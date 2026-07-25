5 cô gái trình diễn áo tắm đẹp nhất Miss Grand Vietnam

Phần thi Best in Swimsuit của Miss Grand Vietnam 2026 diễn ra ngày 23/7 tại TPHCM với sự tham gia của 30 thí sinh. Đây là một trong những tiết mục "đặc sản", làm nên thương hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Đương kim Miss Grand Vietnam Nguyễn Thị Yến Nhi đảm nhận phần mở màn. Cô diện thiết kế áo tắm trắng kết hợp chi tiết đính kết ánh vàng, lông vũ và đôi cánh lớn, tạo điểm nhấn khi xuất hiện trên đường diễn.

Á hậu Nguyễn Thị Thu Ngân (trái) và Thu Trà trình diễn trang phục áo tắm trắng phối lớp lưới ánh kim màu đồng. Ngoài danh hiệu Á hậu Miss Grand Vietnam 2025, Thu Ngân và Thu Trà được handpick là đại diện Việt Nam dự thi Miss Intercontinental lần lượt năm 2025 và 2026.

Á hậu, bác sĩ Đinh Y Quyên (trái) và Á hậu La Ngọc Phương Anh trong phần trình diễn mở màn cùng Top 5 Miss Grand Vietnam 2025. Cả hai diện áo tắm trắng kết hợp lớp choàng lưới ánh kim tạo độ uyển chuyển khi catwalk.

0 cô gái khoe hình thể trong phần thi áo tắm. Ê-kíp cho biết Best in Swimsuit cho thí sinh cơ hội sáng tạo. Tuy nhiên, mọi ý tưởng biểu diễn vẫn phải được trao đổi, góp ý và thông qua ở giai đoạn tập luyện, tổng duyệt nhằm duy trì tính chuyên nghiệp cũng như sự thống nhất của chương trình." onclick="show_slide_image_news(6)" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="https://cdn.24h.com.vn/upload/3-2026/images/2026-07-25/1784937583-93e763dc2e-fennteam0049-width1390height2085.avif" /> 0 cô gái khoe hình thể trong phần thi áo tắm. Ê-kíp cho biết Best in Swimsuit cho thí sinh cơ hội sáng tạo. Tuy nhiên, mọi ý tưởng biểu diễn vẫn phải được trao đổi, góp ý và thông qua ở giai đoạn tập luyện, tổng duyệt nhằm duy trì tính chuyên nghiệp cũng như sự thống nhất của chương trình." onclick="show_slide_image_news(7)" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="https://cdn.24h.com.vn/upload/3-2026/images/2026-07-25/1784937583-75299cf1cd-fennteam0032-width1390height2085.avif" /> 30 cô gái khoe hình thể trong phần thi áo tắm. Ê-kíp cho biết Best in Swimsuit cho thí sinh cơ hội sáng tạo. Tuy nhiên, mọi ý tưởng biểu diễn vẫn phải được trao đổi, góp ý và thông qua ở giai đoạn tập luyện, tổng duyệt nhằm duy trì tính chuyên nghiệp cũng như sự thống nhất của chương trình.

Thí sinh tạo dáng bên hồ bơi trong phần thi Best in Swimsuit. Đại diện ban tổ chức cho biết thêm ban chuyên môn luôn yêu cầu thí sinh trình bày ý tưởng ở các buổi tập và đêm tổng duyệt. Điều đó nhằm bảo đảm các phần trình diễn phù hợp với tiêu chí cuộc thi và hình ảnh chung của chương trình

Trong phần trình diễn Best in Swimsuit, mỗi thí sinh giới thiệu tên, số báo danh, tên tỉnh, thành đại diện và một số thông tin cơ bản. 30 cô gái được đánh giá có ngoại hình đồng đều, biết cách tạo điểm nhấn cho hạng mục quan trọng.

Best in Swimsuit là một trong những phần thi quan trọng nhất Miss Grand Vietnam. Phần thi nhằm đánh giá sự chuẩn bị, phong thái, kỹ năng trình diễn và tìm ra người đẹp có vóc dáng phù hợp tiêu chí cuộc thi quốc tế. Thí sinh chiến thắng Miss Grand Vietnam được cử tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 diễn ra ở Ấn Độ.

Năm thí sinh vào danh sách đề cử Best in Swimsuit gồm Ngô Bảo Ngọc, Trịnh Yến Nhi, Lê Thị Tường Vy, Võ Đoàn Bảo Hà và Trần Thị Thoa Thương. Người chiến thắng hạng mục do ban giám khảo lựa chọn giành quyền vào Top 20 chung cuộc.

Hoa hậu Quế Anh (trái) và Kỳ Duyên ton-sur-ton chấm thi áo tắm 30 thí sinh Miss Grand Vietnam. Năm nay, cuộc thi có thêm giải thưởng Người đẹp áo tắm do khán giả bình chọn. Thí sinh dẫn đầu nhận danh hiệu Best in Swimsuit by Fan Vote, được đặc cách vào Top 20.