Tuổi 49 của Thanh Thảo

Thanh Thảo là một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Việt, ghi dấu ấn với hàng loạt ca khúc đình đám và hình ảnh trẻ trung suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Dù đã bước sang tuổi 49, nữ ca sĩ vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc rạng rỡ cùng phong thái đầy sức sống.

Mới đây, Thanh Thảo chia sẻ loạt khoảnh khắc diện áo tắm khiến fan ngỡ ngàng. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, những ngày gần đây thời tiết tại nơi cô sinh sống khá nóng, vì vậy cô tranh thủ tận hưởng không khí mùa hè và lưu lại những khoảnh khắc đời thường.

Thanh Thảo diện áo tắm 2 mảnh đơn giản nhưng tôn lên 3 vòng đầy đặn, đường nét khỏe khoắn, làn da mịn màng cùng nguồn năng lượng tích cực.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của nữ ca sĩ nhận về nhiều lượt yêu thích cùng bình luận tích cực.

Không ít khán giả bất ngờ khi biết nữ ca sĩ đã ở tuổi 49 nhưng vẫn giữ được vóc dáng săn chắc và vẻ ngoài trẻ trung. Nhiều người nhận xét Thanh Thảo gần như không có nhiều thay đổi so với thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, thậm chí ngày càng mặn mà hơn theo thời gian.

Thanh Thảo là một trong những ca sĩ nổi tiếng của showbiz Việt từ cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, Thanh Thảo sang nước ngoài sinh sống. Ở tuổi 49, Thanh Thảo được nhiều người ngưỡng mộ bởi sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng. Hiện tại, nữ ca sĩ sống cùng chồng và con gái trong một căn nhà khang trang.