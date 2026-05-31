Hương Giang giành ngôi vị Á hậu 2 tại Miss Grand International All Stars mùa đầu tiên

Kết quả Chung kết Miss Grand International All Stars 2026

Tối 30/5, đêm Chung kết cuộc thi Miss Grand International All Stars 2026 (MGI All Stars 2026) đã chính thức diễn ra tại Thái Lan với sự tham gia của 58 người đẹp đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sau các vòng thi, người đẹp Nguyễn Hương Giang - đại diện Việt Nam đã giành ngôi vị Á hậu 2. Vương miện Hoa hậu thuộc về người đẹp Vanessa Pulgarin đến từ Colombia. Ngôi vị Á hậu 1 thuộc về người đẹp Faith Maria Porter (Ghana).

Hoa hậu Hương Giang cùng Top 3 Miss Grand International All Stars 2026. (Ảnh: Grand TV)

Đêm thi mở màn bằng tiết mục đồng diễn sôi động cùng màn giới thiệu các thí sinh theo tên cá nhân thay vì quốc gia đại diện. Xuất hiện trong nhóm đầu tiên, Hương Giang gây ấn tượng với bộ jumpsuit đen đính sequin lấp lánh, kết hợp phong thái tự tin và khả năng làm chủ sân khấu đầy năng lượng.

Hoa hậu Nguyễn Hương Giang tại phần thi áo tắm. (Ảnh: Grand TV)

Ngay từ phần mở màn đêm Chung kết, đại diện Việt Nam Nguyễn Hương Giang đã được công bố góp mặt trong Top 15 thí sinh có điểm số cao nhất sau hai đêm Bán kết. Kết quả được tính dựa trên 70% điểm từ ban giám khảo và 30% lượt bình chọn từ khán giả. Bên cạnh đó, cô còn giành giải World's Choice Award - một trong ba giải phụ của cuộc thi.

Sau phần thi áo tắm, Hương Giang tiếp tục ghi tên mình vào Top 10 cùng các đại diện đến từ Peru, Cộng hòa Dominica, Thái Lan, Ghana, Colombia, Cộng hòa Czech, Philippines và Venezuela.

Thiết kế dạ hội gây ấn tượng của Hương Giang tại Chung kết MGI All Stars. (Ảnh: Grand TV)

Tại phần thi dạ hội, người đẹp gây ấn tượng với thiết kế váy ôm sát lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh bướm. Màn trình diễn giúp cô nhận được 6 điểm 10, một điểm 9.5 và một điểm 9 từ ban giám khảo.

Hương Giang được xướng tên đầu tiên trong Top 5. (Ảnh: Grand TV)

Được xướng tên đầu tiên trong Top 5 sau đó, Nguyễn Hương Giang bước vào phần thi ứng xử với câu hỏi từ giám khảo: "Khán giả bình chọn bằng trái tim, còn chúng tôi đánh giá bằng trách nhiệm. Vậy điều duy nhất bạn có mà không ai trên sân khấu này có thể sao chép là gì?”

Nguyễn Hương Giang trả lời: "Tôi không chỉ đại diện cho vẻ đẹp, mà còn cho sự kiên trì và khả năng truyền tải câu chuyện của chính mình. Câu chuyện tôi mang đến là điều không ai trên sân khấu này có thể có được, nhưng tôi không muốn chỉ được nhắc đến vì điều đó.

Tôi là người tiên phong, là người chuyển giới đầu tiên bước vào Top 5, mở ra một cánh cửa mới cho nhiều người khác. Hành trình của tôi là dấu ấn không thể sao chép.

Tôi sẵn sàng truyền cảm hứng đến mọi người, và tôi tin không ai có thể làm điều đó tốt hơn tôi".

Ở phần thi ứng xử dành cho Top 3, cả 3 người đẹp nhận được câu hỏi chung: "Bạn sở hữu những phẩm chất nào khiến bạn tỏa sáng như một ngôi sao và mọi người có thể nhìn thấy điều đó một cách rõ ràng?", Hương Giang khẳng định: "Làm việc trong ngành công nghiệp giải trí hơn một thập kỷ đã giúp tôi nhận ra rằng lòng can đảm có thể thay đổi số phận. Nếu bạn không bao giờ bỏ cuộc, bạn sẽ là người viết nên lịch sử kể từ bây giờ. Từ khoảnh khắc đó, bạn có thể truyền cảm hứng cho những ai đang trải qua giai đoạn tăm tối trong cuộc đời.

Bạn có thể sẻ chia thế giới này bằng chính chiếc xe của mình (sức mạnh của bạn) và không gì là không thể. Khi bạn giữ vững sự kiên trì và tiếp tục tiến về phía trước, bạn có thể thay đổi thế giới ngay từ khoảnh khắc này. Tôi là một ngôi sao, và tôi tỏa sáng không phải vì lợi ích của riêng mình. Tôi ở đây để mở ra cánh cửa cho bất kỳ ai còn chưa tin vào chính bản thân họ. Đó chính là phẩm chất mà tôi luôn mang theo".

Phần trả lời của Hương Giang nhận được sự cổ vũ từ đông đảo khán giả.

Hoa hậu Hương Giang và 3 lần thi nhan sắc quốc tế

Nguyễn Hương Giang sinh năm 1991, cô bắt đầu được công chúng chú ý khi tham gia chương trình Vietnam Idol 2012 và công khai giới tính thật ngay trên sóng truyền hình. Sau dấu mốc này, người đẹp hoạt động sôi nổi ở nhiều lĩnh vực trong showbiz Việt như ca hát, thời trang, truyền hình và sắc đẹp.

Năm 2018, Hương Giang ghi dấu ấn quốc tế khi đăng quang Miss International Queen – cuộc thi nhan sắc lớn dành cho phụ nữ chuyển giới. Đến tháng 11/2025, cô tiếp tục đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2025. Dù được đánh giá có sự đầu tư chỉn chu về hình ảnh và trang phục trong suốt hành trình dự thi, Hương Giang vẫn không thể giành suất vào Top 30 chung cuộc.

Trước thềm Chung kết MGI All Stars 2026, Hương Giang được đánh giá là một trong những đại diện châu Á nổi bật nhất của mùa giải. Cô xếp hạng 12 trên bảng điểm tổng hợp sau bán kết, dẫn đầu nhiều đợt bình chọn trực tuyến.

Trên chuyên trang sắc đẹp Missosology, Hương Giang được dự đoán đứng ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng cuối cùng.