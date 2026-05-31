Nữ giám khảo nhận bão phẫn nộ vì chấm Hương Giang 5 điểm

Chung kết cuộc thi MGI All Stars phiên bản đầu tiên đã diễn ra tối 30/5 với chiến thắng thuộc về người đẹp Colombia - Vanessa Pulgarín. Đại diện Ghana - Maria Faith Porter giành giải á hậu 1, đại diện Việt Nam - Hương Giang giành giải á hậu 2.

Trong đêm chung kết, giám khảo chấm điểm trực tiếp thí sinh qua từng vòng thi. Ở hai vòng thi ứng xử cuối cùng, Hương Giang đều được nữ giám khảo Lupita Jones chấm 5 điểm dù cô được nhận xét có câu trả lời thông minh. Trong khi đó, các giám khảo còn lại chấm cho Hương Giang điểm khá cao.

Lupita Jones làm giám khảo MGI All Stars mùa đầu tiên.

Việc nhận hai điểm 5 ở vòng thi quyết định được cho là nguyên nhân khiến Hương Giang dừng chân ở vị trí á hậu 2. Sau đêm chung kết, nhiều fan sắc đẹp Việt Nam và quốc tế đã tràn vào trang cá nhân của Lupita Jones để thể hiện sự phẫn nộ.

Tất cả bài viết của Lupita Jones trong thời gian chấm thi MGI All Stars ở Thái Lan đều bị thả biểu tượng phẫn nộ. Nhiều fan để lại bình luận rằng bà chấm thi cảm tính, thiếu công bằng.

Ở vòng thi ứng xử dành cho top 3, các người đẹp trả lời câu hỏi chung: "Bạn có những phẩm chất nào khiến mình trở thành một ngôi sao và giúp mọi người có thể nhìn thấy điều đó một cách rõ ràng?".

Hương Giang trả lời: "Hơn một thập kỷ hoạt động trong ngành này giúp tôi nhận ra rằng lòng dũng cảm có thể thay đổi số phận. Nếu không từ bỏ, bạn có thể trở thành người tạo nên lịch sử và từ đó truyền cảm hứng cho những người khác. Khi bạn vượt qua những giai đoạn tăm tối nhất của cuộc đời, mọi người có thể nhìn vào bạn và nhận ra rằng không có ước mơ nào là bất khả thi, không có khát vọng nào là quá lớn. Bạn có thể dẫn dắt cộng đồng bằng sự can đảm và nỗ lực của mình. Không gì là không thể nếu bạn đủ kiên trì và không ngừng tiến về phía trước. Bạn có thể thay đổi thế giới ngay từ khoảnh khắc này".

Cô khẳng định :"Tôi là ngôi sao không phải để tự mình tỏa sáng. Tôi là ngôi sao để thắp lên ánh sáng cho người khác, soi đường cho cộng đồng và mở ra những cánh cửa mới để mọi người tin vào chính mình. Đó chính là phẩm chất làm nên con người tôi".

Ở phần thi ứng xử đầu tiên dành cho top 5, các thí sinh nhận được câu hỏi khác nhau từ thành viên ban giám khảo. Hương Giang trả lời câu hỏi của giám khảo Omar Harfouch về điều không ai có thể sao chép ở cô.

Người đẹp Việt Nam nhấn mạnh hành trình tiên phong của mình trong cộng đồng người chuyển giới, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục truyền cảm hứng cho những người khác khi vào đến top 5 cuộc thi nhan sắc này. Câu trả lời giúp cô đạt điểm cao thứ hai để tiến vào top 3.

Với hai câu trả lời ứng xử này, nhiều người cho rằng Hương Giang không đáng phải nhận hai điểm 5 từ Lupita Jones. Trước làn sóng công kích dữ dội từ cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế, Lupita Jones vẫn chưa lên tiếng.

Hương Giang giành giải á hậu 2 tại chung kết MGI All Stars 2026.

Lupita Jones là Hoa hậu Hoàn vũ năm 1991 và trở thành người phụ nữ Mexico đầu tiên đến từ Mexico giành được danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ. Hiện bà là nhà sản xuất, diễn viên, nhà văn, diễn giả và là CEO của Mexicana Universal.

Lupita Jones được xem là người đứng sau thành công của Hoa hậu Hoàn vũ 2010 Ximena Navarrete và Hoa hậu Hoàn vũ 2020 Andrea Meza cũng như nhiều người đẹp Mexico khác với những thành tích ấn tượng tại đấu trường Miss Universe.

Lupita Jones gây chú ý với tính cách thẳng thắn, cứng rắn. Bà từng tuyên bố những cuộc thi do bà điều hành không chấp nhận thí sinh là người chuyển giới.

"Dù tiến hành phẫu thuật chuyển đổi giới tính, thay đổi một số bộ phận giống phụ nữ, họ vẫn là người chuyển giới. Trong cuộc sống, ai cũng có không gian, chỗ đứng riêng. Tất nhiên là người chuyển giới không nên bị phân biệt đối xử. Họ xứng đáng được công nhận. Nhưng Mexicana Universal không phải là sân chơi của họ", Lupita Jones nói.