay quanh sự thiếu chuyên nghiệp của hệ thống bình chọn và sự công tâm, minh bạch của dàn giám khảo.

Thực tế các mùa giải Hoa hậu Hòa bình do ông Nawat tổ chức đều vướng ồn ào, tranh cãi. Đây được xem là con dao hai lưỡi. Dù gây tranh cãi nhưng không thể phủ nhận sức nóng của MGI trên truyền thông khi luôn nhận được sự quan tâm, thảo luận sôi nổi của công chúng.

Người đẹp đăng quang MGI All Stars mùa giải đầu tiên là Vanessa Pulgarín đến từ Colombia. Chiến thắng của cô được nhận xét là xứng đáng, làm hài lòng người hâm mộ.