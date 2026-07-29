Người mẫu biến dạng mặt sau ca chỉnh hàm sai 13 milimet

Bệnh viện Răng Hàm Mặt trực thuộc Đại học Vũ Hán (Trung Quốc) vừa thông báo thành lập tổ điều tra, đồng thời tạm dừng công tác bác sĩ liên quan sau khi một nữ người mẫu tố ca phẫu thuật chỉnh hàm khiến gương mặt cô biến dạng.

Theo Guancha, ngày 27/7, bệnh viện cho biết sẽ xác minh toàn bộ vụ việc và xử lý trách nhiệm theo quy định nếu phát hiện sai phạm. Trước đó hai ngày, cơ quan y tế địa phương cũng đã tiếp nhận hồ sơ, chính thức vào cuộc điều tra sau khi bệnh nhân nhiều lần khiếu nại.

Xiaoyu trước và sau khi thực hiện phẫu thuật chỉnh hàm.

Nhân vật trong vụ việc là Xiaoyu, 24 tuổi, đến từ Vũ Hán. Cô từng làm mẫu ảnh nhờ gương mặt sáng và các đường nét hài hòa. Theo Xiaoyu, điều duy nhất khiến cô chưa hài lòng là phần hàm dưới nhô nhẹ khoảng hai milimet - khuyết điểm gần như không thể nhận ra bằng mắt thường.

Năm 2025, cô quyết định phẫu thuật chỉnh hàm tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt trực thuộc Đại học Vũ Hán với chi phí 80.000 nhân dân tệ (khoảng 294 triệu đồng), mong muốn đưa hàm dưới lùi nhẹ để khuôn mặt cân đối hơn.

Theo Jimu News, kế hoạch điều trị chỉ yêu cầu điều chỉnh xương hàm dưới khoảng hai milimet nhằm cải thiện tình trạng khớp cắn ngược nhẹ và bảo tồn tối đa đường nét khuôn mặt. Tuy nhiên, sau khi gương mặt giảm sưng, Xiaoyu phát hiện chiếc cằm nhô hẳn ra phía trước, khuôn mặt mất cân đối, hai bên không còn đối xứng và răng hàm trên - dưới không thể khớp với nhau.

Không chấp nhận kết quả này, cô mang phim CT đến nhiều bệnh viện nha khoa tại Bắc Kinh và Thượng Hải để kiểm tra. Sau khi phân tích hình ảnh tái tạo 3D, các chuyên gia đều đưa ra kết luận tương tự: thay vì đưa hàm dưới lùi khoảng hai milimet theo kế hoạch, bác sĩ đã đẩy xương hàm ra trước tới 13 milimet. Ngoài ra, góc xoay của hàm trên cũng bị thực hiện sai, khiến cấu trúc xương hàm lệch và khuôn mặt biến dạng.

Xiaoyu cho biết khi quay lại bệnh viện yêu cầu giải thích, bác sĩ ban đầu cho rằng đây là hiện tượng tái phát trong quá trình hồi phục. Sau đó, khi đối mặt với các kết luận chuyên môn từ nhiều cơ sở y tế, người này tiếp tục nói đây chỉ là một sai sót nhỏ trong quá trình phẫu thuật. Theo lời Xiaoyu, bác sĩ còn nhận xét: "Tôi thích gương mặt hiện tại của cô hơn, trông thanh tú hơn trước. Cô nên học cách chấp nhận diện mạo mới".

Ngoài thay đổi ngoại hình, Xiaoyu cho biết còn gặp hàng loạt biến chứng. Các vít cố định xương xuyên vào chân răng khiến nhiều răng bị tổn thương không thể phục hồi, nướu liên tục tụt. Tình trạng lệch khớp hàm làm chèn ép khoang mũi, gây lệch vách ngăn, nghẹt mũi mạn tính và ảnh hưởng đến hô hấp. Khớp thái dương - hàm cũng bị tổn thương khiến cô thường xuyên đau khi ăn uống hoặc nói chuyện.

Sự thay đổi nghiêm trọng về ngoại hình buộc Xiaoyu phải dừng công việc người mẫu, mất nguồn thu nhập trong khi chi phí điều trị liên tục tăng.

Thay vì thu hẹp 2 milimet, bác sĩ phẫu thuật khiến vùng hàm dưới của Xiaoyu đẩy ra trước 13 milimet.

Theo tư vấn từ nhiều bệnh viện, ca phẫu thuật đầu tiên đã để lại tình trạng sẹo và dính xương nghiêm trọng, khiến việc tái tạo xương trở nên rất phức tạp. Các bác sĩ ước tính quá trình chỉnh nha, phẫu thuật và phục hồi có thể kéo dài ít nhất 4-5 năm, với tổng chi phí hơn 300.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, tình trạng xương hàm hiện nay của Xiaoyu còn chưa đủ điều kiện để bắt đầu chỉnh nha tiền phẫu, đồng nghĩa cô chưa thể sớm thực hiện ca phẫu thuật sửa chữa.

Sau nhiều lần làm việc với bệnh viện nhưng chưa đạt được thỏa thuận, Xiaoyu đã gửi toàn bộ hồ sơ, gồm phim chụp, kế hoạch điều trị và các nội dung trao đổi với bác sĩ, tới cơ quan y tế địa phương. Trong thời gian chờ kết quả điều tra, cô cho biết không còn nguồn thu nhập và cũng chưa đủ khả năng chi trả cho ca phẫu thuật khắc phục.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều bác sĩ nha khoa, chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ và luật sư bày tỏ tiếc nuối trước những gì Xiaoyu phải trải qua. Một số ý kiến cho rằng tình trạng lệch hàm ban đầu của cô khá nhẹ và có thể cân nhắc các phương pháp điều trị ít xâm lấn hơn. Trong khi đó, nhiều chuyên gia nhận định nếu kết quả điều tra xác nhận ca mổ không được thực hiện đúng kế hoạch điều trị, đây có thể là một sai sót y khoa nghiêm trọng.