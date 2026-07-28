Vóc dáng nữ ca sĩ đẹp 'không góc chết'

Theo Dispatch, Karina (aespa) trở thành tâm điểm tại đại nhạc hội Waterbomb nhờ ngoại hình nổi bật cùng thần thái cuốn hút. Nữ thần tượng sinh năm 2000 gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo và tỷ lệ cân đối.

Trưởng nhóm aespa lựa chọn trang phục tông xanh nổi bật, phối áo lưới trắng và quần họa tiết cá tính. Thiết kế năng động, phù hợp không khí lễ hội mùa hè, đồng thời tôn lên vóc dáng săn chắc và phong cách khỏe khoắn của nữ ca sĩ.

Trong những bức ảnh chụp cận, làn da sáng, đôi mắt lớn và sống mũi cao khiến diện mạo của Karina được ví như AI. Khán giả nhận xét những đường nét không góc chết giúp cô nổi bật giữa sân khấu ngoài trời.

Mái tóc ướt cùng lối trang điểm nhẹ nhàng làm rõ đường nét sắc sảo trên gương mặt Karina.

Không chỉ thu hút bởi ngoại hình, Karina làm chủ sân khấu với phong thái biểu diễn chuyên nghiệp. Nữ ca sĩ thực hiện vũ đạo gợi cảm, tương tác với khán giả trong suốt phần trình diễn.

Karina sinh năm 2000, ra mắt cùng aespa vào năm 2020 dưới sự quản lý của SM Entertainment. Với vai trò trưởng nhóm, cô góp mặt trong loạt ca khúc tạo dấu ấn của nhóm như Next Level, Savage, Spicy, Supernova và Armageddon.

Nhan sắc của Karina nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Gương mặt với các đường nét rõ nét khiến cô được người hâm mộ gọi là “mỹ nhân AI”, gợi liên tưởng đến nhân vật đồ họa mà aespa theo đuổi từ những ngày đầu ra mắt.

Bên cạnh hoạt động cùng aespa, Karina có độ phủ sóng cao trong lĩnh vực quảng cáo và thời trang. Màn xuất hiện tại Waterbomb tiếp tục giúp nữ ca sĩ thu hút sự chú ý, khi loạt ảnh cận gương mặt và khoảnh khắc giao lưu bằng súng nước được chia sẻ rộng rãi sau sự kiện.

Giá trị thương mại của Karina thể hiện rõ qua các số liệu truyền thông. Tại Milan Fashion Week Xuân - Hè 2025, năm bài đăng liên quan nữ ca sĩ mang về khoảng 8,4 triệu USD giá trị truyền thông cho Prada, riêng video đăng chung với thương hiệu đạt 976.000 lượt thích. Tháng 7, Karina đứng thứ ba bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu thành viên nhóm nữ với 5.618.919 điểm, tăng 18,63% so với tháng trước. Cô hiện hợp tác với nhiều thương hiệu thuộc các lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm và đồ uống, theo Vogue.