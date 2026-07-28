6 bài tập yoga mặt giúp làm săn chắc đường viền hàm

Yoga mặt, hay còn gọi là face yoga, đang nổi lên như một phương pháp tự nhiên và không xâm lấn được ngày càng nhiều người quan tâm. Nguyên lý của phương pháp này đơn giản là: Khuôn mặt sở hữu hơn 50 nhóm cơ lớn nhỏ, và giống như cơ thể, những nhóm cơ này hoàn toàn có thể được rèn luyện, củng cố và làm săn chắc hơn thông qua vận động có chủ đích.

Đường viền hàm rõ ràng và khuôn mặt thon gọn là mục tiêu làm đẹp được nhiều người theo đuổi. (Ảnh AI)

Dưới đây là 6 bài tập yoga mặt nhắm vào vùng hàm, cằm và cổ, giúp định hình lại đường viền khuôn mặt tự nhiên khi thực hiện đều đặn:

1. Bài tập yoga kéo căng lưỡi

Cách thực hiện:

- Ngồi thẳng lưng, vai thả lỏng.

- Mở miệng thật rộng rồi thè lưỡi ra ngoài, cố gắng chạm đến cằm.

- Giữ nguyên tư thế này trong 10 giây, cảm nhận rõ lực kéo căng lan dọc theo cằm và vùng cổ trước.

- Đưa lưỡi về và lặp lại từ 8 đến 10 lần.

Bài tập yoga này kích hoạt trực tiếp cơ platysma, một tấm cơ mỏng trải rộng từ ngực lên vùng hàm dưới. Đây chính là nhóm cơ chịu trách nhiệm nâng đỡ phần da và mô mềm ở vùng hàm. Khi cơ platysma bị yếu đi theo tuổi tác, da vùng cằm và cổ dễ chảy xệ. Việc tập luyện đều đặn giúp củng cố cơ này và cải thiện độ săn chắc rõ rệt.

Bài tập kéo căng lưỡi. (Ảnh AI)

2. Bài tập nâng cằm

Cách thực hiện:

- Ngồi hoặc đứng thẳng, từ từ ngửa đầu ra sau cho đến khi nhìn lên trần nhà.

- Chu miệng lại như đang hôn lên trần, giữ trong 5 đến 10 giây.

- Hạ đầu về và lặp lại từ 10 đến 15 lần.

- Cảm giác căng nhẹ ở vùng cổ trước và dưới cằm là dấu hiệu cho thấy bài tập đang tác động đúng vào nhóm cơ cần nhắm đến.

Bài tập này giúp tăng cường cơ ở vùng cổ trước và dưới cằm, hỗ trợ giảm nọng cằm và tạo đường cong thanh thoát hơn từ cằm xuống cổ. Cần chú ý không ép gáy quá mạnh trong khi thực hiện để tránh gây đau vùng cổ sau.

3. Bài tập múc cằm

Cách thực hiện:

- Ngồi thẳng, ngửa đầu nhẹ về phía sau.

- Từ từ đẩy hàm dưới ra trước và lên trên theo chuyển động tròn như đang múc nước bằng cằm, sau đó thả lỏng và lặp lại 10 lần liên tiếp.

- Ở lần thứ 10, giữ nguyên tư thế cằm đẩy lên cao trong 20 giây trước khi thả.

Đây là một trong những động tác hiệu quả nhất để tác động vào lớp cơ sâu bên dưới cằm, bao gồm cơ mylohyoid và các nhóm cơ vùng hàm dưới, giúp làm săn phần da lỏng lẻo và tạo đường viền hàm rõ nét hơn theo thời gian.

4. Bài tập mặt cá

Cách thực hiện:

- Hút má và môi vào trong tạo thành khuôn mặt giống cá, rồi giữ tư thế đó và cố gắng mỉm cười mà không buông má ra.

- Giữ trong 5 giây rồi thả lỏng.

- Lặp lại từ 10 đến 15 lần.

Bài tập này nhắm vào cơ gò má lớn và cơ buccinator ở hai bên má, giúp nâng cao vùng má hóp và làm rõ xương gò má. Khi các nhóm cơ này được tăng cường, phần má dưới và vùng hàm trông thon và được định hình hơn, tạo hiệu ứng thị giác tương tự như các thủ thuật tạo đường viền khuôn mặt.

Bài tập mặt cá. (Ảnh AI)

5. Bài tập nâng má

Cách thực hiện:

- Đặt ba ngón tay của mỗi bàn tay lên hai bên má, tạo lực ấn nhẹ xuống.

- Trong lúc giữ áp lực từ ngón tay, dùng cơ mặt để nâng má lên cao về phía mắt, cố gắng giữ môi khép lại và không để hở răng.

- Giữ trong 5 giây rồi thả ra.

- Lặp lại từ 10 đến 15 lần.

Sức kháng từ ngón tay buộc các cơ má phải hoạt động mạnh hơn, tương tự như tập tạ kháng lực cho cơ thể. Bài tập này kích hoạt cơ zygomaticus và các cơ nâng ở vùng giữa mặt, giúp tạo ra hiệu ứng nâng nhẹ tự nhiên cho phần má và đồng thời làm rõ đường viền hàm phía dưới.

6. Bài tập lướt cổ

Cách thực hiện:

- Ngồi thẳng, nhìn thẳng về phía trước.

- Đẩy cằm thẳng ra trước, sau đó trượt đầu nhẹ sang một bên rồi kéo về giữa.

- Thực hiện chuyển động nhẹ nhàng này từ 10 đến 15 lần mỗi phía.

Bài tập lướt cổ tác động vào cơ ức đòn chũm, nhóm cơ dài chạy dọc hai bên cổ, cùng với cơ platysma. Khi được tăng cường, những nhóm cơ này giúp nâng đỡ kết cấu mô mềm ở phần hàm dưới và hai bên mặt tốt hơn, đồng thời giải phóng căng thẳng cơ học tích tụ ở vùng cổ và vai do tư thế ngồi máy tính hay cúi điện thoại kéo dài.

Lưu ý để đạt hiệu quả và tập luyện an toàn:

Để bài tập yoga mặt phát huy tác dụng, tính kiên trì và kỹ thuật đúng là hai yếu tố then chốt. Các nghiên cứu cho thấy kết quả thường bắt đầu thể hiện sau 8 đến 20 tuần luyện tập đều đặn, từ 4 đến 5 buổi mỗi tuần, mỗi buổi khoảng 10 đến 15 phút.

Trước khi bắt đầu, nên rửa sạch tay và mặt, không thực hiện các động tác kéo căng quá mạnh hay giật cục vì có thể gây căng cơ hoặc tạo nếp nhăn do lực kéo.

Người đang có vấn đề về khớp thái dương hàm, đau hàm hoặc sau phẫu thuật vùng mặt nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu chương trình.