5 cô gái trình diễn áo tắm đẹp nhất Miss Grand Vietnam
Ngô Bảo Ngọc, Trịnh Yến Nhi, Lê Thị Tường Vy, Võ Đoàn Bảo Hà và Trần Thị Thoa Thương vào Top 5 đề cử Best in Swimsuit sau màn tranh tài của 30 thí sinh tại TPHCM. Thí sinh chiến thắng hạng mục được đặc cách vào top 20 chung cuộc Miss Grand Vietnam 2026.
Phần thi Best in Swimsuit của Miss Grand Vietnam 2026 diễn ra ngày 23/7 tại TPHCM với sự tham gia của 30 thí sinh. Đây là một trong những tiết mục "đặc sản", làm nên thương hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.
Đương kim Miss Grand Vietnam Nguyễn Thị Yến Nhi đảm nhận phần mở màn. Cô diện thiết kế áo tắm trắng kết hợp chi tiết đính kết ánh vàng, lông vũ và đôi cánh lớn, tạo điểm nhấn khi xuất hiện trên đường diễn.
Thí sinh tạo dáng bên hồ bơi trong phần thi Best in Swimsuit. Đại diện ban tổ chức cho biết thêm ban chuyên môn luôn yêu cầu thí sinh trình bày ý tưởng ở các buổi tập và đêm tổng duyệt. Điều đó nhằm bảo đảm các phần trình diễn phù hợp với tiêu chí cuộc thi và hình ảnh chung của chương trình
Năm thí sinh vào danh sách đề cử Best in Swimsuit gồm Ngô Bảo Ngọc, Trịnh Yến Nhi, Lê Thị Tường Vy, Võ Đoàn Bảo Hà và Trần Thị Thoa Thương. Người chiến thắng hạng mục do ban giám khảo lựa chọn giành quyền vào Top 20 chung cuộc.
TP.HCM -Thí sinh Emoura Phạm trở thành tâm điểm bàn luận sau màn tạo dáng bên thành hồ bơi trong phần thi Best in Swimsuit tại Miss Grand Vietnam...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-24/07/2026 09:28 AM (GMT+7)