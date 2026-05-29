Người đẹp gây tranh cãi ở phỏng vấn kín Hoa hậu Hòa bình

Ngày 26/5 đã diễn ra phần thi phỏng vấn kín của cuộc thi MGI All Stars 2026. Trong phần thi này, 58 thí sinh đối diện các thành viên giám khảo là ông trùm Hoa hậu Venezuela - Osmel Sousa, nhà soạn nhạc Omar Harfouch, Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie Glebova, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 Isabella Menin, Psi Scott - thiếu gia tập đoàn Singha.

Đây là cơ hội để các thí sinh thể hiện trình độ, bản lĩnh trước các giám khảo. Phỏng vấn kín được xem là phần thi quan trọng trước khi thí sinh bước vào những đêm thi cuối cùng như bán kết, chung kết.

Fuschia Ravena (ngoài cùng bên trái) ở vòng phỏng vấn kín cuộc thi MGI All Stars.

Các thí sinh trong phần thi phỏng vấn kín.

Phần thi của người đẹp Philippines - Fuschia Ravena đang gây tranh. Ở phần thi này, cô nhận được câu hỏi từ ông Nawat - Chủ tịch MGI rằng trong các tiêu chí 4B của cuộc thi gồm nhan sắc (beauty), hình thể (body), trí tuệ (brain) và khả năng kinh doanh (business) thì cô cho rằng yếu tố nào là quan trọng nhất.

Fuschia Ravena cho rằng hình thể (body) là yếu tố quan trọng nhất. "Tôi chọn hình thể. Vì bạn biết không, bạn không thể biết kinh doanh nếu bạn không có một hình thể đẹp. Bạn không thể được coi là có nhan sắc nếu không có hình thể đẹp. Vì vậy, hình thể rất quan trọng. Hình thể là yếu tố trên hết. Tôi không thể ngồi ở cuộc thi này nếu tôi không có cơ thể đẹp", cô nói.

Câu trả lời của Fuschia Ravena gây xôn xao mạng xã hội và được fan sắc đẹp quốc tế bàn tán sôi nổi. Nhiều người cho rằng cô đã có câu trả lời thẳng thắn vì hình thể là yếu tố quan trọng với một hoa hậu.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc quá đề cao yếu tố hình thể khiến hình ảnh một hoa hậu trở nên méo mó trong mắt công chúng. "Hoa hậu mà chỉ có hình thể thì đóng góp được gì", "Hình thể đẹp mà không có trí tuệ thì cũng bằng không", "Quá đề cao hình thể sẽ khiến hoa hậu gặp định kiến"... khán giả bình luận.

Fuschia Ravena là một trong năm đại diện của Philippines tại cuộc thi MGI All Stars phiên bản đầu tiên. Cô năm nay 30 tuổi, từng giành danh hiệu Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022.

Trong khi Fuschia Ravena gây tranh luận thì đại diện Việt Nam - Hương Giang được nhận xét có phần thi ấn tượng ở vòng phỏng vấn kín. Ở phần thi này, người đẹp chọn bộ váy có kiểu dáng lạ mắt để gây ấn tượng.

"Tôi hiểu rằng một ngôi sao không chỉ tỏa sáng cho chính bản thân mình. Ngôi sao tỏa sáng là để soi đường dẫn lối cho những người khác", Hương Giang mở đầu bài phát biểu trong vòng phỏng vấn kín bằng tiếng Anh.

Cô kể lại kỷ niệm khi thi Miss Universe 2025 sáu tháng trước ở Thái Lan nhưng không đạt được thành tích, khiến một số người hâm mộ thất vọng. Việc quay lại ở một sân chơi quốc tế là cách cô chứng minh bản thân có thể chiến đấu, tạo nên lịch sử.

Hương Giang mặc trang phục màu đỏ ở phần thi phỏng vấn kín.

Các giám khảo của phần thi phỏng vấn kín.

"Nếu tôi dừng lại, ai đó sẽ nghĩ một phụ nữ như tôi không thể cạnh tranh với những phụ nữ khác trên thế giới. Tôi quay trở lại đây để cho mọi người thấy tôi vấp ngã và đứng lên một lần nữa", Hương Giang nói.

Cô thể hiện khát khao giành vương miện MGI All Stars để nâng cao vị thế cho cộng đồng luôn đứng phía sau mình, vì họ cần một người tiên phong. Với danh hiệu MGI All Stars mùa đầu tiên, Hương Giang cho rằng cô có thể thay đổi hiện tại, tạo ra một tương lai bình đẳng.

Phần thi của Hương Giang gây chú ý trên mạng xã hội. Dưới những video cô đăng tải, hàng nghìn bình luận từ khán giả trong nước và quốc tế khen ngợi khả năng ứng xử thông minh của người đẹp.

Sau phần thi phỏng vấn kín, Hương Giang và 57 thí sinh bước vào các phần thi quan trọng như mặt mộc, bán kết 1, bán kết 2 và chung kết vào tối 30/5 tại Thái Lan. Đại diện Việt Nam đang được đánh giá là một trong những thí sinh nổi bật của cuộc thi.

Người đẹp đăng quang danh hiệu MGI All Stars 2026 được trao vương miện và giải thưởng tiền mặt hấp dẫn từ 100.000 USD (hơn 2,6 tỷ đồng) đến một triệu USD (hơn 26 tỷ đồng).